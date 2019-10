Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A brit miniszterelnök még London polgármestereként 126 ezer font közpénzt juttatott akkori amerikai barátnője két cégének.","shortLead":"A brit miniszterelnök még London polgármestereként 126 ezer font közpénzt juttatott akkori amerikai barátnője két...","id":"20191001_Csunya_korrupcios_ugybe_keveredett_Boris_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59252436-db2d-4928-bc36-c50273940a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f5f7f-7a07-42de-b4ab-f43376dea701","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Csunya_korrupcios_ugybe_keveredett_Boris_Johnson","timestamp":"2019. október. 01. 08:25","title":"Csúnya korrupciós ügybe keveredett Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","shortLead":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","id":"20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c29266-cebc-424b-8b96-0ff7ba044164","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:24","title":"Így jártak, akik ingyen Csíki Sörre vágytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 19 éves ausztrál szándékosan gázolta el az állatokat.","shortLead":"A 19 éves ausztrál szándékosan gázolta el az állatokat.","id":"20191001_Vadat_emeltek_20_kengurut_eluto_ferfi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d25ef6-5984-461b-9187-49055955fe55","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Vadat_emeltek_20_kengurut_eluto_ferfi_ellen","timestamp":"2019. október. 01. 17:00","title":"Vádat emeltek a 20 kengurut elütő férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","shortLead":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","id":"20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958b15b1-5abe-49e0-a45e-bdcfde35cdcf","keywords":null,"link":"/sport/20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 13:15","title":"Megtagadta volt edzőjét az olimpiai és világbajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80295776-91e9-46ee-aa39-93d95a34123e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A küszöbön álló Pixel 4-ek egyik sokat emlegetett különlegessége nem lesz mindenütt elérhető, de ezúttal mi nem maradunk ki a jóból.","shortLead":"A küszöbön álló Pixel 4-ek egyik sokat emlegetett különlegessége nem lesz mindenütt elérhető, de ezúttal mi nem...","id":"20190930_google_pixel_4_motion_sense_radartechnologia_magyarorszagon_hasznalhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80295776-91e9-46ee-aa39-93d95a34123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456dff28-5505-4b7e-95d8-06e848a2175c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_google_pixel_4_motion_sense_radartechnologia_magyarorszagon_hasznalhato","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:03","title":"Magyarországra is behozza a Google telefonja egyedülálló technológiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","shortLead":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","id":"20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed5d204-b280-4183-8b05-e9a2a32ee02f","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Csecsemővel a hátán tartott órát egy tanár, hogy a baba anyja nyugodtan jegyzetelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levente a betegség egy másik típusával született, de az ő állapotán is javíthatna az a 700 millió forintos kezelés, amelyre Zentének összegyűjt a pénz.","shortLead":"Levente a betegség egy másik típusával született, de az ő állapotán is javíthatna az a 700 millió forintos kezelés...","id":"20191001_levente_sma_gerincvelo_izomsorvadas_kezeles_gyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4719413b-3286-4f36-96c4-091fc7b56055","keywords":null,"link":"/elet/20191001_levente_sma_gerincvelo_izomsorvadas_kezeles_gyujtes","timestamp":"2019. október. 01. 09:53","title":"Újabb SMA-s kisfiú kezeléséért indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal több, nem beszélve arról, hogy a költségek optimalizálása, illetve csökkentése szempontjából egyre kevésbé elhanyagolható terület.\r

\r

","shortLead":"A munkahelyi biztonság kapcsán általában a munkahelyi balesetek jutnak az eszünkbe. A munkavédelem azonban ennél sokkal...","id":"20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cedddb7-bd5c-4b2a-b747-4890eef5ba8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e741894e-bbfe-4822-b13e-e335191c1148","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190930_jungheinrich_munkahelyi_biztonsag_balesetek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:30","title":"Bárkivel megtörténhet, aki dolgozik és egyre jobban figyelnek rá a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]