A Chromium-alapú Edge böngésző fejlesztésekor az volt az egyik cél, hogy a böngésző platformfüggetlen legyen, azaz nemcsak windowsos PC-ken, hanem Maceken, androidos, illetve iOS-es mobilokon, sőt linuxos gépeken is lehessen majd használni.

A technológiai vezetők és szakemberek éves találkozóján, a november elejei Ignite 2019 konferencián, a State of the Browser szekcióban a Microsoft megemlítette az összes olyan platformot, amelyen az Edge böngésző elérhető lesz. A platformok között a Linux is ott van, ami a kevésbé tájékozottak számára meglepő lehet (a Microsoft és a nyílt forráskód viszonyát ismerve), azonban a tájékozottabbak már hónapok óta hallhattak híreket erről. A Microsoft fejlesztői már többször is jelezték ezt a nyilvánosság felé, sőt még felmérést is indítottak ez ügyben a Linux-felhasználók körében.

A Chromium-alapú böngészőt még fejlesztik, azonban már kiderült az általános rendelkezésre állás dátuma, bár ekkor még ne számítsunk a linuxos Egde-re, a Microsoft szavaival élve ez a változat ugyanis „valamikor később” érkezik.

© Microsoft

Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy az Edge böngésző új funkciói elsősorban a Windows-felhasználóknak lesznek hasznosak, így a linuxosok számára csupán egy újabb Chromium-klón lehet. A Chromium-alapú webböngészők, beleértve a Google Chrome-ot, a Vivaldit, az Operát, az orosz Yandexet és az SRWare Iront, már régebb óta támogatják a Linuxot.

Ha máskor is tudni szeretne a Microsoft újdonságairól, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.