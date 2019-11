Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"November 13-án Washingtonba látogat Recep Tayyip Erdogan török államfő, akkor fogadja Donald Trump.","shortLead":"November 13-án Washingtonba látogat Recep Tayyip Erdogan török államfő, akkor fogadja Donald Trump.","id":"20191107_recep_tayyip_erdogan_donald_trump_washington_meghivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89efb6b7-6bbb-4e09-93f0-640e908d258c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_recep_tayyip_erdogan_donald_trump_washington_meghivas","timestamp":"2019. november. 07. 11:40","title":"Erdogan a jövő héten találkozik Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758ff4d6-e4c9-4cac-ba1f-36329b953c12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeveszett a férfi a lakótársával, leszúrta, majd értesítette a rendőrséget.","shortLead":"Összeveszett a férfi a lakótársával, leszúrta, majd értesítette a rendőrséget.","id":"20191108_Mellkason_szurta_a_lakotarsat_belehalt_a_serulesebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=758ff4d6-e4c9-4cac-ba1f-36329b953c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63926971-7439-4ddb-8e5d-d81346eb58cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Mellkason_szurta_a_lakotarsat_belehalt_a_serulesebe","timestamp":"2019. november. 08. 18:24","title":"Mellkason szúrta a lakótársát, belehalt a sérülésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijöttek a Richter gyógyszergyártó háromnegyed éves számai.","shortLead":"Kijöttek a Richter gyógyszergyártó háromnegyed éves számai.","id":"20191108_Richter_9_millio_euro_minusz_a_gyogyszerazonositas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2c185b-83f3-45a6-a792-40f3b1574f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Richter_9_millio_euro_minusz_a_gyogyszerazonositas_miatt","timestamp":"2019. november. 08. 12:44","title":"Japánba is betört a Richter, de 9 millió eurót bukik a gyógyszerazonosítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek Budapest utcáin. ","shortLead":"Hatalmas lezárásokat hozott a fővárosban a török elnök, Recep Tayyip Erdogan látogatása, aki ellen százak tüntettek...","id":"20191107_erdogan_orban_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=250f7183-4e46-4b18-8189-70f4903511a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b899b29-cc06-4e71-bdad-983e640074b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_orban_percrol_percre","timestamp":"2019. november. 07. 15:06","title":"Közlekedési káoszt hozott estére Erdogan látogatása - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új, Chromium-alapú Edge böngésző.","shortLead":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új...","id":"20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4960d6e-d3bb-44e9-a5e7-df6ae54417bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","timestamp":"2019. november. 07. 14:33","title":"Nem csak a Windowst futtatók örülhetnek a Microsoft új Edge böngészőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki vezetésű városban az alakuló ülésen patthelyzet alakult ki. ","shortLead":"Az ellenzéki vezetésű városban az alakuló ülésen patthelyzet alakult ki. ","id":"20191108_Patthelyzet_Tatabanyan_a_Fideszt_tamogatja_a_Mi_Hazank_a_polgarmesterrel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1dd164-b450-4594-a0c1-9f1b254c1f51","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Patthelyzet_Tatabanyan_a_Fideszt_tamogatja_a_Mi_Hazank_a_polgarmesterrel_szemben","timestamp":"2019. november. 08. 15:53","title":"Patthelyzet Tatabányán: a Mi Hazánk együtt szavaz a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabec003-021b-405b-9f58-16afac788916","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két csendőr kíséri a nap huszonnégy órájában Liliana Segre olasz szenátort, holokauszttúlélőt, miután célpontja lett egy újfasiszta csoportnak.","shortLead":"Két csendőr kíséri a nap huszonnégy órájában Liliana Segre olasz szenátort, holokauszttúlélőt, miután célpontja lett...","id":"20191107_Rendorok_vedenek_egy_89_eves_olasz_holokauszttulelot_aki_ujfasisztak_celpontja_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabec003-021b-405b-9f58-16afac788916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8874810e-7c32-4326-a94e-4882f1b4a1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Rendorok_vedenek_egy_89_eves_olasz_holokauszttulelot_aki_ujfasisztak_celpontja_lett","timestamp":"2019. november. 07. 19:20","title":"Rendőrök védenek egy 89 éves olasz holokauszttúlélőt, akit újfasiszták fenyegettek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök és a szíriai offenzíva ellen. ","shortLead":"Három különböző demonstráció szervezői fogtak össze, így délutántól késő estig folyamatosan tiltakoznak a török elnök...","id":"20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fe4f1ce-ceda-4d02-96d6-a9b05b9d547b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420624f8-4b71-47e1-8fb3-8473bfee778f","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tobb_szazan_tuntetnek_Erdogan_ellen_Budapesten","timestamp":"2019. november. 07. 14:27","title":"Több százan tüntetnek Erdogan ellen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]