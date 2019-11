Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező párosban nemrég sorozatban harmadszor győzött a WTA-világbajnokságon.","shortLead":"A magyar teniszező párosban nemrég sorozatban harmadszor győzött a WTA-világbajnokságon.","id":"20191112_orban_viktor_babos_timea_wta_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5c9bee-cced-49b6-9f19-a0330d137f8a","keywords":null,"link":"/sport/20191112_orban_viktor_babos_timea_wta_gyozelem","timestamp":"2019. november. 12. 12:12","title":"Orbán levélben gratulált Babosnak a tripla vb-győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","shortLead":"Az önálló törvényszéket a hetedik módosítással az Alaptörvénybe is beleírták.","id":"20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dbbbc4-8ba1-4480-822e-6454cce53bb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kozigazgatasi_birosagok_a_Parbeszed_nem_bizik_a_kormanyban","timestamp":"2019. november. 12. 10:57","title":"Közigazgatási bíróságok: a Párbeszéd nem bízik a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hamarosan érkezik a legújabb filmje is, amelyben 30 évvel fiatalabb önmagával együtt szerepel.","shortLead":"Hamarosan érkezik a legújabb filmje is, amelyben 30 évvel fiatalabb önmagával együtt szerepel.","id":"20191113_Robert_De_Niro_eletmudijat_kap_a_hollywoodi_szineszcehtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914b7a37-07dd-4138-81f2-226f80c07dd8","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Robert_De_Niro_eletmudijat_kap_a_hollywoodi_szineszcehtol","timestamp":"2019. november. 13. 10:40","title":"Robert De Niro fontos díjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország déli és központi részén - jelentette az izraeli média kedden.","shortLead":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország...","id":"20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75232d7d-e25b-4d1f-9c82-1b9b7ba1812b","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","timestamp":"2019. november. 12. 20:33","title":"Többnapos rakétaháborúra számít Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott be határozati javaslatot kedden a Honvédelmi Minisztérium (HM).","shortLead":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott...","id":"20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2612b45-9a13-4c2c-a5ba-355f6ab27863","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","timestamp":"2019. november. 12. 21:55","title":"A Honvédelmi Minisztérium 2021 végéig meghosszabbítaná a magyar katonák iraki misszióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90000621-c837-4448-9167-02dcd9bade62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente államtitkár beszélt Marc Dillarddal.","shortLead":"Magyar Levente államtitkár beszélt Marc Dillarddal.","id":"20191112_Magyar_Nemzet_Berendeltek_az_amerikai_nagykovetseg_ugyvivojet_az_Orbannal_kapcsolatos_fake_news_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90000621-c837-4448-9167-02dcd9bade62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c070b97-6ebd-46b3-8202-fcec40fa4781","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Magyar_Nemzet_Berendeltek_az_amerikai_nagykovetseg_ugyvivojet_az_Orbannal_kapcsolatos_fake_news_miatt","timestamp":"2019. november. 12. 16:58","title":"Berendelték az amerikai nagykövetség ügyvivőjét az Orbánnal kapcsolatos fake news miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9331a167-b1b6-4177-a84a-f4c6174d28bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koca abban segít, hogy a repülőút miatt szorongó utasok jobban érezzék magukat.","shortLead":"A koca abban segít, hogy a repülőút miatt szorongó utasok jobban érezzék magukat.","id":"20191112_terapias_malac_san_francisco_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9331a167-b1b6-4177-a84a-f4c6174d28bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9360ea1e-0f87-4b38-acb2-f40ec0f4df91","keywords":null,"link":"/elet/20191112_terapias_malac_san_francisco_repuloter","timestamp":"2019. november. 12. 09:00","title":"Terápiás malac nyugtatja az utasokat a San Franciscó-i repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vártak tovább az OpenAI fejlesztői: mivel február óta semmi jelét nem látták annak, hogy bárki visszaélne az általuk készített algoritmussal, nyilvánossá tették az egészet.","shortLead":"Nem vártak tovább az OpenAI fejlesztői: mivel február óta semmi jelét nem látták annak, hogy bárki visszaélne...","id":"20191111_openai_mesterseges_intelligencia_alhir_gpt2_fake_news","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c6b30f-c895-486b-91dc-157473cb5219","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_openai_mesterseges_intelligencia_alhir_gpt2_fake_news","timestamp":"2019. november. 11. 15:03","title":"Nyilvánossá tették a mesterséges intelligenciát, ami csuklóból gyártja az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]