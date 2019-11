Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője ma nekiment a Várhelyi Oliver ellen szavazó \"Ujhelyi-féléknek\".","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője ma nekiment a Várhelyi Oliver ellen szavazó \"Ujhelyi-féléknek\".","id":"20191114_Ujhelyi_Deutsch_Tamasnak_Tomi_dobj_be_egy_csik_kolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a7552e-a660-4fde-bd09-569c956fdd41","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Ujhelyi_Deutsch_Tamasnak_Tomi_dobj_be_egy_csik_kolat","timestamp":"2019. november. 14. 21:45","title":"Ujhelyi Deutsch Tamásnak: „Tomi, dobj be egy csík kólát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három nagy prémiumgyártó közül kettő tavalyhoz képest javítani tudott az idei eladási mutatóin.","shortLead":"A három nagy prémiumgyártó közül kettő tavalyhoz képest javítani tudott az idei eladási mutatóin.","id":"20191114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_csataja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=355f4f70-bb47-4b97-9516-a7da3dcc4fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1cb907-391f-4636-9311-e7d47f3366f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_hogy_all_az_audi_a_bmw_es_a_mercedes_csataja","timestamp":"2019. november. 14. 11:21","title":"Hogy áll az Audi, a BMW és a Mercedes csatája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8120ffce-627c-464f-8ad0-3c3a42c78688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hat évvel az első verzió kiadása után sem csappant meg a Grand Theft Auto 5 népszerűsége. A polgárpukkasztó játék immár 115 millió eladott példánynál jár.","shortLead":"Hat évvel az első verzió kiadása után sem csappant meg a Grand Theft Auto 5 népszerűsége. A polgárpukkasztó játék immár...","id":"20191114_gta5_eladasok_gta_online_jatekosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8120ffce-627c-464f-8ad0-3c3a42c78688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7ac390-24c7-4471-8e43-53f2c688a51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_gta5_eladasok_gta_online_jatekosok","timestamp":"2019. november. 14. 11:33","title":"6 év után sem tudják megunni a játékosok a GTA 5-öt, szárnyalnak az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változik a menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc-vonalon november 16-ától december 7-ig a Budapest–Hatvan-vonal felújításának következő részeként – közölte a Mávinform.","shortLead":"Változik a menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc-vonalon november 16-ától december 7-ig a Budapest–Hatvan-vonal...","id":"20191115_vonat_pecel_aszod_menetrend_mav_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25e8b0d-5f0f-404b-b791-9593c697a3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_vonat_pecel_aszod_menetrend_mav_felujitas","timestamp":"2019. november. 15. 05:56","title":"Leáll a vonatközlekedés Pécel és Aszód között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végül is illik hozzá.","shortLead":"Végül is illik hozzá.","id":"20191114_arnold_schwarzenegger_egy_katonai_jarmuvel_ment_bevasarolni__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbf6d551-efea-4b64-b707-36fa5a6c50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557553dd-8f0f-4c20-8ac3-ed11b712a06e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_arnold_schwarzenegger_egy_katonai_jarmuvel_ment_bevasarolni__foto","timestamp":"2019. november. 14. 12:17","title":"Schwarzenegger egy katonai járművel ment bevásárolni – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"A mélybe zuhant egy magyar kamionos, Várhelyi nem ment át, és káprázatos videót közölt a NASA. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A mélybe zuhant egy magyar kamionos, Várhelyi nem ment át, és káprázatos videót közölt a NASA. A hvg360 esti...","id":"20191114_Radar360_osszeult_a_valsagstab_a_Fideszben_es_kiderult_mi_a_baj_a_magyar_fiatalokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab617ac-5f4d-4fcc-9e3c-26d6c896b1f8","keywords":null,"link":"/360/20191114_Radar360_osszeult_a_valsagstab_a_Fideszben_es_kiderult_mi_a_baj_a_magyar_fiatalokkal","timestamp":"2019. november. 14. 17:30","title":"Radar360: összeült a válságstáb a Fideszben, és kiderült, mi a baj a magyar fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","shortLead":"“Úgy válunk, hogy tökéletesen megegyeztünk” – mondta a tévés legenda a Storynak.","id":"20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80989940-f431-472d-8375-ea8999328e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f99b3a-d17c-4191-a9cd-eae20dc5985b","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_vitray_tamas_valas_kallay_bori","timestamp":"2019. november. 14. 08:59","title":"\"Egyedül fejezem be az utat\" – Vitray Tamás 87 évesen válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e588d00a-b380-4264-a044-b381f0823d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint 3D érzékelőn dolgozik az Apple, amely a jövő évi iPad Pro – sőt egyesek szerint akár a 2020-as iPhone – virtuális (VR) és kiterjesztett valóság (AR) alkalmazásainak alapját jelentheti.","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint 3D érzékelőn dolgozik az Apple, amely a jövő évi iPad Pro – sőt egyesek szerint akár...","id":"20191115_apple_3d_erzekelo_iphone_ipad_tof","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e588d00a-b380-4264-a044-b381f0823d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d379b5-dbee-45bc-8c3b-8511c0a54535","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_apple_3d_erzekelo_iphone_ipad_tof","timestamp":"2019. november. 15. 14:03","title":"Belehúz az Apple, iPaden és iPhone-on is kiterjesztett valósággal újíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]