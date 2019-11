Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1644 kanyarógyanús beteg van a 200 ezres országban, az eddigi húsz halálos áldozat zöme öt éven aluli gyerek. ","shortLead":"1644 kanyarógyanús beteg van a 200 ezres országban, az eddigi húsz halálos áldozat zöme öt éven aluli gyerek. ","id":"20191123_Egyre_tobb_kisgyerek_hal_meg_kanyaroban_Szamoan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d8c15f-ac25-4e29-ae79-e6153b7468f5","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Egyre_tobb_kisgyerek_hal_meg_kanyaroban_Szamoan","timestamp":"2019. november. 23. 10:35","title":"Egyre több kisgyerek hal meg kanyaróban Szamoán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A lakosságtól azt kérték, vasárnap kora délutánig senki nem menjen az utcára.","shortLead":"A lakosságtól azt kérték, vasárnap kora délutánig senki nem menjen az utcára.","id":"20191123_aradas_velence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fee8f9-d354-49a2-a480-a919fd7d5652","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_aradas_velence","timestamp":"2019. november. 23. 19:20","title":"Újabb áradásra készülnek Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy héttel előre hozták.","shortLead":"Egy héttel előre hozták.","id":"20191123_atletikai_vb_2023_idopont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f496e-493a-4be8-943b-64a626c0053b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b804e93a-3dec-4aef-a1f4-489d64ad40f7","keywords":null,"link":"/sport/20191123_atletikai_vb_2023_idopont","timestamp":"2019. november. 23. 21:45","title":"Megváltozott a Budapestre tervezett atlétikai vb időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7 millió ember adta le a voksát a különleges közigazgatási státusszal bíró városban - olvasható a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap internetes oldalán.

","shortLead":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7...","id":"20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd83ca-20eb-4c67-9f55-384a73e038cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 24. 15:50","title":"Soha nem szavaztak még ennyien Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről posztolt V. Naszályi Márta, az I. kerület új polgármestere.\r

\r

","shortLead":"Erről posztolt V. Naszályi Márta, az I. kerület új polgármestere.\r

\r

","id":"20191123_A_korabbi_polgarmester_donthette_el_mely_ettermek_vendegei_parkolhatnak_ingyen_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cdfb6aa-0133-4305-a9d8-bf727539017e","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_A_korabbi_polgarmester_donthette_el_mely_ettermek_vendegei_parkolhatnak_ingyen_a_Varban","timestamp":"2019. november. 23. 13:43","title":"A korábbi polgármester dönthette el, mely éttermek vendégei parkolhatnak ingyen a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","shortLead":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","id":"20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdaf67f-103f-4b82-999a-1866625baaca","keywords":null,"link":"/elet/20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","timestamp":"2019. november. 22. 19:41","title":"1300 magyar hal meg prosztatarákban évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191124_wt_social_regisztracio_veny_nelkuli_fajdalomcsillapitok_airpods_karacsonyi_ajandek_telenor_ingyenes_mobilinternet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe3fd1-879c-4ecc-b7f7-70f049606682","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_wt_social_regisztracio_veny_nelkuli_fajdalomcsillapitok_airpods_karacsonyi_ajandek_telenor_ingyenes_mobilinternet","timestamp":"2019. november. 24. 12:03","title":"Ez történt: elindutak az emberek az anti-Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","shortLead":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","id":"20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9bccdd-ffb3-4cbe-8443-1d7ec1e6a91d","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","timestamp":"2019. november. 24. 08:26","title":"Most állítólagos Lidl-kuponnal próbálják átverni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]