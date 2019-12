Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b27cf20-3d7e-4140-83be-c7883b19df96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Műtéttel kell pótolni a koponyatetőt Rukián.","shortLead":"Műtéttel kell pótolni a koponyatetőt Rukián.","id":"20191204_Eletmento_mutetre_keszul_Csokay_doktor_a_sziami_ikrek_egyiket_kell_operalnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b27cf20-3d7e-4140-83be-c7883b19df96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b92cb5c-c73f-4d84-995f-8be08163f4a8","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Eletmento_mutetre_keszul_Csokay_doktor_a_sziami_ikrek_egyiket_kell_operalnia","timestamp":"2019. december. 04. 09:21","title":"Életmentő műtétre készül Csókay doktor: a sziámi ikrek egyikét kell újra operálnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemben csempéket gyártottak, tűz ütött ki, majd robbanás történt.","shortLead":"Az üzemben csempéket gyártottak, tűz ütött ki, majd robbanás történt.","id":"20191204_szudan_robbanas_gyar_uzem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc19e1b-b7ee-4584-a54d-89a97deb7014","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_szudan_robbanas_gyar_uzem","timestamp":"2019. december. 04. 07:15","title":"23 ember halt meg egy üzemi balesetben Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) határozatával szemben a Magyar Telekom. A vállalat álláspontja szerint az ügyben nem történt jogsértés, sőt akkor lettek volna büntethetők, ha eleget tesznek a nem teljesen egyező adatokkal számhordozást kérő ügyfél kérésének.","shortLead":"Fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) határozatával szemben a Magyar Telekom...","id":"20191203_magyar_telekom_szamhordozas_nmhh_birsag_krudy_gyula_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2965687-cd18-4c9c-9941-d904c0f7c01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_magyar_telekom_szamhordozas_nmhh_birsag_krudy_gyula_utca","timestamp":"2019. december. 03. 14:43","title":"Megszólalt a Telekom a 10 milliós bírságról: azt állítják, jogsértő lett volna, ha engednek az ügyfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","shortLead":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","id":"20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc9f36-8591-47b7-b3c3-04a9c818ac92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","timestamp":"2019. december. 03. 18:05","title":"Mutatunk egy céget, ahol mindenki annyi szabadságot vesz ki, amennyit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely kiváló biokomponens bizonyos műanyagelemekhez. Erre csapott le a Ford.","shortLead":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely...","id":"20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9ec2a-7734-46fa-b90e-22e260ec3036","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"McDonald’s-maradékból csinál autóalkatrészt a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült Államok focicsapatát az idei vb-n, de a hétfőn megkapott Aranylabdája inkább életművének szól: a 34 éves futballista úttörő azon nők között, akik nem hagyják, hogy elvesszen a hangjuk a patriarchális sportvilágban.","shortLead":"Hogyan lehet elég a futballban 6 gól a legnívósabb egyéni elismerésért? Megan Rapinoe ugyan csúcsra vezette az Egyesült...","id":"20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e0a07-a4e4-406b-9f76-c91fc9573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d245967d-ceba-446c-8f6a-1ce753af8cf8","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Miert_erdekelne_hogy_ki_nyerte_a_noi_aranylabdat","timestamp":"2019. december. 03. 15:21","title":"Miért érdekelne, hogy ki nyerte a női Aranylabdát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32488fa0-6c7d-4546-8b70-6f2a5cbbd4e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy dugulás miatt szennyvíz patakzott a Tetves-rétnél napokon át. Állítólag rossz helyre ment az első bejelentés.","shortLead":"Egy dugulás miatt szennyvíz patakzott a Tetves-rétnél napokon át. Állítólag rossz helyre ment az első bejelentés.","id":"20191203_Napokig_omlott_a_szennyviz_a_Matraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32488fa0-6c7d-4546-8b70-6f2a5cbbd4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b8e208-62b8-4456-b3c5-6de81842725d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_Napokig_omlott_a_szennyviz_a_Matraban","timestamp":"2019. december. 03. 18:25","title":"Napokig ömlött a szennyvíz a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az ügyvédje szerint nem is érti mi az az ügy, ami miatt letartóztatták.","shortLead":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel...","id":"20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fdaab7-ce6f-4660-8e41-78e45e675efe","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. december. 04. 15:55","title":"Nem tett vallomást a letartóztatott fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]