[{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik ott dolgozó orvos szerint egy szakmaiatlan döntéssel hét sebészt veszít el a kórház.","shortLead":"Az egyik ott dolgozó orvos szerint egy szakmaiatlan döntéssel hét sebészt veszít el a kórház.","id":"20191218_Azt_az_orvost_kuldtek_el_a_Margit_Korhazbol_aki_a_sziami_ikrek_szetvalasztasanal_fontos_szerepet_jatszott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051e3cb8-9b4d-482b-aa7f-0c1e7c9b45c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Azt_az_orvost_kuldtek_el_a_Margit_Korhazbol_aki_a_sziami_ikrek_szetvalasztasanal_fontos_szerepet_jatszott","timestamp":"2019. december. 18. 21:28","title":"Azt az orvost küldték el a Margit Kórházból, aki a sziámi ikrek szétválasztásánál fontos szerepet játszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva is megnézhetjük a szóban forgó klipet. Éppen ebben segít az alábbi szolgáltatás.","shortLead":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva...","id":"20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e8d333-ebfe-49ba-8a7e-e16c3744ddfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","timestamp":"2019. december. 19. 08:03","title":"Ne hagyja ki ezt az oldalt, nagyon jól jöhet a YouTube-videókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók 2020-ban is hoppon maradnak.","shortLead":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók...","id":"20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2276812f-c38e-4314-a518-c8ae1dfd4c52","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","timestamp":"2019. december. 17. 18:43","title":"Hiába az ígéretek, nem kapnak több pénzt a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről. Megkérdeztük a bíróságot és az ügyészséget is, miért nem kérdőjelezték meg a véleményt, mire azt írták, az nem volt homályos vagy ellentmondásos. ","shortLead":"A pszichológus szakértő a bíróságon fél évvel a gyermekgyilkosság előtt semmilyen veszélyt nem tárt fel H. G-ről...","id":"20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b1bbde5-7d76-4a0f-b72b-58d0f150d977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa340f1d-e1df-4c9c-91f9-b308d5050d1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Gyori_gyerekgyilkossag_a_birosag_szerint_nem_kerdojelezhettek_meg_a_szakertot","timestamp":"2019. december. 17. 20:25","title":"Győri gyerekgyilkosság: elmondta a bíróság, miért nem kérdőjelezték meg a szakértőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak közöttük olyanok is, amelyek esetében hirtelen nem is érteni, mire föl jogosultak állami pénzre.","shortLead":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak...","id":"20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9afabd2-9537-4151-9382-3e4f4ad9dc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","timestamp":"2019. december. 17. 10:41","title":"Újságárusnak és személyi edzőnek is jutott az állam kultúrtámogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Elsőre bakizott a kormánypárt.","shortLead":"Elsőre bakizott a kormánypárt.","id":"20191217_Masodik_nekifutasra_sikerult_a_Fidesznek_megemelni_a_birok_es_ugyeszek_beremeleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8a7450-d1a3-472f-992c-bc1a7fc6d137","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Masodik_nekifutasra_sikerult_a_Fidesznek_megemelni_a_birok_es_ugyeszek_beremeleset","timestamp":"2019. december. 17. 15:37","title":"Második nekifutásra sikerült a Fidesznek megemelni a bírók és ügyészek fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0624354b-d45b-4f53-a1ca-f22f82687a14","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az elmúlt hétvégén túraautó-világkupa bajnoki címet nyert himesházai versenyző megérkezett Budapestre.","shortLead":"Az elmúlt hétvégén túraautó-világkupa bajnoki címet nyert himesházai versenyző megérkezett Budapestre.","id":"20191217_hazatert_michelisz_rajongok_fogadtak_a_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0624354b-d45b-4f53-a1ca-f22f82687a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891949a2-9a53-4d9f-921f-3d2c456ca32e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_hazatert_michelisz_rajongok_fogadtak_a_repuloteren","timestamp":"2019. december. 17. 12:22","title":"Hazatért Michelisz, rajongók fogadták a repülőtéren – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozna a tervek szerint egy a MÁV-ból és a Volánból összegyúrt holding. Nem ez az első alkalom, hogy megpróbálják összevonni a két állami tulajdonú közlekedési céget.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozna a tervek szerint egy a MÁV-ból és a Volánból összegyúrt...","id":"20191218_Ismet_nekieshetnek_a_MAV_es_a_Volan_egyesitesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb983f28-57a3-4cd8-a5c8-e95bc3100337","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ismet_nekieshetnek_a_MAV_es_a_Volan_egyesitesenek","timestamp":"2019. december. 18. 16:59","title":"Ismét nekieshetnek a MÁV és a Volán egyesítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]