Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely kiváló biokomponens bizonyos műanyagelemekhez. Erre csapott le a Ford.","shortLead":"Hatalmas mennyiségben pörkölnek kávét az étteremlánc számára, amelynek nyomán olyan melléktermék is keletkezik, amely...","id":"20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1abed43-d723-4be5-8169-3755f4bf11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9ec2a-7734-46fa-b90e-22e260ec3036","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_McDonaldsos_maradekbol_csinal_autoalkatreszt_a_Ford","timestamp":"2019. december. 05. 10:30","title":"McDonald’s-maradékból csinál autóalkatrészt a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cd5046-e895-42cd-b641-bbfc77dde8a7","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Könyvet írt Victoria Eugenia Henao, a világ egykor leghírhedtebb drogbárójának özvegye. Memoárjának magyarországi bemutatóját arra is felhasználta, hogy felvilágosító előadást tartson fiataloknak a kábítószerek ártalmairól. A hvg360-nak anyanyelvén, spanyolul adott interjúban pedig beszél arról is, hogy könyvét egyfajta bocsánatkérésnek is szánta azokért a bűnökért, amelyeket 1993-ban, Kolumbiában likvidált férje korábban elkövetett.","shortLead":"Könyvet írt Victoria Eugenia Henao, a világ egykor leghírhedtebb drogbárójának özvegye. Memoárjának magyarországi...","id":"20191205_pablo_escobar_drogbaro_kolumbia_victoria_eugenia_henao_interju_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65cd5046-e895-42cd-b641-bbfc77dde8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de30f29d-bec3-4081-8411-21ea32fede58","keywords":null,"link":"/360/20191205_pablo_escobar_drogbaro_kolumbia_victoria_eugenia_henao_interju_konyv","timestamp":"2019. december. 05. 19:00","title":"\"Pablo Escobar megerőszakolt, majd elvitt abortuszra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","shortLead":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","id":"20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797b719-97ca-410f-8d65-98def8988fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","timestamp":"2019. december. 05. 06:15","title":"Hat brit milliárdosnak annyi pénze van, mint egy egész ország lakosságának együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149455e6-05e4-4af7-a8ad-31ccf746c0e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szingapúri cég svájci leánya 20 százalékos részesedést vállal a magyar hátterű MET Csoportban. A MET egyebek mellett a Tigáz tulajdonosa, Mészáros Lőrinccel közösen.","shortLead":"Egy szingapúri cég svájci leánya 20 százalékos részesedést vállal a magyar hátterű MET Csoportban. A MET egyebek...","id":"20191205_Szingapuri_kezbe_kerul_a_magyar_hatteru_energetikai_nagyvallalat_otode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=149455e6-05e4-4af7-a8ad-31ccf746c0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd0b0aa-c76e-4540-8091-1f768e455f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Szingapuri_kezbe_kerul_a_magyar_hatteru_energetikai_nagyvallalat_otode","timestamp":"2019. december. 05. 13:42","title":"Szingapúriak vásárolták be magukat a magyar hátterű MET Csoportba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányok egy barátjuktól kapták a gránátot.","shortLead":"A lányok egy barátjuktól kapták a gránátot.","id":"20191204_fustgranat_szelfi_nagymagocs_sulyos_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c58e7-da88-4563-b584-78c7e3167f47","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_fustgranat_szelfi_nagymagocs_sulyos_serules","timestamp":"2019. december. 04. 16:33","title":"Füstgránáttal akart szelfizni, súlyosan megsérült két nagymágocsi lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak menekülttáborba a horvát rendőrök. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Hármast kapott, ezért szúrt a győri diák, inkorrektnek tartja kirúgását a volt FKF-vezér, nigériai sportolókat zártak...","id":"20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de012e0-04c6-4a2e-96e9-4b5a8ab28ba3","keywords":null,"link":"/360/20191206_Radar360_Karacsony_totalis_Fideszfelugyeletrol_beszel_lesujto_a_velemenyunk_az_egeszsegugyrol","timestamp":"2019. december. 06. 08:00","title":"Radar360: Karácsony totális Fidesz-felügyeletről beszél, lesújtó a véleményünk az egészségügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","shortLead":"A Nemzeti Kulturális Alap átalakításáról és a színházigazgatók kinevezési jogáról is új szabályokat hoznak létre.","id":"20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2323afc-bf04-480c-b75d-9394380bf13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a42fa-8475-4376-a98c-55f2321eca8e","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Meg_csak_keszul_a_torveny_ami_rendezi_2020tol_mi_var_a_szinhazakra_es_a_kultura_tamogatasara","timestamp":"2019. december. 04. 16:40","title":"A kormány beleszólna a színházigazgatók kinevezésébe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e504ac7c-9098-47cb-bb26-7f95633a2d93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2019 végére maximum 600 postafiókban lesz hírlapárusítás.","shortLead":"2019 végére maximum 600 postafiókban lesz hírlapárusítás.","id":"20191204_Tobb_postan_is_megszunik_az_ujsagarusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e504ac7c-9098-47cb-bb26-7f95633a2d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380450b0-49e8-4698-bc5e-5ca9809d7091","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Tobb_postan_is_megszunik_az_ujsagarusitas","timestamp":"2019. december. 04. 13:25","title":"Több postán is megszűnik az újságárusítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]