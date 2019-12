Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A helyi egyetem paleográfusa fejtett meg egy latin feliratot.","shortLead":"A helyi egyetem paleográfusa fejtett meg egy latin feliratot.","id":"20191218_Megtalaltak_ki_epitette_a_pisai_ferde_tornyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5456f-1f19-47d6-a192-35fa2b45f554","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_Megtalaltak_ki_epitette_a_pisai_ferde_tornyot","timestamp":"2019. december. 18. 20:58","title":"Megtalálták, ki építette a pisai ferde tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc06066-9cae-4b48-92f5-f73cac3f140d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő magasságokban járt a portugál.","shortLead":"Elképesztő magasságokban járt a portugál.","id":"20191219_juventus_cristiano_ronaldo_fejes_gol_olasz_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc06066-9cae-4b48-92f5-f73cac3f140d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fdc114-99e6-48eb-99d6-aed9f531d274","keywords":null,"link":"/sport/20191219_juventus_cristiano_ronaldo_fejes_gol_olasz_bajnoksag","timestamp":"2019. december. 19. 13:51","title":"Ronaldo döbbenetes fejessel szerzett három pontot a Juventusnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","shortLead":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","id":"20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f53bd0d-8cbc-4c77-96e0-cb1eb2585af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","timestamp":"2019. december. 18. 16:22","title":"Több településen is magas a légszennyezettség, nem várható javulás a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására elhiszed, hogy élhetünk egy humánusabb, boldogabb világban. Gyerekkönyvek, amelyek azt üzenik: a világ és a lehetőségeid tágasabbak, mint ahogy azt a hétköznapokban érzékeled. Műalkotások, amelyek felébresztik a régóta benned szunnyadó kreativitást. A szomszéd nő, aki kifogyhatatlan derűvel és lazasággal terelgeti a három gyerekét – és a férje, aki ugyanezt teszi. Példát mutatnak, kimozdítanak a szokásos kereteid közül, felemelnek. Inspirálnak.","shortLead":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására...","id":"20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719c4133-0c49-4bc6-b13d-bb4a5f6059b2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191218_Inspiral_vagy_irrital_Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","timestamp":"2019. december. 18. 14:30","title":"Inspirál vagy irritál? Az emancipáció megosztó élharcosai és visszás nőtörténetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva is megnézhetjük a szóban forgó klipet. Éppen ebben segít az alábbi szolgáltatás.","shortLead":"Akár táncot, akár gitáros ujjmozdulatokat, akár valamilyen éneket sajátítanánk el a YouTube-ról jól jöhet, ha lassítva...","id":"20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e8d333-ebfe-49ba-8a7e-e16c3744ddfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_slowtube_youtube_videok_lassitasa","timestamp":"2019. december. 19. 08:03","title":"Ne hagyja ki ezt az oldalt, nagyon jól jöhet a YouTube-videókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége a \"mikor jön már?\" jellegű idegeskedésnek az amerikai Domino's Pizza ügyfeleinél. A cég lehetővé tette, hogy valós időben kövessék nyomon az éhes vásárlók, merre jár a pizzájuk.","shortLead":"Vége a \"mikor jön már?\" jellegű idegeskedésnek az amerikai Domino's Pizza ügyfeleinél. A cég lehetővé tette, hogy valós...","id":"20191219_pizzarendeles_gps_nyomon_kovetes_domino_pizza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6773b8f3-0bde-45f4-9de2-5808e713d122","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_pizzarendeles_gps_nyomon_kovetes_domino_pizza","timestamp":"2019. december. 19. 11:33","title":"Fogadjunk, hogy ön is szívesen rendelne így pizzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bdb8ba-5ec0-4831-9305-e41ba38b87db","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Úszómedence, pezsgőmedence, kétféle szauna és gőzkabin gépészeti rendszereire kért árajánlatot a felcsúti focialapítvány az épülő sportszálláshelyéhez. A hvg.hu birtokába jutott ajánlatok 100 millió forint körüli összegről szólnak, a beruházásra 1,5 milliárd forint közpénz áll rendelkezésre.","shortLead":"Úszómedence, pezsgőmedence, kétféle szauna és gőzkabin gépészeti rendszereire kért árajánlatot a felcsúti...","id":"20191219_felcsut_alapitvany_tao_wellness","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72bdb8ba-5ec0-4831-9305-e41ba38b87db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750b8147-5876-4dc9-9565-045864793f56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191219_felcsut_alapitvany_tao_wellness","timestamp":"2019. december. 19. 15:40","title":"Kacsalábon forgó wellnessrészleget rendelt a felcsúti focialapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","shortLead":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","id":"20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d031c2b5-5cd3-459c-b71d-e3f1a1e43396","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","timestamp":"2019. december. 18. 10:59","title":"Tony Blair: nem szabad varázsvilágban élni, el kell hagyni a corbynizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]