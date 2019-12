Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e7f4ac3-9001-40fa-a09a-4361c2df5b6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felkérte Ferenc pápát, hogy szervezzen küldöttséget.","shortLead":"Felkérte Ferenc pápát, hogy szervezzen küldöttséget.","id":"20191218_A_bukott_boliviai_elnok_Ferenc_papat_kerte_fel_a_valasztasok_felugyeletere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e7f4ac3-9001-40fa-a09a-4361c2df5b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc4163e-9744-42c5-aa81-5f5893536bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_A_bukott_boliviai_elnok_Ferenc_papat_kerte_fel_a_valasztasok_felugyeletere","timestamp":"2019. december. 18. 18:53","title":"A bukott bolíviai elnök Ferenc pápát kérte fel a választások felügyeletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagy telefontokgyártó annak járt utána, mely alkalmazások és mobilmárkák a hackerek első számú célpontjai.","shortLead":"Egy nagy telefontokgyártó annak járt utána, mely alkalmazások és mobilmárkák a hackerek első számú célpontjai.","id":"20191219_iphone_instagram_fiok_feltorese_hacker_kiberbunozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa6f859-2d13-448f-81c4-eda1cc6f07b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51693d64-654f-4c5d-883d-3560091ac43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_iphone_instagram_fiok_feltorese_hacker_kiberbunozo","timestamp":"2019. december. 19. 09:03","title":"Milyen telefonja van? Mutatjuk, milyenekre vadásznak most a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd217c72-0736-4340-b842-8ea7fbed1a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bajor kormány álláspontja szerint megtett mindent, amit lehetett, hogy az egyetem és a Müncheni Műszaki Egyetem közötti megállapodás létrejöjjön.","shortLead":"A bajor kormány álláspontja szerint megtett mindent, amit lehetett, hogy az egyetem és a Müncheni Műszaki Egyetem...","id":"20191218_A_magyar_kormany_miatt_nem_rendezodik_a_CEU_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd217c72-0736-4340-b842-8ea7fbed1a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfb4917-0f9c-48b5-842e-9c956abc6392","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_A_magyar_kormany_miatt_nem_rendezodik_a_CEU_ugye","timestamp":"2019. december. 18. 14:58","title":"A bajorok szerint a magyar kormány miatt nem rendeződik a CEU ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elismerte, hogy hibáztak a Budaházy Györgyék elleni fellépéssel. Majd rögtön cáfolták is, hogy késve intézkedtek volna a szélsőjobbosokkal szemben.","shortLead":"A rendőrség elismerte, hogy hibáztak a Budaházy Györgyék elleni fellépéssel. Majd rögtön cáfolták is, hogy késve...","id":"20191219_Aurora_rendorseg_Budahazy_Gyorgy_szelsojobbosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567eb0ff-8ae4-4fde-8d92-a1ab3ee5d998","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Aurora_rendorseg_Budahazy_Gyorgy_szelsojobbosok","timestamp":"2019. december. 19. 12:04","title":"A rendőrség elismerte: hibáztak, amikor nem rakták ki Budaházyékat az Aurórából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes leszögezte, a Katona József Színház igazgatója, Máté Gábor biztosan a helyén marad.","shortLead":"A kultúráért felelős főpolgármester-helyettes leszögezte, a Katona József Színház igazgatója, Máté Gábor biztosan...","id":"20191218_Budapest_tobb_fovarosi_szinhaz_finanszirozasat_is_atveheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ded6f9e-4b46-41bb-ae4a-c511d23acc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb3dc24-c245-479c-b65e-a99f554cd2e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Budapest_tobb_fovarosi_szinhaz_finanszirozasat_is_atveheti","timestamp":"2019. december. 18. 14:23","title":"Budapest több fővárosi színház finanszírozását is átveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10. fordulójából pótolták.","shortLead":"Gól nélküli döntetlennel zárult a Barcelona és a Real Madrid rangadója szerdán. A meccset az La Ligának még a 10...","id":"20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8a73587-0ca7-4750-bb43-c0fd6ca4ebb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3ee88f-7c8c-4d1f-99c2-3e6b982804c2","keywords":null,"link":"/sport/20191218_Nem_birt_egymassal_a_Barcelona_es_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. december. 18. 22:05","title":"Nem bírt egymással a Barcelona és a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ez az Uber bérautókkal és professzionális sofőrökkel működő szolgáltatása.","shortLead":"Ez az Uber bérautókkal és professzionális sofőrökkel működő szolgáltatása.","id":"20191219_Betiltottak_Nemetorszagban_az_Uber_fuvarkozvetito_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1aeb29-3bf8-4eb3-8de7-ddda11481248","keywords":null,"link":"/cegauto/20191219_Betiltottak_Nemetorszagban_az_Uber_fuvarkozvetito_ceget","timestamp":"2019. december. 19. 17:22","title":"Betiltották Németországban az UberX nevű szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","shortLead":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","id":"20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f53bd0d-8cbc-4c77-96e0-cb1eb2585af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","timestamp":"2019. december. 18. 16:22","title":"Több településen is magas a légszennyezettség, nem várható javulás a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]