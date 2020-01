Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét kisvárost falt fel a főváros 1950 első napján.","shortLead":"Hét kisvárost falt fel a főváros 1950 első napján.","id":"20200101_Ma_hetveneves_NagyBudapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3231a53e-f21d-4e28-b933-e878c3c6751b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8944c43e-3024-4c2c-8574-0d5967edf0c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Ma_hetveneves_NagyBudapest","timestamp":"2020. január. 01. 20:21","title":"Ma hetvenéves Nagy-Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha idén karácsonykor nem hallgatta meg az All I Want for Christmas című dalt, most bepótolhatja!","shortLead":"Ha idén karácsonykor nem hallgatta meg az All I Want for Christmas című dalt, most bepótolhatja!","id":"20200102_Mariah_Carey_toplista_Billboard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31f79ac-5394-4155-81b9-283cb153279a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abd42ec-f3f2-4e0f-9912-a795b746c2ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_Mariah_Carey_toplista_Billboard","timestamp":"2020. január. 02. 12:58","title":"Mariah Carey az első, aki négy különböző évtizedben is vezette a zenei toplistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt kéri polgáraitól az Egyesült Államok, hogy azonnal hagyják el Irakot. 