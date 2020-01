Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőre jó ötletnek tűnt, hogy a hétéves amerikai kisfiú az Apple vezeték nélküli fülhallgatóját kapja karácsonyra, az ünnepeket végül a kórházban töltötte a család.","shortLead":"Elsőre jó ötletnek tűnt, hogy a hétéves amerikai kisfiú az Apple vezeték nélküli fülhallgatóját kapja karácsonyra...","id":"20200106_apple_airpods_karacsonyi_ajandek_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7948e191-88de-4fb1-994a-9f0f1564adda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_apple_airpods_karacsonyi_ajandek_baleset","timestamp":"2020. január. 06. 12:03","title":"AirPodsot talált a fa alatt a 7 éves kisfiú – megette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy leégett mórahalmi épületben talált holttest ügyében.","shortLead":"Emberölés miatt nyomoz a rendőrség egy leégett mórahalmi épületben talált holttest ügyében.","id":"20200104_Egy_18_eves_fiu_holttestet_talaltak_meg_Morahalmon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d37534b7-7284-4efb-ac23-4ee1ae953e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef46fec2-7c53-4ae2-aabe-6ccc7726cc3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Egy_18_eves_fiu_holttestet_talaltak_meg_Morahalmon","timestamp":"2020. január. 04. 21:11","title":"Egy 18 éves fiú holttestét találták meg egy kiégett házban Mórahalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e456976-0fd6-4147-b094-66bb71dd8226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varju Lászlót hétfőn hallgatja meg az ügyészség az ellene indult eljárás miatt, az MTVA-székházban történtek miatt. A képviselőt garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsítják. Varju szerint azért gyanúsították meg, mert a pártállami média működése ellen léptek fel, amikor az 5 pontot akarták beolvastatni a köztévében. ","shortLead":"Varju Lászlót hétfőn hallgatja meg az ügyészség az ellene indult eljárás miatt, az MTVA-székházban történtek miatt...","id":"20200106_hadhazy_mtva_ugyeszseg_varju_dk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e456976-0fd6-4147-b094-66bb71dd8226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e2215d-2e15-4d10-b147-8e15a5fa8ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_hadhazy_mtva_ugyeszseg_varju_dk","timestamp":"2020. január. 06. 12:35","title":" MTVA-székház: Hadházy szerint újabb szintet lépett az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Gyorsabbak és hajlékonyabbak is lesznek az immár az 5G forradalmi ígéreteivel érkező új telefonok, de a mobilhálózatok és a közeljövő más, igazán fontos technológiai újításait nem a zsebekben érdemes keresni.","shortLead":"Gyorsabbak és hajlékonyabbak is lesznek az immár az 5G forradalmi ígéreteivel érkező új telefonok, de a mobilhálózatok...","id":"202001__technologiai_trendek_2020ban__innovacios_lanc__kesleltetes_nelkul__telejosda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5375f0c3-4b29-4770-8aab-f522e141ea75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53112284-ab4f-42d2-9634-81341282e516","keywords":null,"link":"/360/202001__technologiai_trendek_2020ban__innovacios_lanc__kesleltetes_nelkul__telejosda","timestamp":"2020. január. 05. 08:15","title":"Nem (csak) a zsebünkben érdemes keresnünk 2020 újításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","shortLead":"Olyan számokat is eljátszottak, mint a Lithium vagy a Heart-Shaped Box.","id":"20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b505aa97-030e-4d90-802a-01422f71d15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed56f1d-40d4-4d1a-ad11-1eadc257e511","keywords":null,"link":"/kultura/20200105_Ujra_osszeallt_a_Nirvana_harom_tulelo_tagja","timestamp":"2020. január. 05. 18:30","title":"Újra összeállt a Nirvana három túlélő tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jellemzően olyan részek váltak díjkötelessé, amelyek új útszakaszok vagy felújításon estek át.","shortLead":"Jellemzően olyan részek váltak díjkötelessé, amelyek új útszakaszok vagy felújításon estek át.","id":"20200106_Meg_tobb_utszakasz_lett_fizetos_a_kamionoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb22e2b4-7684-4d4a-ba0c-114cf495fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f230422-cf30-47dd-b2ac-95f977a3b79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Meg_tobb_utszakasz_lett_fizetos_a_kamionoknak","timestamp":"2020. január. 06. 09:56","title":"Még több útszakasz lett fizetős a kamionoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen őszinte, érzelmes beszédet csak ritkán látni a Golden Globe színpadán. ","shortLead":"Ilyen őszinte, érzelmes beszédet csak ritkán látni a Golden Globe színpadán. ","id":"20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e2926a-8238-4fa2-930e-62985b02941b","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","timestamp":"2020. január. 06. 10:18","title":"Tom Hanks elsírta magát a köszönőbeszéde közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfő reggel már közel 330 forinton jegyezték az eurót.","shortLead":"Hétfő reggel már közel 330 forinton jegyezték az eurót.","id":"20200106_Ismet_gyengult_a_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a10d651-e690-403f-bfa5-e772cbbd7f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_Ismet_gyengult_a_forint","timestamp":"2020. január. 06. 07:55","title":"Ismét gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]