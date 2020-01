Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0965b305-1c46-4601-9b9f-60b715455186","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Luxuslakásokat és privát kikötőt is építenek a Földközi-tengerből lecsapolt területen. ","shortLead":"Luxuslakásokat és privát kikötőt is építenek a Földközi-tengerből lecsapolt területen. ","id":"20200115_Hat_hektarral_megnovelik_Monaco_teruletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0965b305-1c46-4601-9b9f-60b715455186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc106e-d562-428d-9be8-5da682cc9bc4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200115_Hat_hektarral_megnovelik_Monaco_teruletet","timestamp":"2020. január. 15. 21:47","title":"Hat hektárral megnövelik Monaco területét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva tiltották be a hatóságok, de az üzemeltető fellebbezett. ","shortLead":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva tiltották be a hatóságok, de az üzemeltető fellebbezett. ","id":"20200115_Wikipedia_Torokorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4782778f-c65c-430d-be6e-40ed4ba54db2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_Wikipedia_Torokorszag","timestamp":"2020. január. 15. 21:34","title":"Több év szünet után újra van Wikipédia Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","shortLead":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","id":"20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3cc51-5beb-4ee4-b90e-de9338e0f1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","timestamp":"2020. január. 16. 11:21","title":"Élménygép: kereken 400 lóerős a legújabb kis Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355613d8-fb95-4192-ba96-24510b987e8f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Viszonylag szokatlan dolog úgy és azzal tesztelni egy készüléket, hogy három hétig nem használjuk. Főleg egy okosóránál tűnik úgy: ennek így semmi értelme. Mi mégis megtettük, és megérte: így derült csak ki igazán, mennyire jó, ha a csuklónkon van egy ilyesmi eszköz.","shortLead":"Viszonylag szokatlan dolog úgy és azzal tesztelni egy készüléket, hogy három hétig nem használjuk. Főleg egy okosóránál...","id":"20200116_huawei_watch_gt_teszt_velemeny_okosora_aktivitasmero_ertesitesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=355613d8-fb95-4192-ba96-24510b987e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb4ff57-53c0-46e3-896c-f8e080ab774b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_huawei_watch_gt_teszt_velemeny_okosora_aktivitasmero_ertesitesek","timestamp":"2020. január. 16. 09:03","title":"Három hétre kikapcsoltuk az óránkat – a visszakapcsolás tanulságos élmény volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd8f47d-6b11-4faa-acc9-919da0f6986e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mojo Vision olyan kontaktlencsét fejlesztett, amellyel viselője egy sor szuperképességhez jut. A találmány a kiterjesztett valóságot használja.","shortLead":"A Mojo Vision olyan kontaktlencsét fejlesztett, amellyel viselője egy sor szuperképességhez jut. A találmány...","id":"20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dd8f47d-6b11-4faa-acc9-919da0f6986e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f42d78-519a-4e86-b3f3-ef06354cc5db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2020. január. 16. 19:36","title":"Szupererőt ad a szemeknek az új kontaktlencse, a sötétben is lát vele az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mihail Misusztyint, a szövetségi adóhivatal vezetőjét jelölte kormányfőnek Vlagyimir Putyin orosz államfő. ","shortLead":"Mihail Misusztyint, a szövetségi adóhivatal vezetőjét jelölte kormányfőnek Vlagyimir Putyin orosz államfő. ","id":"20200115_uj_orosz_miniszterelnok_mihail_misusztyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88517b7-c0bf-493b-8598-6c4d9bd14dd2","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_uj_orosz_miniszterelnok_mihail_misusztyin","timestamp":"2020. január. 15. 17:31","title":"Megvan az új orosz miniszterelnök neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt fideszes szerint az ellene vallókat megfélemlítette a bíróság.","shortLead":"A költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt fideszes szerint az ellene vallókat megfélemlítette...","id":"20200117_simonka_gyorgy_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb38fb09-6d8c-4613-ad09-4b436a87414c","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_simonka_gyorgy_per","timestamp":"2020. január. 17. 05:35","title":"Simonka György: Elindultunk haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnője beperelte a Mail on Sundayt, mert a lap nyilvánosságra hozta az apjának írt magánlevelét.","shortLead":"Sussex hercegnője beperelte a Mail on Sundayt, mert a lap nyilvánosságra hozta az apjának írt magánlevelét.","id":"20200115_Meghan_Markle_ellen_a_sajat_apja_tanuskodhat_a_birosagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf56bee-871b-4b27-b209-6c89f2a2e327","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Meghan_Markle_ellen_a_sajat_apja_tanuskodhat_a_birosagon","timestamp":"2020. január. 15. 10:22","title":"Meghan Markle ellen a saját apja tanúskodhat a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]