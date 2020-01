Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart. A Csalogány utca kétirányúsítása ügyében kompromisszum született. A II. kerület emlékhely-funkciót is akar adni a parknak, a tér az 1956-os forradalom idején a második legnagyobb ellenállóközpont volt a Corvin köz után.","shortLead":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart...","id":"20200125_Ket_ellenzekive_lett_budai_kerulet_osszekulonbozott_egy_utca_iranyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdad3c8-3f6f-43df-985a-8f8c0a905026","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200125_Ket_ellenzekive_lett_budai_kerulet_osszekulonbozott_egy_utca_iranyan","timestamp":"2020. január. 25. 08:10","title":"Két ellenzékivé lett budai kerület összekülönbözött egy utca irányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c9afd8-1731-4152-af06-29df798e4695","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Túllépte a 100 milliárd dolláros határt a Tesla értéke, amivel lekörözte a Volkswagent is, így már csak a Toyota áll előtte 230 milliárd dollárral. Mindezt annak ellenére, hogy a Tesla eladásai még mindig messze elmaradnak a benzin- és dízelautókat gyártó óriásoktól. Elon Musk azonnal minimum 50 millió dollárral gazdagodott.","shortLead":"Túllépte a 100 milliárd dolláros határt a Tesla értéke, amivel lekörözte a Volkswagent is, így már csak a Toyota áll...","id":"20200124_Kilott_a_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04c9afd8-1731-4152-af06-29df798e4695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97558de1-0713-47e6-89d1-c08d22cebd81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Kilott_a_Tesla","timestamp":"2020. január. 24. 07:20","title":"Kilőtt a Tesla, már a Volkswagent is lehagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","shortLead":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","id":"20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cc202e-ce12-4a5b-aaa0-eb5534a36047","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","timestamp":"2020. január. 24. 05:41","title":"Gázszállító teherautó robbant fel Limában, több halott és sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee15ec-a95d-44b4-b72d-32eacf44ed76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott bejutott a döntőbe, amivel olimpiai kvótát szerzett a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A magyar válogatott bejutott a döntőbe, amivel olimpiai kvótát szerzett a Duna Arénában zajló vízilabda...","id":"20200125_Nem_latta_Kepeken_a_tegnapi_gyozelem_Montenegro_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ee15ec-a95d-44b4-b72d-32eacf44ed76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678dab2-3be0-45b5-85b0-3834b4ddf177","keywords":null,"link":"/sport/20200125_Nem_latta_Kepeken_a_tegnapi_gyozelem_Montenegro_ellen","timestamp":"2020. január. 25. 09:10","title":"Nem látta? Képeken a tegnapi pólógyőzelem Montenegró ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a Safari böngésző következő verziójából már teljesen kiveszi a Flash támogatását – ami egyébként 2020 végével megszűnik.","shortLead":"Az Apple a Safari böngésző következő verziójából már teljesen kiveszi a Flash támogatását – ami egyébként 2020 végével...","id":"20200123_adobe_flash_safari_bongeszo_tamogatas_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48546959-351d-43c6-bb29-2df4ec2ad9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_adobe_flash_safari_bongeszo_tamogatas_apple","timestamp":"2020. január. 23. 17:03","title":"Újabb szög került a Flash koporsójába, az Apple verte bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","shortLead":"Gyorsvasút elvileg lesz, de az sehol sem tart.","id":"20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6cc0f-43c9-4959-974d-6db8f6cf33b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Parkolohaz_sose_lesz_Ferihegyen_a_godor_marad","timestamp":"2020. január. 24. 11:32","title":"Parkolóház nem lesz Ferihegyen, de a gödör marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum működéséhez szükséges szakemberek képzését is.","shortLead":"Papp László polgármester azt írta, a város oktatási rendszerének egészével együtt biztosítani tudja a múzeum...","id":"20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2fcb26-3505-4a3e-8e2f-ef1199389bce","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Debrecen_orommel_fogadja_az_uj_Termeszettudomanyi_Muzeumot","timestamp":"2020. január. 23. 20:50","title":"Debrecen örömmel fogadja az új Természettudományi Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Február 3-án már meg is nyitna.","shortLead":"Február 3-án már meg is nyitna.","id":"20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ad0fff7-be7a-4427-b779-000b4052694f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7065ac4-1ea7-4a5c-80f5-3774b1e2723c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Hat_nap_alatt_huznak_fel_egy_100_agyas_korhazat_Vuhanban","timestamp":"2020. január. 24. 14:12","title":"Koronavírus: hat nap alatt húznak fel egy ezer ágyas kórházat Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]