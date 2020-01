Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","shortLead":"Kínai tudósok mutatták be azokat a fotókat, melyeken a Vuhanból indult, de már Európában is fertőző koronavírus látható.","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ae7d79-9c19-4fd0-955e-a76b861f6e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_hogy_nez_ki_foto","timestamp":"2020. január. 27. 19:03","title":"Megjöttek a fotók, így néz ki közelről a Kínából indult koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Akik maradtak főszereplője is felkerült a Variety magazin tíz figyelemre méltó tehetséges európai filmest bemutató idei listájára. A művészek tiszteletére a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon fogadást tartanak.","shortLead":"Az Akik maradtak főszereplője is felkerült a Variety magazin tíz figyelemre méltó tehetséges európai filmest bemutató...","id":"20200128_Szoke_Abigelt_bevalogattak_a_tiz_legigeretesebb_europai_filmes_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860eac70-a9f9-4d08-9bc1-a22ed420d121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93eff11-4bcb-4eb6-a40b-8325df1cea58","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Szoke_Abigelt_bevalogattak_a_tiz_legigeretesebb_europai_filmes_koze","timestamp":"2020. január. 28. 09:49","title":"Szőke Abigélt beválogatták a tíz legígéretesebb európai filmes közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon kevés napsütésre van csak esély.","shortLead":"Nagyon kevés napsütésre van csak esély.","id":"20200129_Esos_szeles_idore_szamithatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd370077-a3f8-49fb-9fbf-6c5137e67d6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Esos_szeles_idore_szamithatunk","timestamp":"2020. január. 29. 05:11","title":"Esős, szeles időre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95835f8-3bab-4631-9da7-47c8ce7f8e9b","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Ami éveken, évtizedeken keresztül csak a sci-fi írók fantáziájában, illetve a szakmai konferenciák nyitó beszédeinek vízióiban létezett, mostanra kézzel fogható valósággá vált. Lássuk, mit jelent, ha az életünknek már szerves részét képezi az innovatív, intelligens technológia. \r

","shortLead":"Ami éveken, évtizedeken keresztül csak a sci-fi írók fantáziájában, illetve a szakmai konferenciák nyitó beszédeinek...","id":"samsungbch_20200127_tech_jovo_2020_5G_AI_okosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c95835f8-3bab-4631-9da7-47c8ce7f8e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c938e7ee-8147-43c8-bf4c-3c26c2fcbff2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200127_tech_jovo_2020_5G_AI_okosotthon","timestamp":"2020. január. 27. 17:30","title":"Mi ez, ha nem a tejjel-mézzel folyó tech-jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből 39 volt halálos.","shortLead":"Ebből 39 volt halálos.","id":"20200129_969_embert_gazoltak_el_zebran_egy_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7b78bc-b053-47d3-8293-302feb9ccac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_969_embert_gazoltak_el_zebran_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. január. 29. 10:30","title":"969 embert gázoltak el zebrán egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsigyártó sok új modellt jelentett be a közelmúltban, és igen erős évet tudhat maga mögött.","shortLead":"Az olasz sportkocsigyártó sok új modellt jelentett be a közelmúltban, és igen erős évet tudhat maga mögött.","id":"20200128_a_ferrari_a_vilag_legerosebb_markaja_disney_wechat_amazon_google_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f659fc-a7eb-4112-b8af-b7249348cc87","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_a_ferrari_a_vilag_legerosebb_markaja_disney_wechat_amazon_google_apple","timestamp":"2020. január. 28. 07:59","title":"A Ferrari a világ legerősebb márkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"elet","description":"Tarolt a Grammy-gálán a 18 éves popsztár, aki nagyon rövid idő alatt lett borzasztóan sikeres. Megnéztük, honnan indult, és milyen út vezetett a díjakig.","shortLead":"Tarolt a Grammy-gálán a 18 éves popsztár, aki nagyon rövid idő alatt lett borzasztóan sikeres. Megnéztük, honnan...","id":"20200127_Lehet_hogy_a_te_agyad_alatti_szorny_is_en_vagyok__mit_tud_Billie_Eilish","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0d3cb52-30ae-49a0-8da9-d958cf2c0c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82d9bcd-df79-4b96-8fed-f4505ba79b99","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Lehet_hogy_a_te_agyad_alatti_szorny_is_en_vagyok__mit_tud_Billie_Eilish","timestamp":"2020. január. 27. 20:00","title":"„Lehet, hogy a te ágyad alatti szörny is én vagyok” – mit tud Billie Eilish?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás is jöhet a boltokban.","shortLead":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás...","id":"20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e89764-a483-4503-a97a-7eb0f4ec4db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","timestamp":"2020. január. 28. 15:45","title":"Komoly zöldségdrágulás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]