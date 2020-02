Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a204347d-a966-4493-9d8c-d977a7f18799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai egyetem kutatói olyan eszközt gyártottak, amely képes megzavarni a közelében lévő okoseszközök mikrofonjait. A karkötőre emlékeztető szerkezet gyártója szerint fillérekből kihozható.","shortLead":"Egy amerikai egyetem kutatói olyan eszközt gyártottak, amely képes megzavarni a közelében lévő okoseszközök...","id":"20200217_karkoto_hallgatozas_mikrofon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a204347d-a966-4493-9d8c-d977a7f18799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2175bd-62ed-4a1d-9e88-1f567296f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_karkoto_hallgatozas_mikrofon","timestamp":"2020. február. 17. 18:03","title":"Ezzel a 6200 forintos karkötővel minden hallgatózó mikrofon elnémítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea","c_author":"Cz.F.","category":"elet","description":"Vasárnaponként párhuzamosan megy majd a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada és az Álarcos énekes. Letáboroztunk tehát a tévé előtt, és megnéztük, melyik műsor mit tud. ","shortLead":"Vasárnaponként párhuzamosan megy majd a Nicsak, ki vagyok? – A rejtélyek színpada és az Álarcos énekes. Letáboroztunk...","id":"20200217_Alarcos_enekes_Nicsak_ki_vagyok_maszkos_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d785d5-6a74-407e-a5d6-4aecdb30d883","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Alarcos_enekes_Nicsak_ki_vagyok_maszkos_musor","timestamp":"2020. február. 17. 20:00","title":"Vajna Tímea talpig szőrben, Hargitai Bea egyenesen az űrből – a TV2 vagy az RTL Klub maszkos őrültsége jobb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24dbb33-9370-4016-8802-b564bb5fa6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Adele a hétvégén egy gyerekkori jó barátja, Laura Dockrill esküvői buliján vett részt egy londoni kocsmában, és ha már ott volt, énekelt is két dalt. Közben elkotyogta, hogy jön az új albuma.\r

\r

","shortLead":"Adele a hétvégén egy gyerekkori jó barátja, Laura Dockrill esküvői buliján vett részt egy londoni kocsmában, és ha már...","id":"20200217_Adele_is_a_mikrofonhoz_lepett_az_eskuvoi_bulin__es_veletlenul_nagy_bejelentest_tett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b24dbb33-9370-4016-8802-b564bb5fa6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97e4f44-d9e3-4ce3-ab35-b327974d2887","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Adele_is_a_mikrofonhoz_lepett_az_eskuvoi_bulin__es_veletlenul_nagy_bejelentest_tett","timestamp":"2020. február. 17. 13:46","title":"Adele is a mikrofonhoz lépett az esküvői bulin – és véletlenül nagy bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9ddb8f-8c8d-4ae4-b28e-4d08b3d0140d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónap maradt a határidőig, amíg SMS-ben kérni lehet az adóbevallási tervezet postázását.","shortLead":"Egy hónap maradt a határidőig, amíg SMS-ben kérni lehet az adóbevallási tervezet postázását.","id":"20200217_Aki_nem_akar_ugyfelkaput_SMSben_kerheti_el_a_NAVtol_az_adobevallasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ddb8f-8c8d-4ae4-b28e-4d08b3d0140d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da70c4d-f8a8-48e2-b40c-67923b90dffa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Aki_nem_akar_ugyfelkaput_SMSben_kerheti_el_a_NAVtol_az_adobevallasat","timestamp":"2020. február. 17. 10:06","title":"Aki nem akar ügyfélkaput, SMS-ben kérheti el a NAV-tól az adóbevallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795fc932-dddf-4ef1-825c-e78e10d5c33c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus sportkocsit a 90-es évek elején egy akkori F1-versenyző, későbbi Le Mans-bajnok vásárolta a gyártótól.","shortLead":"Az ikonikus sportkocsit a 90-es évek elején egy akkori F1-versenyző, későbbi Le Mans-bajnok vásárolta a gyártótól.","id":"20200218_elado_egy_legendas_ferrari_f40_akinek_az_elso_tulajdonosa_is_egy_legenda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795fc932-dddf-4ef1-825c-e78e10d5c33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885edca5-a648-42aa-bd06-3f9b232f4f6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_elado_egy_legendas_ferrari_f40_akinek_az_elso_tulajdonosa_is_egy_legenda","timestamp":"2020. február. 18. 06:41","title":"Eladó egy legendás Ferrari F40, aminek az első tulajdonosa is egy legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"340 embert mentettek ki a hajóról, otthon még két hétig karanténban lesznek.","shortLead":"340 embert mentettek ki a hajóról, otthon még két hétig karanténban lesznek.","id":"20200217_Elhagytak_Japant_a_vesztegzar_ala_vett_udulohajo_amerikai_utasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cd4d97-5339-405b-8506-ac5169717759","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Elhagytak_Japant_a_vesztegzar_ala_vett_udulohajo_amerikai_utasai","timestamp":"2020. február. 17. 07:24","title":"Elhagyták Japánt a vesztegzár alá vett üdülőhajó amerikai utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04daa138-c322-436e-bd14-5cb0f25be80c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Én, Iphigénia címmel íratott önéletrajzi darabot Závada Péterrel a személyes sorsáról Eke Angéla bábszínész és színművésznő, aki soha nem szerződött le egyetlen társulathoz sem, de szabadúszóként is aggasztónak tartja a független színházak helyzetét.","shortLead":"Én, Iphigénia címmel íratott önéletrajzi darabot Závada Péterrel a személyes sorsáról Eke Angéla bábszínész és...","id":"202007__eke_angela_szineszno__megfelelesrol_onazonossagrol__szabaduszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04daa138-c322-436e-bd14-5cb0f25be80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b29a9aa-5aeb-4528-98db-05160264068f","keywords":null,"link":"/360/202007__eke_angela_szineszno__megfelelesrol_onazonossagrol__szabaduszas","timestamp":"2020. február. 17. 13:00","title":"Eke Angéla: Vállaltam a szabadúszás kockázatát, és az élet engem igazolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","shortLead":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","id":"20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1617fd-d316-457b-b7cf-f43e4976dd2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","timestamp":"2020. február. 16. 12:07","title":"Hazaengedték a Vuhanból hazahozott magyarokat a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]