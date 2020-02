Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ede57a43-fd65-43e3-8672-d55d596d4f07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jetman Dubai pilótája, Vince Reffet a hátára erősített szerkezet segítségével új rekordot állított be, miközben úgy startolt el, ahogy arra eddig nem volt példa.","shortLead":"A Jetman Dubai pilótája, Vince Reffet a hátára erősített szerkezet segítségével új rekordot állított be, miközben...","id":"20200219_vince_reffet_dubaj_jetman_dubai_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede57a43-fd65-43e3-8672-d55d596d4f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ac691-32c8-4559-ae56-e54ddb1f607a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_vince_reffet_dubaj_jetman_dubai_repules","timestamp":"2020. február. 19. 20:03","title":"Lenyűgöző képsorok: 30 másodperc alatt repült 1800 méter magasra a dubaji repülő ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 10 milliárd forint jogdíjat osztott szét az Artisjus tavaly, a pénz kicsit több mint felét magyarok kapták. A piramis alján a művészek kétharmadára fejenként havi ötezer forint se jut, míg a legjobban kereső egy százalék több mint havi bruttó 500 ezret tett zsebre.","shortLead":"Közel 10 milliárd forint jogdíjat osztott szét az Artisjus tavaly, a pénz kicsit több mint felét magyarok kapták...","id":"20200218_zenesz_artisjus_jogdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b64dda34-cc5e-4b89-8c5d-2bfd18176c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1079a13d-143a-4536-ae66-54a49dec40c8","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_zenesz_artisjus_jogdij","timestamp":"2020. február. 18. 15:47","title":"A magyar zeneművészek kétharmadának havi ötezer forint jogdíj se jut az Artisjustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa529fa-dccd-46dd-ad68-846afeea0b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei legerősebb telefonja a Galaxy S20 Ultra lett, amelynek kijelzője az összes többi mobilét lekörözte.","shortLead":"A Samsung idei legerősebb telefonja a Galaxy S20 Ultra lett, amelynek kijelzője az összes többi mobilét lekörözte.","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_ultra_kijelzo_ertekeles_displaymate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa529fa-dccd-46dd-ad68-846afeea0b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded3fda-4222-438b-9506-d610e7c7d3a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_ultra_kijelzo_ertekeles_displaymate","timestamp":"2020. február. 18. 16:03","title":"Nincs jobb kijelző a piacon – állítja a Galaxy S20 Ultráról a független tesztlabor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodafogyást illusztrált a Facebook-oldalán, de a fotókat egy külföldi oldalról nyúlta. ","shortLead":"Csodafogyást illusztrált a Facebook-oldalán, de a fotókat egy külföldi oldalról nyúlta. ","id":"20200218_Kamufotoval_reklamozta_Schobert_Norbert_a_csodadietajat__gyorsan_lebukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f72dbd-923f-45c9-b86b-7d396cb41387","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Kamufotoval_reklamozta_Schobert_Norbert_a_csodadietajat__gyorsan_lebukott","timestamp":"2020. február. 18. 11:02","title":"Kamufotóval reklámozta Schobert Norbert a „csodadiétáját” – gyorsan lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","shortLead":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","id":"20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bc676-6f0a-45a8-862f-d1932346ece8","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","timestamp":"2020. február. 19. 15:55","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról Ben Affleck egy interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új üzletbe fogott Simicska Lajos.","shortLead":"Új üzletbe fogott Simicska Lajos.","id":"20200219_Simicska_a_kecskek_helyett_a_lovakban_bizik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f2a717-57e0-461b-b0cc-e926f532f407","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Simicska_a_kecskek_helyett_a_lovakban_bizik","timestamp":"2020. február. 19. 07:51","title":"Simicska a kecskék helyett a lovakban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség szerint Cornstein marad.","shortLead":"A Népszavában jelent meg, hogy tavasszal, vagy kora nyáron távozhat a budapesti amerikai nagykövet. A nagykövetség...","id":"20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6e14f8a-0a05-4562-ae25-25630d4907a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c92b5b8-fc83-467f-ab63-d12de3644d5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Cornstein_nem_tervezi_hogy_tavozna_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. február. 19. 20:40","title":"Cornstein nem tervezi, hogy távozna Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kora tavaszias időre lehet számítani.","shortLead":"Kora tavaszias időre lehet számítani.","id":"20200220_idojaras_elorejelzes_csutortok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38c3c16-59de-4368-a0c6-2956505f8da0","keywords":null,"link":"/elet/20200220_idojaras_elorejelzes_csutortok","timestamp":"2020. február. 20. 06:38","title":"Nem tartogat nagy meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]