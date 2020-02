Szerdától csak a legfejlettebb operációs rendszereken és böngészőkön keresztül lesznek elérhetők a K&H Bank szolgáltatásai. Mutatunk egy oldalt, ahol egy kattintással megnézheti, szükséges-e frissítenie, hogy továbbra is netbankolhasson.

A K&H Bank folyamatosan azon dolgozik, hogy ügyfelei számára a leginnovatívabb és legbiztonságosabb szolgáltatásokat nyújtsa. Ennek érdekében 2020. február 26-tól a kh.hu oldal és az azon található alkalmazások már csak a legfejlettebb operációs rendszereken és böngészőkön keresztül érhetőek majd el – közölte a pénzintézet.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy többek között a K&H e-bankot, a K&H e-postát, a K&H web Electrát, a bank SZÉP kártyás felületét, de még a K&H biztosítói ügyfélportált is csak a friss szoftvereket futtató számítógépekről lehet majd használni.

A háttérben az áll, hogy a pénzintézet szerdán kikapcsolja felültein a régi TLS 1.0 és 1.1 biztonsági protokollokat. A Transport Layer Security (TLS) az a titkosítási protokoll, amely biztosítja, hogy az online kommunikációhoz, jelen esetben a bank és az ügyfél közti adatforgalomba ne "hallgathasson bele" senki. A régi szabványok deaktuválása után minimum TLS 1.2-es protokollokon keresztül lehet majd elérni K&H szolgáltatásait.

A TLS 1.2 esetében nem támogatott operációs rendszer például a Windows Vista vagy a Windows XP. Ezek esetében hiába újabb a böngésző, akkor sem képes az elvárt működést biztosítani. Akinél a számítógépen modernebb operációs rendszer van, de a böngészője régi (Internet Explorer 7 vagy korábbi, Mobil IE 10 vagy régebbi, Firefox 22 vagy korábbi, Chrome 21 vagy régebbi), annak ezt a böngészőt kell frissítenie ahhoz, hogy szerdától továbbra is elérje a K&H Bank online szolgáltatásait.

Az ide kattintva elérhető weboldalon ellenőrizheti, hogy az operációs rendszere és böngészője támogatja-e a TLS 1.2-t.

Ha a

Your user agent doesn't support TLS 1.2. You should upgrade.

szöveget látja kiírva, akkor frissítenie kell a szoftvereit.

Ha a

Your user agent has good protocol support.

szöveget látja kiírva, akkor nincs további teendője.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.