Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d8ec35-ee39-4864-b6b3-a465dd8938f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé – állapította meg az ELTE Etológia Tanszék kutatóinak legújabb vizsgálata.","shortLead":"A kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé – állapította meg az ELTE Etológia Tanszék kutatóinak...","id":"20200304_kutyak_agya_arcfeldolgozas_elte_etologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d8ec35-ee39-4864-b6b3-a465dd8938f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b3ef3f-8042-48dd-a795-bc162e621a09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_kutyak_agya_arcfeldolgozas_elte_etologia","timestamp":"2020. március. 04. 07:33","title":"Beengedtek 13 kutyát az MRI berendezésbe, érdekes dologra jöttek rá az ELTE kutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le a 0-100-as sprintet. ","shortLead":"A svéd manufaktúra első, akár családi autóként is használható típusa 2 másodpercnél rövidebb idő alatt tudja le...","id":"20200304_3_hengeres_es_1700_loeros_4_szemelyes_sportkocsival_sokkol_a_koenigsegg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5489b41-2755-4a2c-be00-a2cdbadb0775","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_3_hengeres_es_1700_loeros_4_szemelyes_sportkocsival_sokkol_a_koenigsegg","timestamp":"2020. március. 04. 11:21","title":"3 hengeres és 1700 lóerős 4 személyes sportkocsival sokkol a Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","shortLead":"Az ügyvédet egyhangúlag választották meg 2019-ben a II. Kerületi Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumi elnökének.","id":"20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a28107d-2c15-4250-80ac-93716d457456","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_A_Fidesz_is_megszavazta_Magyar_Gyorgy_kinevezeset","timestamp":"2020. március. 03. 19:05","title":"Bár ma már a lemondását kérte, korábban a Fidesz is megszavazta Magyar György kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit a rendkívül sokoldalú zeneszerző és tanár ne oktatott volna.","shortLead":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit...","id":"202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9efe1-e0c5-4d2c-92ce-a46fa4a60bf1","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","timestamp":"2020. március. 05. 14:00","title":"Kodály Zoltán jobbkeze volt, de '56 után főnöke sem tudta megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nappal a kórház elhagyása után fulladás következtében elhunyt egy vuhani beteg.","shortLead":"Öt nappal a kórház elhagyása után fulladás következtében elhunyt egy vuhani beteg.","id":"20200305_Koronavirus_meghalt_egy_korabban_gyogyultnak_nyilvanitott_36_eves_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630592c-078c-49eb-b00a-013da8979b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Koronavirus_meghalt_egy_korabban_gyogyultnak_nyilvanitott_36_eves_ferfi","timestamp":"2020. március. 05. 09:46","title":"Koronavírus: meghalt egy korábban gyógyultnak nyilvánított 36 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két év alatt csupán 18 millió forintot sikerült behajtani a választásokon induló kamujelöltektől.","shortLead":"Két év alatt csupán 18 millió forintot sikerült behajtani a választásokon induló kamujelöltektől.","id":"20200304_Alig_sikerult_valamit_behajtani_a_kamupartoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb760b32-cd07-44df-b780-961ca4a46fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9086a333-ff81-4aae-a60b-2d419e85d928","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_Alig_sikerult_valamit_behajtani_a_kamupartoktol","timestamp":"2020. március. 04. 14:09","title":"Alig sikerült valamit behajtani a kamupártoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","shortLead":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","id":"20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb100c-86e9-4945-a33d-f36e12aa8952","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 05. 12:48","title":"Iránban egy hónapra bezárják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"Adózóna","category":"gazdasag","description":"Mostantól csak a bírósági út marad, ha fellebbezne egy táppénzt, gyermekgondozási díjat vagy nyugdíjat érintő ügyben. Ez pedig évekig is elhúzódhat.","shortLead":"Mostantól csak a bírósági út marad, ha fellebbezne egy táppénzt, gyermekgondozási díjat vagy nyugdíjat érintő ügyben...","id":"20200305_Megszunt_a_fellebbezes_a_tarsadalombiztositasi_ugyekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0ebfd5-3eff-42ea-b844-fbd64de06f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_Megszunt_a_fellebbezes_a_tarsadalombiztositasi_ugyekben","timestamp":"2020. március. 05. 15:19","title":"Megszűnt a fellebbezés a társadalombiztosítási ügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]