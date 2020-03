Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 15-ig felfüggesztik a bíróságok által a börtönviszonyok miatt megítélt kártérítések kifizetését.","shortLead":"Június 15-ig felfüggesztik a bíróságok által a börtönviszonyok miatt megítélt kártérítések kifizetését.","id":"20200306_Ader_alairta_a_bortonbiznisz_elleni_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5107783f-b839-4e59-bbbe-741a240dc876","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Ader_alairta_a_bortonbiznisz_elleni_torvenyt","timestamp":"2020. március. 06. 19:17","title":"Áder aláírta a „börtönbiznisz” elleni törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","shortLead":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","id":"20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8972591-0542-4956-a13a-d9b844884e84","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","timestamp":"2020. március. 05. 17:09","title":"Elizabeth Warren is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzemeltető által küldött levél szerint a Pavilonkert nem szégyen-, hanem színfoltja a Városligetnek. ","shortLead":"Az üzemeltető által küldött levél szerint a Pavilonkert nem szégyen-, hanem színfoltja a Városligetnek. ","id":"20200305_pavilonkert_varosliget_liget_projekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e63de3-99ce-4ac4-9096-54f558d25529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca6c41-bfcd-4270-bb2f-dd77d2e22fd9","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_pavilonkert_varosliget_liget_projekt","timestamp":"2020. március. 05. 16:46","title":"Az üzemeltető szerint nem pusztul a 100 milliós városligeti pavilonsor, hanem éppen fejlődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Milyen a nálunk dolgozó vendégmunkások sorsa? Mennyivel képzettebbek és fiatalabbak a magyaroknál? Mekkora bajt okoz, ha nem beszélnek magyarul? Milyen jövőképet akar az állam mutatni nekik? És egyáltalán: hányan vannak? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Magyar Közgazdasági Társaság.","shortLead":"Milyen a nálunk dolgozó vendégmunkások sorsa? Mennyivel képzettebbek és fiatalabbak a magyaroknál? Mekkora bajt okoz...","id":"20200305_kulfoldiek_vendegmunkas_munka_mkt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98fca320-cc5a-4a15-8479-4dfb01b4de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f34f37-8a5a-49ea-9922-5062996e3d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200305_kulfoldiek_vendegmunkas_munka_mkt","timestamp":"2020. március. 05. 16:42","title":"A kormány támogatja, hogy dolgozzanak itt külföldiek, de sokan tartanak tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra tartó eszközt.","shortLead":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra...","id":"20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1ef70d-9dbf-4574-9a78-7d901a87449c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","timestamp":"2020. március. 06. 09:35","title":"Megvan a NASA új robotjának a neve, ez is a Marsra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres vulkanikus területére esett a választásuk.","shortLead":"A NASA gyakorta oszt meg érdekes felvételeket különféle bolygókról. Ezúttal a Marsra és a vörös planéta híres...","id":"20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f223c6e8-86c9-4f01-a70b-b668d51a73c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32358068-b545-48f7-934c-e098940cdb7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_mars_foto_nasa_vulkanikus_terulet_pavonis_mons","timestamp":"2020. március. 05. 19:10","title":"Szokatlan fotó jött a Marsról, mintha szeme lenne a talajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4487eb0-243a-4251-94e1-5de5207941af","c_author":"Braining Hub","category":"brandcontent","description":"A digitális technológia életünk egyre több területén jelenik meg, ezzel párhuzamosan továbbra is jelentős a kereslet a programozók iránt. Ráadásul még csak matekzseninek sem feltétlenül kell lenni ahhoz, hogy érvényesüljünk ezen a területen. Lássuk, miért éri meg fejlesztőnek tanulni. ","shortLead":"A digitális technológia életünk egyre több területén jelenik meg, ezzel párhuzamosan továbbra is jelentős a kereslet...","id":"20200306_braining_hub_fejleszto_szakemberhiany_digitalizacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4487eb0-243a-4251-94e1-5de5207941af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed56ebb3-cf7e-4656-a24e-2aa427d3598b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200306_braining_hub_fejleszto_szakemberhiany_digitalizacio","timestamp":"2020. március. 06. 07:30","title":"Óriási a szakemberhiány a digitalizáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720021c8-000f-4069-9525-0892c16906b4","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"Majdnem fejbe lőtték, többször kis híján belehalt a drogokba, vérátömlesztésen is átesett, de ment tovább: rendületlenül hallgatott a fejében lévő hangokra, sőt, szellemekkel is kommunikált. Ötven éves a gitáros, akit háromszor is bevettek Red Hot Chili Peppersbe.","shortLead":"Majdnem fejbe lőtték, többször kis híján belehalt a drogokba, vérátömlesztésen is átesett, de ment tovább...","id":"20200305_Az_en_zenem_a_lelkembol_jon__John_Frusciante_50_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=720021c8-000f-4069-9525-0892c16906b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79611e62-5f00-4ad5-b0c8-b8229894e16e","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Az_en_zenem_a_lelkembol_jon__John_Frusciante_50_eves","timestamp":"2020. március. 05. 20:05","title":"Aki négyszáz szellem hangját hallotta a fejében – John Frusciante 50 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]