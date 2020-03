Az amerikai egészségügy lehet a lejárt Windows 7 egyik legnagyobb vesztese

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen változtatnának.","shortLead":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen...","id":"20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f4d74-7b30-4225-a368-f4a8d2913b9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","timestamp":"2020. március. 11. 12:26","title":"Online biztosítást szeretne? Hamarosan kaphat egy ajánlatot Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","shortLead":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","id":"20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca7751-fd21-4373-b434-cc6c27aac5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"Gázolt a 3-as metró a Klinikáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabban már nem találkoznak elijesztő figyelmeztetéssel a Chromium alapú Edge böngésző felhasználói, ha bővítményt töltenének le a Chrome Webáruházból.","shortLead":"Újabban már nem találkoznak elijesztő figyelmeztetéssel a Chromium alapú Edge böngésző felhasználói, ha bővítményt...","id":"20200311_google_ajanlas_chromium_edge_bovitmeny_letoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c3e127-9c7e-411c-959e-f18de0ecb868","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_google_ajanlas_chromium_edge_bovitmeny_letoltese","timestamp":"2020. március. 11. 14:03","title":"Abbahagyta kicsinyes piszkálódását a Google az Edge böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2012-ben figyeltek fel először a Necrus névre keresztelt botnetre a kiberbiztonsági szakemberek. Mostanra sikerült eljutniuk odáig, hogy semlegesítsék.","shortLead":"2012-ben figyeltek fel először a Necrus névre keresztelt botnetre a kiberbiztonsági szakemberek. Mostanra sikerült...","id":"20200311_microsoft_botnet_zombi_halozat_necrus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92ad74e-3d7d-4ed9-a5a7-83eb4dbdb73b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_microsoft_botnet_zombi_halozat_necrus","timestamp":"2020. március. 11. 13:03","title":"9 millió számítógépet fertőztek meg a hackerek, a Microsoft lekapcsolta a hálózatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","shortLead":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","id":"20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ca2d92-2c40-4d55-b8da-6ba1f2bc65e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","timestamp":"2020. március. 10. 21:54","title":"Nyomoz a rendőrség az öngyilkosságot megkisérlő diák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca09b0e-ae3c-4e70-9798-9e8add8810f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírusos dolgozót találtak a UPC budapesti székházában, beutazási tilalmat rendelt el 30 napra Donald Trump a schengeni övezetből érkezők számára. Két hollywoodi színész is megfertőződött a koronavírussal. Itt minden fontos hírt megtalál a járványról.","shortLead":"Koronavírusos dolgozót találtak a UPC budapesti székházában, beutazási tilalmat rendelt el 30 napra Donald Trump...","id":"20200312_koronavirus_jarvany_marcius_12_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca09b0e-ae3c-4e70-9798-9e8add8810f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa082c9-8087-4f3b-9fca-14f4975f01ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_jarvany_marcius_12_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 12. 07:02","title":"16 fertőzött van Magyarországon, kiürítették a UPC székházát is – a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6203bb1d-e1a4-4506-9cc4-c41b8ea07e38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy fogalmaztak, minden lehetséges eszközt felhasználnak a prevenció érdekében.","shortLead":"Ahogy fogalmaztak, minden lehetséges eszközt felhasználnak a prevenció érdekében.","id":"20200312_karacsony_gergely_bkv_fertotlenites_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6203bb1d-e1a4-4506-9cc4-c41b8ea07e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7a2c02-67a1-455d-9064-2698f82c49fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_karacsony_gergely_bkv_fertotlenites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 12. 14:10","title":"A BKV megmutatta, hogyan fertőtlenítik a járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság egy többszörösen visszaeső férfit, aki kórházi betegektől is lopott – közölte a Tatabányai Törvényszék csütörtökön.","shortLead":"Több rendbeli kifosztás és lopás miatt első fokon hét év fegyházbüntetésre ítélt az Esztergomi Járásbíróság...","id":"20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508b75fd-6caf-4758-8a21-802e2bd3ad91","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Het_ev_fegyhazbuntetesre_iteltek_egy_visszaeso_korhazi_tolvajt","timestamp":"2020. március. 12. 13:50","title":"Hét év fegyházbüntetésre ítéltek egy visszaeső kórházi tolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]