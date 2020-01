Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee54f85e-6b4f-4212-ac14-95757fc38ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök pokrócba csavarták, a mentők pedig kórházba szállították a férfit.","shortLead":"A rendőrök pokrócba csavarták, a mentők pedig kórházba szállították a férfit.","id":"20200114_Beugrott_a_minusz_2_fokos_Tiszaba_a_vizirendeszet_parancsolta_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee54f85e-6b4f-4212-ac14-95757fc38ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbe99f3-eb34-4095-b06f-533824bb46ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Beugrott_a_minusz_2_fokos_Tiszaba_a_vizirendeszet_parancsolta_ki","timestamp":"2020. január. 14. 20:38","title":"Beugrott a mínusz 2 fokos Tiszába, a vízirendészet parancsolta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok a kockázat és a kedvezőtlen hatás, az eurózóna országainak jelentős részében pedig magas az államadósság, így sebezhetőek. Ráadásul az országok belpolitikai helyzete miatt nem haladnak a reformok, és félő, hogy válságjelenségekre is lassan fognak tudni reagálni.","shortLead":"Sok a kockázat és a kedvezőtlen hatás, az eurózóna országainak jelentős részében pedig magas az államadósság...","id":"20200114_A_Moodys_megkongatta_a_veszharangot_az_eurozona_orszagai_folott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366a17-9d6d-43d7-a5ad-3671e30cf62e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_A_Moodys_megkongatta_a_veszharangot_az_eurozona_orszagai_folott","timestamp":"2020. január. 14. 16:14","title":"A Moody’s megkongatta a vészharangot az eurózóna országai fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891adf8b-2b4a-4ae1-8986-a0c87ebb29ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A The New York Times is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amely szerint nem egy, hanem két rakétát lőttek ki a Teherán mellett lezuhant ukrán gépre.","shortLead":"A The New York Times is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amely szerint nem egy, hanem két rakétát...","id":"20200115_ukran_utasszallito_ket_raketa_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=891adf8b-2b4a-4ae1-8986-a0c87ebb29ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40a892-beee-459d-ac6b-41dd3a321baf","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_ukran_utasszallito_ket_raketa_video","timestamp":"2020. január. 15. 08:33","title":"Új videó terjed, amely szerint két rakétával lőtték ki az ukrán utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10 éves szoftvert.","shortLead":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10...","id":"20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b84872-386f-40e7-9937-b099851b3781","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","timestamp":"2020. január. 15. 10:03","title":"5 ok, amiért nagyon idegesítő rendszer a Windows 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal több turista érkezett novemberben Magyarországra, mint egy évvel korábban, de a magyaroknak nem ez volt a kedvenc hónapja.","shortLead":"Sokkal több turista érkezett novemberben Magyarországra, mint egy évvel korábban, de a magyaroknak nem ez volt...","id":"20200115_A_kulfoldiek_mentettek_meg_a_magyar_szallodakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314824c-faef-4a22-8d00-d99690f9fe9b","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_A_kulfoldiek_mentettek_meg_a_magyar_szallodakat","timestamp":"2020. január. 15. 10:59","title":"A külföldiek mentették meg a magyar szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Front nem lesz a térségünkben.","shortLead":"Front nem lesz a térségünkben.","id":"20200115_idojaras_napsutes_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba05c15f-7233-45a5-be23-d21e4d3d58bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_idojaras_napsutes_csutortok","timestamp":"2020. január. 15. 18:11","title":"Ne lepődjön meg, ha előbújik a nap csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmosolyogja a ruházati szakma egy része, hogy az Amazon erősíteni kívánja jelenlétét a luxusmárkák piacán.","shortLead":"Megmosolyogja a ruházati szakma egy része, hogy az Amazon erősíteni kívánja jelenlétét a luxusmárkák piacán.","id":"20200115_amazon_luxusruha_divat_webaruhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf01f039-49f9-48e4-9d03-458a5ed02ad3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amazon_luxusruha_divat_webaruhaz","timestamp":"2020. január. 15. 12:03","title":"\"Túl száraz\" az Amazon-élmény? Luxussarkok nyílhatnak a webáruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97007af-59b7-4825-8c6d-0c01c3b7605a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kereskedés kamerája felvette az egészet.","shortLead":"A kereskedés kamerája felvette az egészet.","id":"20200114_Video_Kihajtott_az_autokereskedesbol_az_uj_kocsival__egyenest_az_elso_fanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d97007af-59b7-4825-8c6d-0c01c3b7605a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0c8ea-bc7e-402d-878d-bd2288011a2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_Video_Kihajtott_az_autokereskedesbol_az_uj_kocsival__egyenest_az_elso_fanak","timestamp":"2020. január. 14. 15:12","title":"Videó: Kihajtott az autókereskedésből az új kocsival – egyenest az első fának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]