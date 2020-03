Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid...","id":"20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcbfb62-6294-4fef-a9f8-2f42903466f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","timestamp":"2020. március. 14. 13:22","title":"Hétfőtől a fővárosi buszok első ajtajának teljes környezetét lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatósági karantén szabályai alól nem akarnak kibújni, de az időintervallumot a megrendelések teljesítéséhez igazítanák a fuvarozók, hogy ne álljon le teljesen a nemzetközi szállítás. Most az operatív törzs döntésére várnak, a teljes biztonságot az egységes európai szabályozás oldaná meg.","shortLead":"A hatósági karantén szabályai alól nem akarnak kibújni, de az időintervallumot a megrendelések teljesítéséhez...","id":"20200313_Koronavirus_A_kethetes_hatosagi_karanten_miatt_a_fuvarozok_szerint_osszeomolhat_az_europai_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc59021c-c4ff-49d3-aaa0-028e0723b9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b030545c-73bf-4786-823e-399eaef4a0f9","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Koronavirus_A_kethetes_hatosagi_karanten_miatt_a_fuvarozok_szerint_osszeomolhat_az_europai_ellatas","timestamp":"2020. március. 13. 14:19","title":"A kéthetes hatósági karantén miatt a fuvarozók szerint összeomolhat az európai ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid és a Juventus játékosai karanténba kerültek.","shortLead":"A Real Madrid és a Juventus játékosai karanténba kerültek.","id":"20200312_Bajnokok_Ligaja_Elhalasztjak_a_jovo_keddi_merkozeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd6c1dd-62f1-458a-95d9-0693a492cd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecf7392-1b02-49d1-b5b1-07a229b92522","keywords":null,"link":"/sport/20200312_Bajnokok_Ligaja_Elhalasztjak_a_jovo_keddi_merkozeseket","timestamp":"2020. március. 12. 18:23","title":"Bajnokok Ligája: Elhalasztják a jövő keddi mérkőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez hanyag munkavégzés az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője szerint.","shortLead":"Ez hanyag munkavégzés az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője szerint.","id":"20200313_Kivizsgaljak_a_videot_ahol_egy_rendor_arra_buzdit_a_hataron_ne_mondja_meg_a_kamionsofor_hogy_Olaszorszagban_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374377e4-9267-4d34-b0b3-3a472a2242e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kivizsgaljak_a_videot_ahol_egy_rendor_arra_buzdit_a_hataron_ne_mondja_meg_a_kamionsofor_hogy_Olaszorszagban_volt","timestamp":"2020. március. 13. 17:15","title":"Kivizsgálják a videót, ahol egy rendőr arra buzdít a határon, ne mondja meg a kamionsofőr, hogy Olaszországban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786ca616-030d-4a74-a1b0-b49f7dee8c2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merész hátlapi dizájnnal és egyáltalán nem hétköznapi jellemzőkkel rendelkezik a Red Magic 5G, amely a kínai Nubia legújabb gamer telefonja. Nem lesz drága.","shortLead":"Merész hátlapi dizájnnal és egyáltalán nem hétköznapi jellemzőkkel rendelkezik a Red Magic 5G, amely a kínai Nubia...","id":"20200313_nubia_red_magic_5g_gamertelefon_folyadekhutes_144_hz_es_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=786ca616-030d-4a74-a1b0-b49f7dee8c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae2c091-82ad-4e7f-919a-520f7e794519","keywords":null,"link":"/tudomany/20200313_nubia_red_magic_5g_gamertelefon_folyadekhutes_144_hz_es_kijelzo","timestamp":"2020. március. 13. 11:03","title":"144 Hz-es kijelző, folyadékhűtés: megjött a Nubia játékra kihegyezett mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövőben csak azokon végzik el a koronavírus-tesztet Svédországban, akik már kórházban vannak, vagy valamelyik, kimagaslóan veszélyeztett csoporthoz tartoznak. Az új módszert már egy hetei tesztelik Stockholmban, illetve több más svédországi térségben.","shortLead":"A jövőben csak azokon végzik el a koronavírus-tesztet Svédországban, akik már kórházban vannak, vagy valamelyik...","id":"20200314_Svedorszagban_megszuntetik_a_tomeges_koronavirustesztelest_es_a_pontos_adatok_kozzetetelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125360bb-b840-478b-b587-5d17e95d5967","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Svedorszagban_megszuntetik_a_tomeges_koronavirustesztelest_es_a_pontos_adatok_kozzetetelet","timestamp":"2020. március. 14. 14:35","title":"Svédországban megszüntetik a tömeges koronavírus-tesztelést és a pontos adatok közzétételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újpesten 21,3 fokot mértek.","shortLead":"Újpesten 21,3 fokot mértek.","id":"20200312_melegrekord_budapest_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66be026-2058-43c0-b50a-d759b9b61b01","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_melegrekord_budapest_idojaras","timestamp":"2020. március. 12. 19:07","title":"Megdőlt a budapesti melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. Spanyolország gyakorlatilag teljes zárlat alá kerül. ","shortLead":"Újabb válságintézkedéseket hozott a madridi kormány, miután az országban hatezer közelébe emelkedett az új...","id":"20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e4272-947a-4fdd-8c32-a3b8f8a01133","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Megszulettek_a_spanyol_valsagintezkedesek_is","timestamp":"2020. március. 14. 14:50","title":"Megszülettek a spanyol válságintézkedések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]