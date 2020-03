Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábban is szembesült hackertámadásokkal, de mióta nagyobb figyelmet szentelnek a koronavírusnak, a társaság szervereit is gyakrabban támadják. Minderről a Reuters írt, amely azt is tudni véli, hogy egy ideje kétszer annyi támadást kénytelenek elhárítani a WHO-nál, mint azelőtt.

A támadás mögött – nem hivatalos információk szerint – egy elit hackercsapat, a DarkHotel állhat, amely a kifejlesztés alatt álló vakcinák és kezelési stratégiák miatt ostromolhatja a WHO rendszereit. Ezek az adatok ugyanis rendkívül értékesek, még a kiberbűnözők számára is. A DarkHotel nem most alakult, már 2007 óta kémkednek a kibertérben, a kilétük azonban teljesen ismeretlen.

A WHO biztonsági főnöke, Flavio Aggio arról is beszámolt, hogy kollégáitól több alkalommal jelszavakat próbáltak lopni, de az nem derült ki, hogy ezek a kísérletek a DarkHotelhez köthetők-e. Egyébként nem csak a világszervezetet támadják most gyakrabban a hackerek, lakossági szinten is megnövekedett a csalások, illetve adathalász-kísérletek száma. Egy külföldön indult átverés pedig mára már Magyarországon is megjelent.

