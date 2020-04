Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","shortLead":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","id":"20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dd7386-d063-4bd3-8fff-5f39f251740c","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 01. 05:27","title":"Tizenhárom éves a járvány legfiatalabb áldozata Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a5859-53d2-4e98-9c15-cb000ae37fb0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvanezret rendeltek, az első ötezret már ki is szállították.","shortLead":"Hatvanezret rendeltek, az első ötezret már ki is szállították.","id":"20200401_zalaegerszeg_vedomaszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a5859-53d2-4e98-9c15-cb000ae37fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42585978-22ee-4f4a-a9f5-c41b7fcda512","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_zalaegerszeg_vedomaszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:42","title":"A zalaegerszegi lakosok ingyen kapnak védőmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet tettek, most egy darabig nem új funkciókon, hanem a meglévők biztonságossá tételén dolgoznak.","shortLead":"A hirtelen nagyon népszerűvé vált Zoom szoftverről szinte minden napra jut egy aggasztó hír. A fejlesztők ígéretet...","id":"20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1554600a-71e5-442d-91c2-5a615605eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729697e-1ad5-4dd4-a660-917cb2f19204","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_zoom_biztonsagi_res_videokonferencia_home_office_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 12:03","title":"Megnyitotta a Zoomot, hirtelen 995 idegen fotóihoz kapott hozzáférést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség megbecsüléséhez véletlenszerűen tesztelnek kétezer embert a koronavírusra.","shortLead":"A fertőzöttek száma 10 ezer fölött jár Ausztriában, de az új esetek csökkenő tendenciát mutanak. A valós fertőzöttség...","id":"20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b415eea-395e-4705-8c32-f6fbbd910c53","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_ausztria_koronavirus_intezkedesek","timestamp":"2020. április. 01. 16:42","title":"Újabb korlátozásokat rendeltek el Ausztriában, kötelező lesz a boltokban maszkot hordani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","shortLead":"Nem ma tér vissza a kellemes meleg.","id":"20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560ac11d-d48f-4324-bf6b-85f67a3f6302","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_idojaras_elorejelzes_napsutes_huvos","timestamp":"2020. április. 01. 05:14","title":"Napsütéses, de hűvös nap lesz a mai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","shortLead":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","id":"20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7270f2-5f41-413a-bae6-f863ac02f34c","keywords":null,"link":"/sport/20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","timestamp":"2020. április. 01. 17:50","title":"Törölték a wimbledoni tenisztornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több cég vállal házhozszállítást, amely segítheti a kijárási korlátozás miatt csökkenő forgalmú kisvállalkozásokat. ","shortLead":"Egyre több cég vállal házhozszállítást, amely segítheti a kijárási korlátozás miatt csökkenő forgalmú...","id":"20200402_Elelmiszerkiszallitasba_kezdett_a_Wolt_a_Guru_es_a_Pizza_King_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a512330-cb47-4b8d-bace-39cf4c1baca0","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_Elelmiszerkiszallitasba_kezdett_a_Wolt_a_Guru_es_a_Pizza_King_is","timestamp":"2020. április. 02. 11:13","title":"A Wolt most már bolti bevásárlást is vállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy hét igazgatási szünetet is szeretne a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete.","shortLead":"Négy hét igazgatási szünetet is szeretne a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók...","id":"20200402_kozigazgatas_dupla_ber_szakszervezet_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffbe2ec-5bd8-47cf-9d68-2233a2f4f095","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_kozigazgatas_dupla_ber_szakszervezet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 11:40","title":"Dupla bért kér a közszolgáknak a szakszervezet a járvány miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]