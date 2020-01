A Huawei és a Samsung tavaly februárban nagyot durrantott azzal, hogy előrukkolt a flexibilis kijelzős mobilokkal. Ezek a leginkább technológiai erőfitogtatásnak tekinthető készülékek azonban két területen is komoly csalódást okoztak: egyrészt különböző problémák miatt rengeteget késtek és még most is szinte alig kaphatók a piacon, másrészt pedig horribilisen drágák. Nagyon kevesen tudnak vagy hajlandók 700 ezer forintot kiadni egy telefonért, ezzel az LG is tisztában van, ezért ez a kisebbik dél-koreai gyártó a riválisaitól eltérő, nem mellesleg jelentősen olcsóbb választ adott a kérdésre, amit egyébként talán senki sem tett fel.

© László Ferenc

Dupla élvezet?

Míg a Huawei Mate X és a Samsung Galaxy Fold egy nagyméretű és félbehajtható kijelzővel operál, addig az igen hosszú elnevezésű LG V50 ThinQ 5G Dual Screen esetében a fejlesztők egy helyett két normál sík kijelzőt alkalmaztak. A fejlesztési és gyártási költségek ily módon lényegesen alacsonyabbak lehettek, arról nem is beszélve, hogy nem kellett foglalkozni a hajlékony kijelzőknél felvetődő rengeteg megbízhatósági kérdéssel.

© László Ferenc

Maga a V50 amúgy egy teljesen hétköznapi kialakítású, hagyományos, lapított téglalap formájú okostelefon, amely mellé egy különleges tokot mellékel a gyártó. Ennek a széthajtható toknak a jobb oldali részébe kell bepattintani a telefont, bal oldalt pedig ott figyel egy kiegészítő kijelző, amely rögtön feléled, amint behelyeztük a tokba a telefont. Az áramot három apró csatlakozóponton kapja meg az extra kijelző, a vizuális tartalmak pedig vezeték nélküli módon kerülnek át rá.

© László Ferenc

A problémák ott kezdődnek, hogy a speciális tok felpattintását követően közel duplájára, konkrétan 314 grammra nő a folyton a zsebünkben hordott kütyü tömege, nem mellesleg a vastagsága is jelentősen megnő. Ugyancsak negatívum, hogy csukott állapotban csak és kizárólag egy apró értesítő LED közül velünk információkat arról, mi történt a tok vendégszeretetét élvező telefonunkkal. Nagyon hiányzik egy külső kijelző, és ezt vélhetően az LG is jól tudja, hiszen a hasonló koncepciójú G8X-re már szerelt egy kis monokróm értesítő lapkát.

Kijelzők

A telefon kijelzője egy 6,4 colos képátlójú OLED panel, melynek 3120x1440 pixeles felbontását, illetve lényegében végtelen kontrasztarányát nem sok kritika érheti. Ellenben a fényereje lehetne nagyobb, a dupla kamerát magába foglaló hatalmas szenzorsziget (notch) pedig kisebb. Az időzíthető always-on-displayt nagyon szeretjük, csak éppen Dual Screen használat esetén ez a funkció értelmét veszti, hiszen hiába mutatja állandóan a legfontosabb alapinformációkat a képernyő, ha nem látszik.

© László Ferenc

A tok ugyancsak OLED technológiájú kijelzője 0,2 collal kisebb és a felbontása is szerényebb, vagyis a tökéletes szimmetriát elbukjuk. A zsanér elég masszívnak tűnik, ám a két kijelző közötti jelentős távolság, illetve a panelek lekerekített sarkai alaposan belerondítanak a dupla kijelzőn történő full screen tartalomfogyasztásba. Ez az, amiben a hajlékony kijelzős riválisok abszolút verhetetlenek.

A dupla kijelző minden korábbinál könnyebbé teszi a többfeladatos használatot, vagyis semmi akadálya annak, hogy amíg az egyik panelen a térkép fut, addig a másik kijelzőn a böngészőt használjuk. Arra is lehetőség van, hogy egyfajta mini notebookot varázsoljunk a vízszintbe fordított telefonból, melynek felső kijelzőjén jelenik meg az alsó kijelzőn lévő virtuális billentyűzeten gépelt szöveg.

© László Ferenc

© László Ferenc

A játékok szerelmesei is jól járnak, mert például egy autós vagy mászkálós játék esetén az alsó kijelzőre kitehetők a kezelőszervek, így a kezünkkel nem takarunk ki semmit magából a játékfelületből. A kijelzőn megjelenített kezelőszervek fizikai visszajelzés nélküli nyomkodása persze nem helyettesít egy dedikált gamepadet, de a semminél mindenképpen jobb ez a megoldás.

Mit tud még?

A Samsung Galaxy S10+-nál picit nagyobb, a Note10+-nál enyhén kisebb V50-ben a csúcskategóriás Snapdragon 855 chipset teljesít szolgálatot, ami garanciát jelent a zökkenőmentes használatra. A microSD-vel bővíthető 128 GB-os tárhely korrektnek mondható, azt viszont nem értjük, hogy miért csak 6 GB RAM került a fedélzetre. Bár utóbbi alapvetően nem kevés, az időtállóság jegyében ennél többet vártunk volna egy ilyen, erősen multitaskingra kihegyezett csúcstelefontól. Az UX 8.0 felhasználói felület mögött egyelőre még 9-es Androidot találunk, a 10-es frissítés várhatóan néhány héten belül érkezik majd meg.

© László Ferenc

A karcállóság jegyében elöl Gorilla Glass 5, az ütésállóság miatt hátul Gorilla Glass 6 védelmet élvező telefon energiaellátásáról egy 4000 mAh kapacitású akkumulátor gondoskodik. Az 1-1,5 napos használati idő simán hozható, azonban érdemes felkészülni arra, hogy a külön telepet nem tartalmazó tokban lévő extra kijelző akár harmadával is megvághatja az üzemidőt. A panelek fényereje egyébként külön állítható, így van mód a takarékoskodásra.

Az alapáron járó vezetékes töltő maximum 16 W-ot tud leadni, amelynél a 25-50 W-os szupertöltők korában azért többet vártunk volna – 30 perc alatt körülbelül 30 százalékosra tölthető a lemerült telep. Vezeték nélküli töltési lehetőséget is kapunk, maximum 10 W-os teljesítmény mellett.

© László Ferenc

A gyors és pontos ujjlenyomat-szenzor oldschool módon a hátlapra került, ezenkívül pedig a jack dugaljról és a sztereó hangszóróról sem feledkezett meg a gyártó. A felül 0,7, alul 1,3 W-os hangszórók nemcsak erősek, hanem a minőségük is rendben van. A hangrögzítő szintén profi szintet képvisel, azonban az FM-rádió kimaradt a repertoárból. A V50 egyik fő aduásza az 5G-támogatás, ami mobilnet fronton igen komoly időtállóságot biztosít.

A kisebb-nagyobb kamera kidudorodások korában üdítő kivételt jelent a V50, melynek sík hátlapjába teljesen belesimul az összes képalkotó egység. A főkamera és a 2x-es zoomos egység közös vonása a 12 megapixeles felbontás és a remek optikai képstabilizátor, a nagylátószögű modullal pedig 16 megapixeles felvételek készíthetők. A fotók minősége ha nem is kategóriaelső, mindenesetre az átlagot messze meghaladja, és a 4K / 60 fps videófelvevőre sem lehet panaszunk.

© László Ferenc

Konklúzió

+: egyedi koncepció, fejlett többfeladatos üzemmód, szép főkijelző, fürge működés, korrekt kameraszett, kiváló hangzás, 5G mobilnet. –: a külső kijelző nélküli tokkal vastag és nehéz lesz a készülék, a kijelző fényereje lehetne magasabb, a 6 GB RAM nem túl időtálló, a töltő közepes sebességű.

Az LG V50 ThinQ 5G Dual Screen elsősorban azok körében arathat sikert, akik már jó ideje keresnek egy olyan telefont, ami kifejezetten többfeladatos használatra van optimalizálva. A két kijelzőnek igazából multitasking, esetleg játék esetén van értelme, bár megjegyzendő, hogy például egy szimpla kijelzős Samsung Galaxy Note 10+ a maga hatalmas kijelzőjén megjelenített ablakaival és a ceruzájával ugyancsak kiváló munka/játékeszköz. És messze nem olyan vastag és nehéz, mint a Dual Screen tokos V50.

A 300 ezer forintos árcédula szimpatikus lehet a hajlékony kijelzős riválisok 700 ezer forintos árának ismeretében. Azonban a házon belülről támadó G8X 50 ezerrel még olcsóbb, egy pici kijelzővel többje van, bár a 2x-es zoomos kamera és az 5G kimaradt belőle.

A többi tesztünket itt találja.