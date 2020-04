Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint öt hónapja indult, de máris több mint 50 millió előfizetőt könyvelhet el a Disney streaming szolgáltatása.","shortLead":"Kevesebb mint öt hónapja indult, de máris több mint 50 millió előfizetőt könyvelhet el a Disney streaming szolgáltatása.","id":"20200412_disney_plusz_elofizetok_szama_50_millio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ef1f82-9ba7-4d51-aa12-09758c6fd196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effc5792-08a3-46a6-9f07-39f5b5b38d47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200412_disney_plusz_elofizetok_szama_50_millio","timestamp":"2020. április. 12. 10:03","title":"Öt hónapja indult csak, de már több mint 50 millió előfizetője van a Disney+-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombat délután is újabb halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a sport világában a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Szombat délután is újabb halasztásokat, újratervezéseket és intézkedéseket jelentettek be a sport világában...","id":"20200411_Ujratervezi_magat_a_sportvilag_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229e98e2-a867-411f-87ea-f0b1763539b1","keywords":null,"link":"/elet/20200411_Ujratervezi_magat_a_sportvilag_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 11. 20:40","title":"Újratervezi magát a sportvilág a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki adatoknál valamivel kisebb a növekedés, de szombat reggelre így is 120 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést Magyarországon, a halottak száma 85-re nőtt. Az egyik gócpontnak számító Pesti úti idősotthonból már 182 gondozottat szállítottak kórházba. A világon már több mint 1 millió 600 ezer fertőzött van és 102 ezren veszették életüket a betegségben. ","shortLead":"A pénteki adatoknál valamivel kisebb a növekedés, de szombat reggelre így is 120 magyar állampolgárnál mutatták ki...","id":"20200411_koronavirus_percrol_percre_aprilis11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1132dddf-dc88-4441-98ea-0cb5abefa16d","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_koronavirus_percrol_percre_aprilis11","timestamp":"2020. április. 11. 08:26","title":"Újabb 120 beteg Magyarországon, teljes fertőtlenítés a Pesti úti idősotthonban – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","shortLead":"Váratlan fordulattal egy egészen szürreális videó került ki a miniszterelnök kórházi látogatásától.","id":"20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3822036f-40fa-4bae-8992-b0c04bbe67f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a65189-b626-45f5-bd82-843a497d28d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_345_fokra_mertek_Orban_testhomersekletet_a_szekszardi_korhazban","timestamp":"2020. április. 12. 12:33","title":"34,5 fokra mérték Orbán testhőmérsékletét a szekszárdi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön csoporttal figyelteti a szomszéd országot, mert kíváncsi, mi jött be és mi nem.","shortLead":"Ezt állítja egy új kutatás. Ha igaz, az Orbánnak is rossz hír, a miniszterelnök korábban ugyanis arról beszélt: külön...","id":"20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb1772-e7df-4e5f-a36e-ff41312cbf03","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_ausztria_fertozott_jarvany_felmeres","timestamp":"2020. április. 10. 20:29","title":"Kétszer annyi fertőzött lehet Ausztriában, mint ahányat regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint egy köteg tízezresnek. Kovács András Péter összeszedte, hogyan változhat meg a bűnözés járvány idején, közben pedig kitér a közbeszerzésekre is.","shortLead":"A vírus okozta válságban már a lisztet ütik fel kokainnal és egy guriga WC-papírnak jobban örül a betörő, mint...","id":"20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ade436-ca47-4e67-a41c-0dcf72f30f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828be694-c301-4c23-990a-d5b7f8f4ab51","keywords":null,"link":"/360/20200410_Duma_Aktual_Meszaros_Lorincek_igazi_cegekkel_monopolyzhatnak","timestamp":"2020. április. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrincék igazi cégekkel monopolyzhatnak a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világrend kétpólusúvá alakításán dolgozó Kína a koronavírussal küzdő országok segítésével fényezi magát, míg az egyedüli hatalmát őrizni akaró USA a járvány kitöréséért viselt felelősséget igyekszik a riválisára égetni.","shortLead":"A világrend kétpólusúvá alakításán dolgozó Kína a koronavírussal küzdő országok segítésével fényezi magát, míg...","id":"202015__koronavirus_es_propaganda__kina_es_azusa__szavak_hatalma__egymast_minositik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b683395-d547-41f7-bc2d-54de43913fec","keywords":null,"link":"/360/202015__koronavirus_es_propaganda__kina_es_azusa__szavak_hatalma__egymast_minositik","timestamp":"2020. április. 10. 19:30","title":"Az USA és Kína hidegháborút csinált a járványból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6db71c5-4828-4dfe-b295-55b1cea5417b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem együttműködő, fizethet.","shortLead":"Aki nem együttműködő, fizethet.","id":"20200410_god_husvet_kijarasi_korlatozas_rendelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6db71c5-4828-4dfe-b295-55b1cea5417b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b78a7e4-0e2b-44cd-93a3-ef7f3fbed167","keywords":null,"link":"/itthon/20200410_god_husvet_kijarasi_korlatozas_rendelet","timestamp":"2020. április. 10. 18:21","title":"Gödön külön rendeletet alkottak húsvétra, hogy otthon tartsák az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]