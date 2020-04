Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a szükségállapot meghosszabbítását","shortLead":"A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a szükségállapot meghosszabbítását","id":"20200418_Spanyolorszagban_marad_a_rendkivuli_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b88312-1e43-45c1-bb32-f44e3f1ca149","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Spanyolorszagban_marad_a_rendkivuli_helyzet","timestamp":"2020. április. 18. 20:55","title":"Spanyolországban marad a rendkívüli helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","shortLead":"Balogh Elek elhagyta a csatornát, miután érdemi beleszólása nem maradt a cég működésébe.","id":"20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c7ffbd-770b-40c0-baf4-71cd4ffbeec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c144c4-aaf0-41df-b255-e8e9d8462987","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Habonyek_megjelentek_a_Dikh_TVnel_majd_kivasaroltak_az_alapitot","timestamp":"2020. április. 19. 09:47","title":"Habonyék megjelentek a Dikh TV-nél, majd kivásárolták az alapítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"A legjobb módszer a kivárás, azt gondoljuk, hogy a koronavírus-járvány okozta válság legfeljebb egy évig tart, s utána nagyon gyors lesz a krízis előtti szintre való visszatérés – véli Al-Hilal István, a Fidelity International befektetési alap közép-európai térséget vezető igazgatója. ","shortLead":"A legjobb módszer a kivárás, azt gondoljuk, hogy a koronavírus-járvány okozta válság legfeljebb egy évig tart, s utána...","id":"20200419_A_koronavirusvalsag_utan_Valaku_lehet_a_fellendules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c01ee2-53aa-4f34-a201-cef50aa36dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200419_A_koronavirusvalsag_utan_Valaku_lehet_a_fellendules","timestamp":"2020. április. 19. 12:50","title":"Al-Hilal István: A koronavírus-válság után gyors lehet a fellendülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján komoly biztonsági rést hagyott Németország Észak-Rajna-Vesztfália tartományának illetékes szervezete a weboldalon, amelyen keresztül a koronavírus-járvány miatti pénzügyi segítségre lehetett benyújtani az igényeket. A hackerek köszönték szépen, le is csaptak a lehetőségre.","shortLead":"A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján komoly biztonsági rést hagyott Németország Észak-Rajna-Vesztfália...","id":"20200420_hacker_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e078b6f-89e5-4b57-b8e2-be529491732d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_hacker_koronavirus_jarvany_nemetorszag_kiberbiztonsag","timestamp":"2020. április. 20. 14:08","title":"Járványkezelés: 35 milliárd forintnyi eurót lophattak a németektől hackerek egy egyszerű átverős trükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják tavasszal. A világjárvány azonban, mint minden más területen, itt is keresztülhúzta a számításokat. Pedig talán minden korábbinál aktuálisabb mindaz, amit a film érint: az elmagányosodás, az elmélyült koncentrációra való képességünk fokozatos elvesztése, a környezet, amelyet mi tettünk a saját magunk számára ellenséggé. És hogy miként kapcsolódik mindehhez Szécsi Pál? A végén az is kiderül. A rendezővel beszélgettünk.","shortLead":"Úgy volt, hogy Kocsis Ágnes következő mozifilmjét, az Édent a rotterdami világpremier után nálunk is bemutatják...","id":"20200419_Kocsis_Agnes_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29c6abe6-457e-4e54-a495-9297d64b3074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bdf26f-6806-4648-99fd-c12c1f55f8a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200419_Kocsis_Agnes_interju","timestamp":"2020. április. 19. 20:00","title":"Kocsis Ágnes: Az, hogy tönkretesszük a Földet, hatással van a kapcsolatainkra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben maradhatnak – állítják amerikai tudósok. Szerintük egy arra járó ember így könnyedén beszippanthatja azokat, a vírussal együtt.","shortLead":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben...","id":"20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346056da-270c-4862-bbdf-469054a03319","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","timestamp":"2020. április. 20. 08:45","title":"Új kutatás: a halk beszéddel is terjeszthető a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Bár a megnövekedett kereslet hatására is nőttek az árak, sok boltos azért adja többszörös áron a termékeit, hogy túléljen. Eközben a piac tele van rossz minőségű szájmaszkokkal és botcsinálta kereskedőkkel. ","shortLead":"Bár a megnövekedett kereslet hatására is nőttek az árak, sok boltos azért adja többszörös áron a termékeit...","id":"20200420_Sokszorosaba_kerulnek_a_maszkok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b999cd9-9f54-4204-8d12-8cb573ac53da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Sokszorosaba_kerulnek_a_maszkok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 13:51","title":"Aranyáron adják a maszkokat, így próbálnak túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]