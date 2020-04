Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és az emberek fizikai távolságtartásának számos lehetőségét is vizsgálták, amelyekkel a korlátozó intézkedések hamarosan esedékes feloldásakor elkerülhető a koronavírus-fertőzés újbóli kirobbanása.","shortLead":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és...","id":"20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77af82e-7519-4c8d-a9db-0e046722005d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","timestamp":"2020. április. 20. 07:03","title":"275 módot találtak a koronavírus terjedésének lassítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti tervek alapján tartják meg az érettségit.","shortLead":"Ha hihetünk az Orbán Viktor által idézett szakértői véleménynek, különösen furcsa az a kormánydöntés, hogy az eredeti...","id":"20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7905c373-805b-4208-934d-996eb59df4bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da94b019-f46e-4602-ab50-a100ef5fd687","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_erettsegi_kezdeten_tetozik_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 19. 15:18","title":"Az érettségi kezdetén tetőzik a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országa is olyan alkalmazás kifejlesztésén dolgozik, amellyel nyomon lehet követni a koronavírus-járvány terjedését.","shortLead":"Európa több országa is olyan alkalmazás kifejlesztésén dolgozik, amellyel nyomon lehet követni a koronavírus-járvány...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_applikacio_megfigyeles_nyomkovetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f3e660-2950-4b0c-bc41-0cae724d21aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_jarvany_applikacio_megfigyeles_nyomkovetes","timestamp":"2020. április. 20. 09:33","title":"Koronavírus-járvány: heteken belül jönnek a mobilos megfigyelő appok Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban - mondta vasárnap Edouard Philippe francia miniszterelnök, aki szerint azonban a helyzet, ha lassan is, de javul. A betegség halálos áldozatainak száma a legfrissebb adatok szerint megközelítette a 20 ezret.","shortLead":"A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban - mondta vasárnap Edouard Philippe francia...","id":"20200419_Francia_miniszterelnok_a_helyzet_javul_de_a_valsagnak_meg_nincs_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc24d9-858b-4a8b-a51a-e3af73528697","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Francia_miniszterelnok_a_helyzet_javul_de_a_valsagnak_meg_nincs_vege","timestamp":"2020. április. 19. 20:20","title":"Francia miniszterelnök: a helyzet javul, de a válságnak még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus több mint 4100 amerikai idősotthonban és egyéb, hosszútávú ellátást biztosító intézményben jelent meg - írja a New York Times.","shortLead":"A koronavírus több mint 4100 amerikai idősotthonban és egyéb, hosszútávú ellátást biztosító intézményben jelent meg...","id":"20200418_7_ezer_ember_halt_meg_koronavirustol_az_amerikai_idosotthonokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f7e17f-b789-4c7b-9e41-3d7a512e1b22","keywords":null,"link":"/elet/20200418_7_ezer_ember_halt_meg_koronavirustol_az_amerikai_idosotthonokban","timestamp":"2020. április. 18. 11:42","title":"7 ezer ember halt meg koronavírustól az amerikai idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","shortLead":"Lezárult a nyomozás az élettársát megölő nő ügyében.","id":"20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e42867fe-4381-4213-9718-4dfa62eb7303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2744010d-7bc3-42e0-8f6f-8ef1689dd98a","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Vadat_emelnek_a_davodi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 18:10","title":"Vádat emelnek a dávodi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött - írja szombati számában a Magyar Nemzet. ","shortLead":"Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős...","id":"20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6effd9f9-68cc-434c-a9cf-9a7b9691032f","keywords":null,"link":"/kkv/20200418_Magyar_Nemzet_Fizetest_emeltek_a_fovarosi_cegvezetoknek","timestamp":"2020. április. 18. 11:34","title":"Magyar Nemzet: Fizetést emeltek a fővárosi cégvezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem marad el, már lehet jelentkezni.



","shortLead":"Nem marad el, már lehet jelentkezni.



","id":"20200419_Rogan_Cecilia_szepsegversenye_dacol_a_jarvannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81a38cf-0439-451c-87f8-07e362878f48","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Rogan_Cecilia_szepsegversenye_dacol_a_jarvannyal","timestamp":"2020. április. 19. 09:15","title":"Rogán Cecília szépségversenye dacol a járvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]