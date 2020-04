Kipróbáltuk, hogy mit tudnak a mostanság kapható töltők és powerbankek, melyekkel nemcsak mobilok, hanem akár notebookok is feltölthetők. Akár út közben, bárhol.

Sokan visszasírják azokat az időket, amikor a jó öreg nyomógombos mobiltelefonok egy feltöltéssel akár 5-6 napot is kibírtak. Azóta jó néhány esztendő eltelt, és a mostanság már többek közt mini számítógépként, fényképezőgépként, zenelejátszóként és navigációs eszközként is használt okostelefonok ideális esetben nem merülnek le teljesen az első nap végére. Vagyis nagyságrendileg ötödére csökkent az üzemidő, miközben az akkumulátorok kapacitása mintegy ötszörösére nőtt.

Ha már ilyen gyakran töltőért kiáltanak az új készülékek, akkor jó lenne legalább gyorsan, kényelmesen, illetve lényegében akárhol megejteni a töltésüket. Szerencsére ennek ma már semmi akadálya – kipróbáltunk néhány töltési alternatívát.

Delikvensek

A teszt során összesen nyolc vezetékes, vezeték nélküli, kombinált és hordozható töltőt fogtunk vallatóra, amelyek két gyártótól érkeztek, és szinte minden felhasználói igényt lefednek.

A töltőkkel kétféle eszköz akkumulátorát tápláltuk. Az egyik a Samsung Galaxy Note10+, ami a dél-koreai gyártó tavaly nyár végén debütált felsőkategóriás okostelefonja. Az ebben lévő akkumulátor 4300 mAh kapacitású, és vezetékesen maximum 45 W-os, vezeték nélküli módon pedig legfeljebb 15 W-os teljesítmény mellett tölthető. (A Note10+ töltés frontján ugyanazt nyújtja, mint az idei mainstraim csúcs-Samsung, az S20 Ultra. Arra viszont nem árt odafigyelni, hogy az S20+ és az S20 45 W helyett csak 25 W-ot tud felvenni, a tavalyi S10+ és S10 pedig maximum 15 W-tal tölthető.)

A másik tesztkészülék egy notebook, a mérlegen mintegy 1,5 kilogrammot nyomó Acer Spin 5. A 10. generációs i7-es processzorral, 16 GB RAM-mal és 512 GB-os SSD-vel szerelt kompakt csúcsmasina energiaellátásáról egy 56 Wh-s lítium-ion akkumulátor gondoskodik, ami maximum 45 W-tal tölthető USB PD csatlakozón keresztül. De akár egy Apple MacBook Pro 13-at is választhattunk volna a teszthez.

Vezetékes töltők

A Note10+ mellé alapáron járó Samsung hálózati töltő (EP-TA800) maximum 25 W-ot képes leadni, ami elegendő ahhoz, hogy 30 perc alatt 67 százalékra töltse a teljesen lemerült telepet. A teljes töltéshez szükséges idő 65 perc.

A dél-koreai gyártó 12 ezer forintba kerülő 45 W-os szupertöltője (EP-TA845) a töltés kezdeti időszakában húz el normál társától, a későbbiekben visszalasul. 30 perc alatt 77 százalékos töltöttséget mértünk, a teljes töltés mintegy 55 percnyi időt vett igénybe.

A 25-ről 45 W-ra ugrás a gyakorlatban nem hozza a számok alapján várható 80 százalékos sebességtöbbletet, de ha maximális teljesítményre vágyunk, akkor jó vétel lehet a 45 W-os töltő. Ez egyébként csak 2 ezer forinttal kerül többe a 25 W-os testvérénél, cserébe viszont ezzel a mobilnál komolyabb eszközöket – akár laptopokat is – is bátran tölthetünk az USB PD technológián keresztül.

Vezeték nélküli töltők

Az Anker PowerWave Stand (A2524) az arra alkalmas iPhone-okat maximum 5 W-tal, a többi készüléket akár 10 W-tal is tudja tölteni vezeték nélküli módon. A 20 dolláros (6,5 ezer forint) eszköz enyhén idejét múlt módon microUSB-n kapja az áramot, az állványra pedig függőlegesen és vízszintesen is felhelyezhető a mobilunk.

30 perc alatt 24 százalékra töltött fel a teljesen lemerült telefon, 60 percnél 47 százaléknál jártunk, a teljes töltöttséget pedig 138 percnél értük el. Ágy mellé éjszakai töltőnek tökéletesen megfelel ez az eszköz, sőt erre a célra a még olcsóbb 5 W-os kivitel (B2571) is bőven elég lehet.

Ugyanilyen időket mértünk a 70 dolláros (23 ezer forint) Anker PowerWave 10 Station esetében is, ami ugyancsak maximum 10 W-ra képes, de akár két készüléket is tud tölteni, az iPhone-okat pedig legfeljebb 7,5 W-tal képes táplálni.

A Samsung 15 W-os wireless töltője (EP-N5200) ugyancsak 7,5 W-tal tölti az iPhone-okat, de a Note10+-t értelemszerűen 15 W-tal. A halk aktív hűtéssel működő, 19 ezer forintos állvány 30 perc alatt 40, 60 perc alatt pedig 76 százalékra töltötte a csúcsmobilt, a teljes töltéshez 88 percnyi idő volt szükséges.

Powerbankek

Az Anker PowerCore+ 26800 PD 45 W (A1376) egy méretes hordozható töltő, melynek 26 800 mAh kapacitású akkumulátorával egymás után körülbelül négyszer tölthető fel teljesen a Note10+. Ez 65-70 százalékos hatékonyságot jelent, ami átlagosnak mondható.

Ezzel az egységgel 30 perc alatt 41 százalékra töltődött fel a Note10+, a 60. percben 78 százaléknál tartottunk, a 100 százalékot pedig 87 percnél értük el, ami arra utal, hogy a telefon mintegy 15 W teljesítményt vett fel.

A 140 dolláros (46 ezer forint) powerbank nem olcsó, de ebben az árban egy külön, mintegy 40 dolláros (13 ezer forint) áron kínált 60 W-os vezetékes töltő is benne foglaltatik. Utóbbival alig 3,5 óra alatt tölthető fel teljesen az igen komoly kapacitású powerbank, ami viszont nem képes egyszerre töltést leadni és felvenni.

Jelentősen kisebb méretben, egyszerűen zsebbe csúsztatható kivitelben kínál 10 000 mAh kapacitást a Samsung EB-U1200-as hordozható töltője, ami maximum 15 W-ra képes, és ugyanúgy 87 perc alatt töltötte fel teljesen a telefont, mint az Anker hasonló eszköze. A 12 ezer forintos kütyü érdekessége, hogy vezeték nélküli módon is képes tölteni, de tapasztalataink szerint elég lassan és komoly hőt terhelve: a teljes töltés szintideje 168 perc.

Itt jegyzendő meg, hogy a Samsungnak már 25 W-os powerbankjei is vannak. A normál változat 11, a vezeték nélküli töltős pedig 20 ezer forintba kerül (EB-P3300, EB-U3300), de tesztünk készítésekor ezek még nem voltak elérhetők. Sőt, a 45 W-os duál autós töltő (EP-L5300) mellett sem mehetünk el szó nélkül, amiért 15 ezer forintot kérnek el.

Repülős kérdések

Bár cikkünk írásakor a koronavírus-járvány miatt az utasszállító gépek szinte mindegyike kényszerűen a reptereken pihen, nem árt tisztázni a repülőgépek és a powerbankek különös viszonyát.

Alapvetés, hogy hordozható mobiltöltőt nem szabad a feladott csomagba tenni. Ennek oka, hogy a lítium-ion akkumulátort tartalmazó eszközök adott esetben tüzet okozhatnak, és bár ez nagyon ritkán fordul elő, ha mégis, akkor a kézipoggyászban bekeletkező tüzet a fedélzeten könnyebb felfedezni és gyorsan eloltani, mint a poggyásztérben.

A légitársaságok személyenként általában maximum két darab, legfeljebb 100 Wh-s powerbanket engednek fel a fedélzetre. Ez nem kevés, hiszen a jelen tesztben szereplő 180x80x24 milliméteres és 580 grammos Anker töltő 97,28 Wh-s, vagyis még ez is bátran felvihető repülőgépre. A 100-160 Wh-s eszközökre külön engedélyt szokás kérni, a 160 Wh-nál nagyobb akkumulátorokat pedig veszélyes csomagként lehet szállítani.

Elő a notebookkal!

Az Acer Spin 5 egyedi csatlakozós gyári töltője 30 perc alatt 47 százalékos, 60 perc alatt pedig 85 százalékos töltöttséget produkált, miközben a teljes töltöttséget 89 perc alatt biztosította. A Samsung 45 W-os egysége USB-n keresztül 118 perc alatt végzett a 0-100-as töltéssel.

Az Anker powerbankje 110 perc alatt töltötte 100 százalékra a teljesen lemerült notebookot, és utána körülbelül 40 százaléknyi töltöttség maradt benne. Nem rossz teljesítmény, főleg annak ismeretében, hogy a hordozható töltő mellé kapott 60 W-os fali töltővel pontosan ugyanennyi időt alatt tudtuk feltölteni a laptopot.

A tesztnél azt tapasztaltuk, hogy a lecsukott, kikapcsolt notebookot a nem gyári töltők lassabban töltik, mint amikor a gép be van kapcsolva, ami vélhetően a készülék és a Windows energiakezelésének tudható be. Azt pedig talán már mondanunk sem kell, hogy a gyorstöltéshez nem elég egy nagyteljesítményű töltőfej, hanem a megfelelő minőségű kábelről is gondoskodnunk kell, ha azt esetleg a gyártó nem tette volna meg.

A töltők közös vonása, hogy 80 százalékig általában maximális, vagy ahhoz közeli teljesítményt adnak le, e felett viszont az akkumulátor kímélése érdekében jelentősen visszavesznek a tempóból.

Rekorderek

Egy lemerült telefont 60-90 perc alatt lényegében bárhol, kényelmesen teljesen feltölteni nem rossz dolog, de persze mindig van feljebb.

A mobil iparág jelenlegi leggyorsabb vezetékes töltőjét az Oppo kínálja: a 65 W-os egységgel 10 perc alatt 0-ról 40 százalékra tölthető a Find X2 Pro okostelefon 4 260 mAh kapacitású akkumulátora. A két részre osztott különleges akkumulátor teljes töltése pedig alig 38 percnyi időt vesz igénybe.

A Xiaomi már tavaly demózott egy 100 W-os töltőt, ez a 4 000 mAh-s aksit 17 perc alatt teletöltő eszköz azonban egyelőre nem több egy hangzatos ígéretnél. Mint ahogy a Lenovo 90 W-os töltője is.

A Xiaomi egy vezeték nélküli módon 40 perc alatt 100 százalékos töltöttséget produkáló töltőt is bemutatott már, de a gyakorlatban még nem tartunk itt. A Xiaomi és a Huawei leggyorsabb wireless töltői 40 W-ot tudnak, amiből a jelenlegi készülékek maximum 27-30 W-ot tudnak felvenni a gyakorlatban.

A powerbankek fejlesztésével foglalkozó cégek sem pihennek, így ma már akár olyan hordozható töltők is kaphatóak, melyek 60 W-os teljesítményre képesek.

Konklúzió

Miközben az Apple csak nemrégiben cserélte 5-ről 18 W-osra a drágább iPhone-kiadások gyári töltőjét, addig a többi gyártó már bőven 25-45 W magasságában, sőt még feljebb jár. Remek dolog, hogy a gyorstöltés ma már messze nem álom, hanem valóság, még akkor is, ha vezeték nélküli, vagy hordozható töltőről van szó. Ráadásul az új töltők nem is kerülnek túl sokba.

A régi töltőket vagy a lassabb vezeték nélküli töltőket azonban még véletlenül sem szabad kidobni, hiszen amikor nem sietünk sehova, akkor jó szolgálatot tehetnek ezek az akkumulátort kényeztető módon lomhán töltő eszközök. Nem szabad elfelejteni továbbá, hogy a készülékek beállításai között általában a lassútöltés is megtalálható, vagyis ha időnk engedi, gyorstöltővel is táplálhatjuk lassan a mobilunk megfáradt telepét.

A lassabb töltés jó hatással van az akkumulátor hosszabb távú egészségére, azaz a kapacitás kevésbé csökken, ha hajlandók vagyunk időnként több időt áldozni az eszköz feltöltésére.

A többi tesztünket itt találja.