[{"available":true,"c_guid":"9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők is azt állítják, hogy a maszkok és a kiterjedt tesztelés a legjobb, amit tehetünk a koronavírus megfékezéséért, a kormánynak lépnie kell – írta a főpolgármester.","shortLead":"A szakértők is azt állítják, hogy a maszkok és a kiterjedt tesztelés a legjobb, amit tehetünk a koronavírus...","id":"20200428_Karacsony_Orban_koronavirus_teszteles_maszk_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fadaf0-a09d-41ef-b94f-f02e6cdb9dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Karacsony_Orban_koronavirus_teszteles_maszk_level","timestamp":"2020. április. 28. 07:49","title":"Levélben kér Karácsony Orbántól több koronavírus-tesztelést és kötelező maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","shortLead":"Eladta Vajna Tímea a Bonu Kft. 49 százalékát.","id":"20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de242472-c169-412b-8adf-9e9b7420a0ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Vajna_Timea_luxusetterme_nobu_bonu","timestamp":"2020. április. 28. 05:51","title":"Debreceni milliárdosok szálltak be Vajna Tímea luxuséttermébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és ebben férje minimum bűnrészes.","shortLead":"A nő 2018-ban tűnt el, és akkor még úgy tűnt, emberrablás történt. A nyomozók azóta arra jutottak, hogy megölték őt, és...","id":"20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa362c2-99f7-4df1-8d54-b19159344877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc82fb1-094b-4665-8e1f-87122dabdafb","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_tom_hagen_emberrablas_gyilkossag_bunreszesseg","timestamp":"2020. április. 28. 17:06","title":"Meggyilkolhatta feleségét, ezért őrizetbe vették az egyik leggazdagabb norvég üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7071b8-ab1d-4624-8dec-5a2a9536f57e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lefújták. Ez már a tizedik futam a szezonban, amit nem tartanak meg.\r

","shortLead":"Lefújták. Ez már a tizedik futam a szezonban, amit nem tartanak meg.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_francia_nagydij_f1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf7071b8-ab1d-4624-8dec-5a2a9536f57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac776ff-99ad-4e2f-ae12-5cc7176fa552","keywords":null,"link":"/sport/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_francia_nagydij_f1","timestamp":"2020. április. 27. 11:16","title":"Döntöttek az F1-es Francia Nagydíjról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A parkokban túl sokan vannak, így több hely jut biztonságosan mindenkinek.","shortLead":"A parkokban túl sokan vannak, így több hely jut biztonságosan mindenkinek.","id":"20200428_Automentesse_teszik_New_York_160_kilometernyi_utcajat_hogy_ott_is_lehessen_setalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16022505-0510-4184-8cc4-637ebc1f50bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Automentesse_teszik_New_York_160_kilometernyi_utcajat_hogy_ott_is_lehessen_setalni","timestamp":"2020. április. 28. 18:09","title":"Autómentessé teszik New York 160 kilométernyi utcáját, hogy ott is lehessen sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","shortLead":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","id":"20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d027bb-c490-45a4-b983-bdb9794d8ab4","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 27. 11:10","title":"Tarantino színésze füleket vagdos otthon, a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és átképzési támogatással is segítik.","shortLead":"Azokat a dolgozókat, akiknek menniük kell, a tulajdonos Opus Global Nyrt. szerint elhelyezkedési tanácsadással és...","id":"20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc34cb30-15b4-42fb-9c07-9082df8f9db9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_meszaros_lorinc_hunguest_hotels_letszamleepites","timestamp":"2020. április. 28. 17:58","title":"A dolgozók több mint felét elküldik Mészáros szállodáiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások során, sőt éjszaka is, amikor alszik – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Jobban szeretne teljesíteni egy vizsgán? Akkor a figyelem mellett érdemes klasszikus zenét hallgatnia az előadások...","id":"202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab834360-ed68-46c6-8746-3e4cad524a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9bc018-3b8c-4308-b9f0-31cdc66daa3d","keywords":null,"link":"/360/202017_teljesitmenyjavito_komolyzene_vizsgazas_beethovennel","timestamp":"2020. április. 27. 14:30","title":"Alvás közben bejátszották Beethovent az egyetemistáknak, másnap 18%-kal jobban vizsgáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]