„A férfiak növeszthetnek karanténszakállt, a nők pedig otthonkát, sőt maradjotthonkát hordhatnak. Ám ha mégis kicsinosítják magukat, például egy megosztott fotó kedvéért, akkor azt a karanténkera kifejezéssel szokás illetni (a szlengben a kera egyik jelentése: vonzó fiatal nő).“ A koronavírus-járvány által terjesztett új magyar szavak valószínűleg első gyűjteménye (amelyből a továbbiakban is bőven idézünk) egy nyelvésztől, az új médiákat is kutató Veszelszki Ágnestől származik.

Veszelszki Ágnes © Facebook / Budapesti Corvinus Egyetem

© JORGE MANTILLA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Hallgatói és ismerősei segítségével két nap alatt kétszáznál is több olyan új szót és kifejezést gyűjtött össze, amely az elmúlt négy-öt hónapban jelent meg a nyelvünkben. Aki a tudományos háttérre kíváncsi, megtudhatja a Corvinus Egyetem docensétől, hogy az új vagy legalábbis új értelemben használt nyelvi kifejezések legfőképpen alkalmi jellegűek, úgynevezett okkazionalizmusok, és várható, hogy amilyen gyorsan keletkeztek, olyan gyorsan feledésbe is merülnek. Sőt, Veszelszki kifejezetten reméli, hogy a minél hamarabb (és lehetőleg minél kevesebb emberi és gazdasági áldozattal) átvészelt krízis lecsillapodásával ezek fokozatosan eltűnnek majd a nyelvhasználatból.Az új kifejezések, a neologizmusok (a nyelvész szójátékával koroneologizmusok) listáján ügyes magyarítások is szerepelnek. Az az idióta, aki tagadja a vírus létezését vagy lebecsüli a tüneteit, ezért a járvánnyal kapcsolatos utasításokat sem tartja be, angolul covidiot, magyarul pedig covidinka. Szerencsére idehaza nem terjedtek el hatvanas–hetvenes korosztály, angolul a baby boomerek veszélyeztetettségét jelző érzéketlen kifejezések, mint a boomer doomer, boomer-remover, boomkiller (amelyek fordítására éppen ezért mi sem vállalkozunk).Kézenfekvő magyar fordulatok például, hogy aki elkapja a koronavírust, az megkoronázódik, aki pedig megfertőzi a másikat, az megkoronázza az illetőt. Aki fertőzéssel fenyegetve leköp másokat, az a köpőrém, és a gyűjtésben megjelent a koronabűnözés is: a más helyre költözés miatt elhagyott lakásokba betörők, illetve a hamis védőeszközöket vagy más termékeket becsapós weboldalakon árusítók tartoznak ebbe a körbe.A húsvéti locsolás virtuális megfelelője az e-locsolás lett, és ez a szokványos locsolóformulát is megváltoztatta: Szabad e-locsolni? Már akadnak, akik a home office-t magyarosan homofisznak mondják (és akár írják is). A képernyőhöz ragadók nem riadnak vissza idegennyelvű szójátékoktól sem: „Mikor a barátnőmet és férjét hazaküldték dolgozni, megegyeztek, hogy barátnőm dolgozik az íróasztalnál home office-ban, a férje meg a kanapéról homeless office-ban”.

A családi életre is jelentősen kihat az állandó otthoni együttlétezés: lehet a következménye koronababa, koronabébi, vagy rosszabb esetben koronaválás is. Abból persze nem lesz baj, ha a bezártságban a kenyérszüzek (akik soha nem készítettek korábban kenyeret) sütni kezdenek. A kajantén a karantén ideje alatt elkészített ételeket jelenti, amelyeket ezzel a címszóval meg is lehet osztani valamely közösségi hálón. A spontán nyelvgazdagodás azonos alakú szavakkal is szolgál: megjelent az új koktél, a martini helyett a karanténban fogyasztott karantini.



A pánikvásárlások hatását jelzik a vécépapírkrízis és az élesztőpárbaj szavak. Ha a bevásárlásból az otthoni egyhangúságot feloldó pótcselekvés lesz, az a karanténfergés. Ha valaki egy héten egyszer gyorsan kimozdul, és próbál mindent egyszerre elintézni, akkor maszkmaratont fut. A 65 év felettiek délelőtti bevásárló időszaka az érintetteknek kimenő, a fiatalabbak szerint nyuggersáv.



A belvárosi lakásból egy eldugott kis faluba költöző fiatal lányból gumicsizmás karanténsasszony lett erre az időszakra. A házibuli szónak új jelentése alakult ki: a baráti társaság tagjai videócset közvetítésével isznak és beszélgetnek. Hasonlóan lehet onlinekocsmázni vagy videóinni, mégpedig felülettől függően a skype-kocsmában vagy zoom-kocsmában.

© AFP / Olivier DOULIERY

Nem kíván különösebb kommentárt néhány szóképzés: elkaranténosodik, cecíliás. Nem ennyire egyértelmű például a covidmentesítés (kézmosás értelemben), a karantárs (akivel együtt töltjük a karantént), a karanTeam-party (társas összejövetel a Teams szolgáltatáson keresztül); a karantéboly (idegeskedés a járvány és következményei miatt), a karantÉn (a járvány miatt karanténban lévő személy, „az újonnan megismert önmagunk”).



Helyesírási szempontból nem mindegy: a KaranTanya egy Facebook-oldal, amely ötleteket ad az óvodás gyerekek kreatív elfoglaltságaihoz, a karantAnya viszont a gyermekeivel otthon tartózkodó édesanya.



„A szóteremtések robbanásszerű megjelenését az indokolhatja, hogy a világméretű járvánnyal, karanténnal, az életünk teljes megállításával-lelassításával olyan teljesen újszerű helyzetben találtuk magunkat, hogy nem voltak fogalmaink az új, nyelven kívüli jelenségek megnevezésére“ – összegezte kérdésünkre Veszelszki Ágnes.



A franciák logikus új szót alkottak a 14 napos karanténra: quatorzaine. Ez majdnem olyan, mint a velencei eredetű, a 40 napos elzárásra utaló quarantena francia alakja, a quarantaine. Az olaszok egy többszáz éves, a nagy pestis idejéből való szót elevenítettek fel: az untore az az idegen, aki behurcolja a kórt (szó szerinti értelemben kenegeti az áldozatait). A németeknél a különböző okból történő elhízások – bánat miatt Kummerspeck, karácsonyi zabálás miatt Winterspeck – sorát gazdagítja a karanténban felszedett kilókra utaló Coronaspeck.

© Pixabay / jarmoluk

A nyelvtörő német szavak kedvelőinek figyelmébe: A Spuckschutzscheibe a köpködés ellen védő műanyag falak új neve. Az e-mailek alján egyre gyakrabban felváltja a klasszikus „szívélyes üdvözlettel“ formulát a Bleiben Sie gesund (vagy tegezve Bleib gesund), a „maradjon egészséges“, akár rövidítve is: BSg vagy Bg. Az pedig már be is került az angol nagyszótárba (Oxford English Dictionary) hogy a mailek végén a WFH azt jelenti: Working from Home (otthonról dolgozom).



Hollandiában több mint 700 bejegyzést tartalmaz a koronaszótár, amelyet a tekintélyes nagyszótár, a Van Dale főszerkesztője, Ton den Boon tett közzé. Szerepel benne a coronahoester, aki szándékosan leköhög valakit koronavírussal. A lockdownkilo (vagy quarantainekilo vagy coronakilo) az a súly, amelyet valaki otthonülés közben fölszed. A snotterschaamte azt írja le, hogy valaki szégyell társaságban tüsszenteni. A szóképzés teljesen az, mint a Greta Thunberghez köthető svéd flygskam, a repülési szégyen.



Figyelemre méltó változáson ment át a felhalmozást, nagybevásárlást jelentő hamsteren („hörcsögözés“).

© AFP / Ina Fassbender

A takarékos hollandoknál ez eddig pozitív dolog volt, például a szupermarketek éves akciói hörcsöghetek néven futottak. De mióta fogalom lett a wc-papierschaamte (a vécépapír-szégyen), azóta a hörcsögösködés is szitokszóvá vált.

És ami az újdonságok közül Ton de Boon talán borúlátó jóslata szerint tartósan bekerülhet a mértékadó szótárba is: de anderhalvemetersamenleving. A másfél méteres társadalom.

