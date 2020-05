Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","shortLead":"Egy Arany János- és egy Tóth Árpád-vers is van a feladatok között az idei középszintű magyarérettségin.","id":"20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b6e60f-7c5a-4cdc-bc76-52ccf1b7d1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b96074-7c7b-4b54-9649-24aa3a06a0dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kozepszintu_magyarerettsegi_2020_masodik_resz_feladatok","timestamp":"2020. május. 04. 11:12","title":"Ezt kapták a vizsgázók a magyarérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen a vállalkozás, akkor visszakozik, mondta Nagy Andor a Wiener Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen...","id":"20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc790f5-46eb-4759-8acc-0824e9c9e251","keywords":null,"link":"/360/20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","timestamp":"2020. május. 03. 07:30","title":"Orbán nem lépi át a vörös vonalakat - a bécsi magyar nagykövet az illiberalizmust magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De egy szót sem ejtett a színházas ügyről. A székely polgári kezdeményezés kapcsán szólalt meg, de beszélt arról is, hogy új projektekre készül.","shortLead":"De egy szót sem ejtett a színházas ügyről. A székely polgári kezdeményezés kapcsán szólalt meg, de beszélt arról is...","id":"20200504_Eszenyi_Eniko_eloszor_nyilatkozott_a_vigszinhazas_botrany_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20297ea-5270-4e9d-a992-6484ee7559dc","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Eszenyi_Eniko_eloszor_nyilatkozott_a_vigszinhazas_botrany_ota","timestamp":"2020. május. 04. 11:17","title":"Eszenyi Enikő először nyilatkozott a vígszínházas botrány óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak egy kórház közölt adatokat az elhalasztott műtétekről, újabb plakátkampány indult, pozitív vírustesztet produkált egy papaja. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Csak egy kórház közölt adatokat az elhalasztott műtétekről, újabb plakátkampány indult, pozitív vírustesztet produkált...","id":"20200504_Radar360_Maszkban_indul_az_erettsegi_az_USA_Kinat_vadolja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59bab48-3644-4734-8c0e-6da45c406f77","keywords":null,"link":"/360/20200504_Radar360_Maszkban_indul_az_erettsegi_az_USA_Kinat_vadolja","timestamp":"2020. május. 04. 08:00","title":"Radar360: Maszkban indul az érettségi, az USA Kínát vádolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"","category":"vilag","description":"A gyermeket Wilfred Lawrie Nicholas Johnsonnak hívják.","shortLead":"A gyermeket Wilfred Lawrie Nicholas Johnsonnak hívják.","id":"20200502_Orvosokrol_es_nagypapakrol_nevezte_el_gyermeket_Boris_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d41a35-9a0e-4a91-91a5-b61c4d6f71ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200502_Orvosokrol_es_nagypapakrol_nevezte_el_gyermeket_Boris_Johnson","timestamp":"2020. május. 02. 18:58","title":"Orvosokról és nagypapákról nevezte el gyermekét Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a88eba-3c01-496d-a05d-bd4891474862","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Jó hatással van a táblagép-használati szokásokra a bezárkózás. Ez olvasható ki egy friss elemzéséből, melyben a kategóriát ha nem is megteremtő, de új formában divatba hozó iPad világának elmúlt hónapjait vették górcső alá.","shortLead":"Jó hatással van a táblagép-használati szokásokra a bezárkózás. Ez olvasható ki egy friss elemzéséből, melyben...","id":"20200504_apple_ipad_eladasok_alkalmazas_letoltesek_szama_erteke_bevetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29a88eba-3c01-496d-a05d-bd4891474862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f39663-0f99-45df-b3aa-956c6c6de421","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_ipad_eladasok_alkalmazas_letoltesek_szama_erteke_bevetel","timestamp":"2020. május. 04. 09:33","title":"Ismeri azt a viccet, hogy az Apple-nek nem jött be az iPad?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","shortLead":"Új szintre emelkedett (vagy inkább süllyedt) a vírusdiplomácia.","id":"20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fe407-8003-43eb-88b8-f1943ac40718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d9b435-7a04-4d7e-a443-80bad8a1c298","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Kina_propagandvideoban_csinal_hulyet_Trumpbol","timestamp":"2020. május. 04. 08:22","title":"Kína propagandavideóban csinál hülyét Donald Trumpból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","shortLead":"Viszont 6 találatos szelvény nem volt.","id":"20200503_hatos_lotto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73ce61d-6c23-480e-bf59-1064d724de21","keywords":null,"link":"/kkv/20200503_hatos_lotto","timestamp":"2020. május. 03. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]