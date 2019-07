Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a kormánytól, a főigazgató juttatásait is megnövelték.","shortLead":"Négy és fél milliárd forintot kapott a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány...","id":"20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f36a3a-12f6-42a5-a6a5-b7615a181e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497803b-99ef-4925-a6bf-5a3dae81d261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Duplajara_nottek_Schmidt_Maria_juttatasai_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. július. 01. 08:02","title":"Duplájára nőttek Schmidt Mária juttatásai egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt vasárnap Isztambulban a rendőrség a tüntető melegek ellen, miután ez utóbbiak a tiltás miatt idén sem tudták megtartani a város sétálóutcájában a méltóság menetét - közölte az Evrensel török napilap internetes oldalán.","shortLead":"Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt vasárnap Isztambulban a rendőrség a tüntető melegek ellen, miután...","id":"20190630_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_oszlatta_a_torok_rendorseg_a_demonstralo_melegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf96e0f-cbdf-4261-b08d-5ac29ffdea07","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_oszlatta_a_torok_rendorseg_a_demonstralo_melegeket","timestamp":"2019. június. 30. 21:55","title":"Könnygázzal és gumilövedékekkel oszlatta a török rendőrség a demonstráló melegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","shortLead":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","id":"20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41868f73-3ced-4b5c-a342-b3dd4e1c7b68","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. június. 30. 17:06","title":"Ketten is milliomosok lettek a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott és kezet fogott egymással Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, ezt követően Trump első amerikai elnökként észak-koreai területre lépett.","shortLead":"A Koreai-félszigetet kettéválasztó demilitarizált övezetben találkozott és kezet fogott egymással Donald Trump amerikai...","id":"20190630_Talalkozott_egymassal_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32cb30cd-21cd-466c-9f69-7d43dfaa777e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70d8bed-9ad9-4543-84f9-622ea23fb040","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Talalkozott_egymassal_Donald_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. június. 30. 09:07","title":"Találkozott egymással Donald Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Estefelé az ország keleti részén is csökken a felhőzet, éjszakára kiderül az ég. Vasárnap derült, napos, száraz idő lesz.","shortLead":"Estefelé az ország keleti részén is csökken a felhőzet, éjszakára kiderül az ég. Vasárnap derült, napos, száraz idő...","id":"20190629_A_het_vegeig_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0051d46-4ef4-416e-abb8-d9eea693d166","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_het_vegeig_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2019. június. 29. 16:49","title":"A hét végéig marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","id":"20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29609f0d-590a-467b-ad16-ef23a77a960e","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","timestamp":"2019. július. 01. 08:30","title":"Pokolgépet robbantottak Kabul diplomáciai negyedében, legalább 34-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Komoly befektetést kapott egy digitális egészségügyi szolgáltatást fejlesztő magyar startup.","shortLead":"Komoly befektetést kapott egy digitális egészségügyi szolgáltatást fejlesztő magyar startup.","id":"20190630_Szazmillios_befektetest_kapott_egy_digitalis_szolgaltatas_ami_az_orvosok_munkajat_vegzi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4cca7d-bdb3-4f79-a69d-1b6c89d840ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Szazmillios_befektetest_kapott_egy_digitalis_szolgaltatas_ami_az_orvosok_munkajat_vegzi","timestamp":"2019. június. 30. 19:25","title":"Százmilliós befektetést kapott egy magyar digitális szolgáltatás, ami az orvosok munkáját végzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése, illetve a terrorizmus és az erőszak internetes terjesztése elleni intézkedések fokozása mellett foglaltak állást szombaton közzétett zárónyilatkozatukban a G20 országcsoport oszakai csúcstalálkozóinak résztvevői. Vlagyimir Putyin elárulta, miről beszéld az amerikai, brit és német vezetőkkel.","shortLead":"A szabad, igazságos, hátrányos megkülönböztetés nélküli, átlátható kereskedelmi és befektetési környezet megteremtése...","id":"20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb0ddc6-d806-484b-b9e4-fd5a8ec92bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ef4d19-512c-4cab-b4ed-62969dcb23b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Sikeres_volt_a_G20ak_oszakai_csucsa","timestamp":"2019. június. 29. 15:37","title":"Sikeres volt a G20-ak oszakai csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]