[{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","shortLead":"A 61 énekesnő szerint jó lépés lehet, ha mostantól elhagyja önkéntes karanténját.","id":"20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743b3ee-f033-4fbc-a4c4-103b516b05b5","keywords":null,"link":"/elet/20200502_Madonnanak_kiderult_hogy_antiteste_van_szoval_jo_nagy_levegot_vesz_innentol_kezdve_a_koronavirusos_levegobol","timestamp":"2020. május. 02. 16:06","title":"Madonna azt állítja, átesett a betegségen, ezért jó nagyot szippant a koronavírusos levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány idején is jól vizsgázik a visegrádi együttműködés.","id":"20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a382dc-6ccd-4474-a2d1-1823cfeda760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7254c610-cf33-4ac4-a115-933989467816","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Kepmutato_europai_vitakrol_irt_a_lengyel_kormanyfonek_Orban_Viktor","timestamp":"2020. május. 03. 09:52","title":"\"Képmutató európai vitákról\" írt a lengyel kormányfőnek Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","shortLead":"A hivatalos oldtimer minősítő vizsgával rendelkező apró lengyel autót Győrben kínálják eladásra.","id":"20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d11e53-0f4d-4357-bcb8-f25fbab0e01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfe3268-bb17-4e26-af0f-07820378acfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_ot_rendszamos_remek_kispolszki_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. május. 04. 06:41","title":"OT rendszámos remek Kispolszki várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Németországban arról kellene gyorsan dönteti az autóipari szövetség szerint, hogy milyen ösztönzőkkel tudnák mihamarabb feltámasztani az újautó-piacot, ami újra beindíthatná a gazdaságot is. ","shortLead":"Németországban arról kellene gyorsan dönteti az autóipari szövetség szerint, hogy milyen ösztönzőkkel tudnák mihamarabb...","id":"20200503_autovasarlast_osztonzo_kedvezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=465b27f5-4b11-4537-b251-6d7730e34631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df8a729-5df0-4436-a041-6f199f2f38ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_autovasarlast_osztonzo_kedvezmenyek","timestamp":"2020. május. 03. 15:44","title":"Most nem csak az elektromos autók eladásához kellhetnek támogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google főoldalán.","shortLead":"A világ öt országának felhasználói láthatják most vasárnap az anyák napja alkalmából készített grafikát a Google...","id":"20200503_anyak_napja_google_doodle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12649560-c1f1-4840-b143-9d6946d613ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ef56fc-985f-4eeb-898e-54be8e138e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200503_anyak_napja_google_doodle","timestamp":"2020. május. 03. 06:03","title":"Anyák napja van ma, kedves rajzzal köszönti az anyákat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","shortLead":"Pedig 91 intézmény kapott erre vonatkozó kérdést.","id":"20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b9eaf8-42cc-47df-a8e2-46fa29166ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15292e22-ead5-4ceb-8840-460a1163ee18","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Osszesen_egy_korhaz_arulta_el_hany_mutetet_halasztottak_a_kiuritesek_miatt","timestamp":"2020. május. 03. 18:08","title":"Összesen egy kórház árulta el, hány műtétet halasztottak a kiürítések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségi adatok transzparenciája jelentősen romlott a koronavírus-járvány kirobbanása után - mondták a Portfoliónak nyilatkozó szakértők.","shortLead":"A munkanélküliségi adatok transzparenciája jelentősen romlott a koronavírus-járvány kirobbanása után - mondták...","id":"20200502_Epp_a_mostani_valsag_idejen_tuntek_el_a_magyar_munkanelkulisegi_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f955fe-ef2e-4ebe-852a-81c6e2bd0ef4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200502_Epp_a_mostani_valsag_idejen_tuntek_el_a_magyar_munkanelkulisegi_adatok","timestamp":"2020. május. 02. 13:06","title":"Épp most, a válság idején tűntek el a magyar munkanélküliségi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8573c6bb-ff20-4664-b319-49c242fe64cd","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt került a világ minden táján előtérbe, de könnyen lehet, hogy a légszennyezettség miatt is még jó ideig velünk marad a szájmaszk, ami mára a divatmárkák fő bevételforrásává vált. És nem is csak védőeszközként, hanem valódi kiegészítőként.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt került a világ minden táján előtérbe, de könnyen lehet, hogy a légszennyezettség miatt is...","id":"20200503_Az_ev_kiegeszitoje_a_szajmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8573c6bb-ff20-4664-b319-49c242fe64cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f1ab8a0-704b-43bd-9fa3-605a4ace293b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200503_Az_ev_kiegeszitoje_a_szajmaszk","timestamp":"2020. május. 03. 20:00","title":"Az év kiegészítője: a szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]