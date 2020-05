Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b1fde31-ebd7-46e3-835d-641b760fe5bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Átköltéseinél születtek Villonhoz sokkal hűbb, poétikailag hitelesebb tolmácsolások, Faludy György és fél évezreddel korábbi poétaelődje magyar nyelven mégis mindmáig szétválaszthatatlan.","shortLead":"Átköltéseinél születtek Villonhoz sokkal hűbb, poétikailag hitelesebb tolmácsolások, Faludy György és fél évezreddel...","id":"202018__faludy_maszkja__villonvillongasok__forditasi_jarvany__eltakarhatatlanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1fde31-ebd7-46e3-835d-641b760fe5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4785ff-a1c7-4818-ae20-0a199a305fdd","keywords":null,"link":"/360/202018__faludy_maszkja__villonvillongasok__forditasi_jarvany__eltakarhatatlanok","timestamp":"2020. május. 04. 10:00","title":"Hiába próbálkoztak mások is Villon-fordítással, Faludy sorai felejthetetlenné váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt nyilvánítani, érdekes bírósági tárgyalásra számít.","shortLead":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt...","id":"20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95380c0-ff6a-4f5b-963b-41dafdab6453","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","timestamp":"2020. május. 04. 18:52","title":"Hadházyt csak megállították, Szélt fel is jelentették a rendőrök a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afbcb1a9-caf2-442c-b1e9-308ad4e66aaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsga első részében egyebek mellett a könyvek történetéről és az olvasásról kaptak feladatot a középszinten érettségizők.","shortLead":"A vizsga első részében egyebek mellett a könyvek történetéről és az olvasásról kaptak feladatot a középszinten...","id":"20200504_magyarerettsegi_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afbcb1a9-caf2-442c-b1e9-308ad4e66aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f51043-aef2-4af8-815c-2c2f07353710","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020","timestamp":"2020. május. 04. 09:42","title":"Itt vannak az első információk az idei magyarérettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban igyekszik megbújni. Hogy aztán vigye az adatokat.","shortLead":"Egy EventBot nevű új trójai bukkant fel az androidos kártevők közt, amely kimondottan pénzügyi alkalmazásokban...","id":"20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c569ab-635f-4f63-8427-eea2e4b89de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eventbot_android_virus_kartevo_trojai","timestamp":"2020. május. 05. 17:03","title":"Veszélyes új vírus terjed az Androidon, elég alattomosan támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0","c_author":"Joó Hajnalka - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni az egészségügyet érintő, május 4-étől élő változásokról. Az orvosok és rendelők többsége további iránymutatásra vár –legfontosabbként például arra, hogy ki hol, hogyan és mennyiért végzi majd az egyes vizsgálatokhoz előírt koronavírusteszteket. Az ígért miniszteri tájékoztató hétfő estig egyelőre viszont nem érkezett meg (csak a fogorvosokhoz, éjjel), az új rend így sok helyen még nem indul el a héten. ","shortLead":"Nem sok támpontot kapott hétfőn, aki telefonon vagy járóbeteg-szakrendelések honlapjain próbált tájékozódni...","id":"20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e47807f-e3e2-4871-97b3-3c9aa7f3b8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20e1b8f-8ecf-4d3e-97ee-43dbf30a1197","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_egeszegugy_koronavirus_kasler_fogorvos_teszt_ujraindulas","timestamp":"2020. május. 05. 06:30","title":"Hiába indítaná újra Kásler az egészségügyet, annyi kérdőjelet hagyott, hogy egyelőre nem indul be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17157cf1-b0fe-4311-a62f-281e914b4d60","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200505_Marabu_Feknyuz_Budapesten_meg_nincs_lazitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17157cf1-b0fe-4311-a62f-281e914b4d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d62ce21-6a91-4ae5-9a0b-73bdd54be606","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Marabu_Feknyuz_Budapesten_meg_nincs_lazitas","timestamp":"2020. május. 05. 19:08","title":"Marabu Féknyúz: Budapesten még nincs lazítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát készíteni, de akár két évig is eltarthat a kutatás.","shortLead":"Bill Gates szerint legjobb esetben is kilenc hónapba telik, mire sikerül a koronavírus ellen hatásos vakcinát...","id":"20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3578266-7565-4ebc-a2c4-e592542bfa0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_bill_gates_koronavirus_vakcina_vedoltas","timestamp":"2020. május. 04. 07:33","title":"Bill Gates szerint az újszülötteknek kötelező védőoltás lehet a koronavírus elleni vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af5a039-8e21-4269-b256-383b77ee7f71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Judi Dench 85 évesen lett a brit Vogue legidősebb címlaplánya. Vagy nevezzük inkább címlapkirálynőnek.","shortLead":"Judi Dench 85 évesen lett a brit Vogue legidősebb címlaplánya. Vagy nevezzük inkább címlapkirálynőnek.","id":"20200505_Ennyi_gyonyoru_rancot_meg_nem_lattunk_a_Vogue_cimlapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af5a039-8e21-4269-b256-383b77ee7f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874d1149-081e-4aaa-b397-46ade196c644","keywords":null,"link":"/elet/20200505_Ennyi_gyonyoru_rancot_meg_nem_lattunk_a_Vogue_cimlapjan","timestamp":"2020. május. 05. 09:37","title":"Ennyi gyönyörű ráncot még nem láttunk a Vogue címlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]