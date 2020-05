Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"532ded31-5def-4c16-ad3e-c5f5d877b248","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A hvg.hu három végzős diákot, Samut, Orsit és Gergőt kísér végig az érettségin. Szombaton arról beszélgettünk velük, miért döntöttek a májusi vizsga mellett, hogyan élik meg a helyzetet és viselnének-e maszkot az érettségin. ","shortLead":"A hvg.hu három végzős diákot, Samut, Orsit és Gergőt kísér végig az érettségin. Szombaton arról beszélgettünk velük...","id":"20200503_Nekunk_most_ez_a_normalis__igy_keszul_az_erettsegire_Samu_Orsi_es_Gergo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=532ded31-5def-4c16-ad3e-c5f5d877b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adde3e1b-fd9b-4a93-ab83-c8074fe9dc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Nekunk_most_ez_a_normalis__igy_keszul_az_erettsegire_Samu_Orsi_es_Gergo","timestamp":"2020. május. 03. 14:00","title":"\"Nekünk most ez a normális\" - így készül az érettségire Samu, Orsi és Gergő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","shortLead":" Először a magyar nyelv és irodalom vizsgákat tartják meg.\r

","id":"20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04bd7ca3-1025-4195-beaa-d292eac72480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4551c71e-acb2-47a1-bbdb-3471c4111666","keywords":null,"link":"/kultura/20200504_Tobb_mint_83_ezer_diak_kezdi_meg_az_erettsegit","timestamp":"2020. május. 04. 06:44","title":"Több mint 83 ezer diák kezdi meg az érettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos kimenetelű baleset.","shortLead":"Az utakon – vélhetően leginkább a kijárási korlátozások miatt – elmaradt a hosszú hétvégékre jellemző sok halálos...","id":"20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea2918b-8927-4b49-8405-7fb03aff2d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1d009a-781c-4aa6-99b0-3617e4ee1c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200504_egy_halalos_baleset_volt_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 04. 09:32","title":"Egyetlen halálos baleset történt a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt nyilvánítani, érdekes bírósági tárgyalásra számít.","shortLead":"Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint ilyen helyzetben is alkotmányos alapjoga véleményt...","id":"20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6400eecd-8adf-4fe6-9626-53fb08070f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95380c0-ff6a-4f5b-963b-41dafdab6453","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_Hadhazyt_megallitottak_a_rendorok_hogy_miert_dudal","timestamp":"2020. május. 04. 18:52","title":"Hadházyt csak megállították, Szélt fel is jelentették a rendőrök a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","shortLead":"Tanzánia elnöke be akarta bizonyítani, hogy a gyorstesztek alkalmatlanok a koronavírus kimutatására.","id":"20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fe2aba8-1324-4099-bc87-165dfa157f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4b4f4-c95e-49d8-8bfc-7e17d3b685bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Pozitiv_lett_egy_gyumolcs_koronavirustesztje_Tanzaniaban","timestamp":"2020. május. 04. 05:54","title":"Pozitív lett egy gyümölcs koronavírustesztje Tanzániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobiltelefont, karórát és pénzt lopott a dunaújvárosi férfi. ","shortLead":"Mobiltelefont, karórát és pénzt lopott a dunaújvárosi férfi. ","id":"20200505_betegek_kalocsai_korhaz_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f68a29e-4910-4c87-be30-9cf9b007bc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778924a0-ce1c-4cf6-b240-843bc9426dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_betegek_kalocsai_korhaz_tolvaj","timestamp":"2020. május. 05. 09:15","title":"Alvó betegeket fosztott ki egy tolvaj a kalocsai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi helyett.","shortLead":"Nincs szükség külön webkamerára, ha van egy Canon DSLR fényképezőgépünk, ugyanis ez az eszköz is bevethető az előbbi...","id":"20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101ac4a-e1ec-4015-b1b0-c462a02f5547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_eos_webcam_utility_beta_canon_fenykezogep_webkamera","timestamp":"2020. május. 05. 11:03","title":"Mostanában jól jöhet: webkameraként használhatók a Canon fényképezőgépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március közepe óta szivároghattak az adatok a CAM4 nevű oldaltól, amelynek adatbázisa állítólag levédve sem volt.","shortLead":"Március közepe óta szivároghattak az adatok a CAM4 nevű oldaltól, amelynek adatbázisa állítólag levédve sem volt.","id":"20200505_felhasznaloi_adat_adatszivargas_cam4_felnott_oldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43c003c-a0db-46ff-9c80-2808c816f63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_felhasznaloi_adat_adatszivargas_cam4_felnott_oldal","timestamp":"2020. május. 05. 10:05","title":"10,8 milliárd felhasználói adat szivárgott ki egy szexoldalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]