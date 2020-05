Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee940807-f9e0-4cf5-a950-0076877ec6cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Áttörést jelenthet az eredmény abban, hogy a klímaváltozás hatásaival szemben ellenállóbbá tegyük a növényeket. ","shortLead":"Áttörést jelenthet az eredmény abban, hogy a klímaváltozás hatásaival szemben ellenállóbbá tegyük a növényeket. ","id":"20200506_Felfedeztek_azt_a_gent_aminek_a_megvaltoztatasaval_a_novenyek_ellenallobba_valhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee940807-f9e0-4cf5-a950-0076877ec6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d6a5e-89d2-4d22-8112-0f8df97bda36","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Felfedeztek_azt_a_gent_aminek_a_megvaltoztatasaval_a_novenyek_ellenallobba_valhatnak","timestamp":"2020. május. 06. 12:13","title":"Felfedezték azt a gént, amelynek a megváltoztatásával a növények ellenállóbbá válhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17323e-9d37-4c62-b775-abbbd8d7342c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint a szervezet 2018-as munkájának köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország lett a világon, az ellenzék viszont továbbra is rendszerszintű korrupcióról beszél.","shortLead":"A Fidesz szerint a szervezet 2018-as munkájának köszönhetően Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország lett...","id":"20200506_Nem_kimeltek_Poltot_es_az_ugyeszseget_a_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc17323e-9d37-4c62-b775-abbbd8d7342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcc0aba-bd86-4990-84e8-ace95ecf2912","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Nem_kimeltek_Poltot_es_az_ugyeszseget_a_parlamentben","timestamp":"2020. május. 06. 17:29","title":"Nem kímélték Poltot és az ügyészséget a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d178c-3ec6-4c1f-a2c1-f4bc60138dd6","c_author":"Techet Péter","category":"360","description":"Járvány idején minden kormányzati döntés az emberi élet védelmét állítja a középpontba, és ez háttérbe szoríthatja az emberi méltóság védelmét – véli Techet Péter, a freiburgi egyetem tudományos munkatársa. Vélemény.","shortLead":"Járvány idején minden kormányzati döntés az emberi élet védelmét állítja a középpontba, és ez háttérbe szoríthatja...","id":"20200507_Techet_Peter_A_betegsegelkerulesi_abszolutizmus_kritikaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=234d178c-3ec6-4c1f-a2c1-f4bc60138dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a9a30f-f73d-4ca4-be45-c7dd79c3094a","keywords":null,"link":"/360/20200507_Techet_Peter_A_betegsegelkerulesi_abszolutizmus_kritikaja","timestamp":"2020. május. 07. 14:00","title":"Techet Péter: A betegségelkerülési abszolutizmus kritikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdcd2e9-17f7-468a-8a98-49d7360dbc17","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyre több országban hangzik el a kérdés, amely az emberiség kultúrtörténetében is állandóan felbukkant.\r

","shortLead":"Egyre több országban hangzik el a kérdés, amely az emberiség kultúrtörténetében is állandóan felbukkant.\r

","id":"20200506_Felaldozzuke_az_oregeket_a_gazdasag_ujrainditasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebdcd2e9-17f7-468a-8a98-49d7360dbc17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28875391-aca6-44f9-a5bf-53dc4813eadb","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Felaldozzuke_az_oregeket_a_gazdasag_ujrainditasaert","timestamp":"2020. május. 06. 14:37","title":"Feláldozzuk-e az öregeket a gazdaság újraindításáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","shortLead":"Nagyjából 57 ezer diák térhetett vissza szerdán az iskolapadba a járvány egyik kitörési pontjának számító Vuhanban.","id":"20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e133784-b30b-42e5-9008-42e8de1d906d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffcdda3-9377-4b66-a84a-eb61305be218","keywords":null,"link":"/elet/20200506_arcmaszk_lazmeres_vuhan_iskola_gyerekek","timestamp":"2020. május. 06. 17:42","title":"Arcmaszk, lázmérés, plexilap – így járnak újra iskolába a vuhani gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos, Tóth Tamás.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos...","id":"20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af315fa2-7449-4993-b11c-b16253f21a69","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Már októberben elkaphatták a koronavírust a vuhani katonai világjátékok résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","shortLead":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","id":"20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905cb745-f441-41f5-a293-bc15eec2efbc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","timestamp":"2020. május. 06. 17:50","title":"Az InterContinentalban laknak a gödi Samsung-gyár munkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ahhoz, hogy tudjanak egyeztetni a kormánnyal Budapest újranyitásáról, kellenek a járvány adatai.","shortLead":"A főpolgármester szerint ahhoz, hogy tudjanak egyeztetni a kormánnyal Budapest újranyitásáról, kellenek a járvány...","id":"20200507_karacsony_budapest_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb8a00e7-a2eb-4757-a927-e52d8f5256f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa99325-821b-4c47-a7ca-56318e5e1e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_karacsony_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 19:49","title":"Vírusadatokat kér Karácsony a kormánytól az újranyitáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]