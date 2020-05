Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány gyakorlatilag megszűnt a Semmelweis Egyetem rektora szerint, de a járványveszély nem múlt el.","shortLead":"A járvány gyakorlatilag megszűnt a Semmelweis Egyetem rektora szerint, de a járványveszély nem múlt el.","id":"20200512_merkely_bela_koronvarius_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462ccd37-57da-414d-86c8-b751134480ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_merkely_bela_koronvarius_olaszorszag","timestamp":"2020. május. 12. 22:25","title":"Merkely szerint a magyarok fegyelmezettek voltak, ezért nem történt az, mint ami Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c","c_author":"Szilágyi Mónika","category":"vilag","description":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem valószínű, hogy jövő év tavaszánál vagy nyaránál hamarabb elkészülhet – mondja Guido Silvestri olasz származású amerikai virológus. Ugyanakkor szerinte az is elképzelhető, hogy egyes országok úgy döntenek, hazárdjátékba kezdenek, és hamarabb elkezdik beoltani az embereket. És mint minden hazárdjátékban, ebben is lehet nyerni és veszíteni is. ","shortLead":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem...","id":"20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d080e09-717c-48cb-a953-4eca14bc8514","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","timestamp":"2020. május. 13. 17:00","title":"Guido Silvestri: Nagyon optimista vagyok, mert ismerem ezt a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró gyémántnál is keményebb.","shortLead":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró...","id":"20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170114e8-1eb2-4f74-b2d6-e1b8f68fb74e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","timestamp":"2020. május. 14. 09:03","title":"Elkészült az új anyag: szabad szemmel nem látható, de még a gyémántnál is keményebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","shortLead":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","id":"20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061567a-21e7-4728-812b-ba354e000014","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","timestamp":"2020. május. 13. 12:11","title":"A kormány szerint az élet újraindításához szükség van a milliárdokba kerülő vadászati kiállítás megrendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be az Egyesült Államok legfőbb vezetésében. Egy esetleges új elnökre bő fél éven át még mindenképp várni kell, addig szoftverfrissítésekkel és saját rendszerének fejlesztésével lesz elfoglalva. Utóbbi, ha nagyon jól sikerül, később akár feleslegessé is teheti a Google rendszeréhez való visszatérést.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, a Huawei google-s, androidos esélyein csak az segítene, ha személyi változás állna be...","id":"20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44032e9-aab3-4278-832b-a1b55dda7f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_huawei_embargo_amerikai_szankciok_hosszabbitasa_2021_majus","timestamp":"2020. május. 14. 06:03","title":"Donald Trump elrendelte: 2021 májusáig fent kell tartani a Huawei elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.","shortLead":"Zárul a Buda és Pest ingatlanjai közötti árolló, a külső kerületekben is nagy az áremelkedés.","id":"20200514_budapest_lakas_keruletek_ingatlanar_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25068dd-832b-4200-8bc9-99faa1ae622a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200514_budapest_lakas_keruletek_ingatlanar_arak","timestamp":"2020. május. 14. 11:28","title":"Budapest legolcsóbb kerületében is 300 ezer forint fölé nőtt az átlagos négyzetméterár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd459d1c-f9e3-4cc8-9e2e-2089bc2dbcd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adják olcsón a ritkaságot: legalább 57 ezer eurót kérnek érte.","shortLead":"Nem adják olcsón a ritkaságot: legalább 57 ezer eurót kérnek érte.","id":"20200514_Elado_egy_gyonyoru_57_eves_elektromossa_alakitott_Fiat_Multipla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd459d1c-f9e3-4cc8-9e2e-2089bc2dbcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62b14d1-4642-4fcf-8dd3-ead96b8c6f4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Elado_egy_gyonyoru_57_eves_elektromossa_alakitott_Fiat_Multipla","timestamp":"2020. május. 14. 16:22","title":"Eladó egy gyönyörű, 57 éves, elektromossá alakított Fiat Multipla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány gyengíti az egészségügyi ellátást és egyes szolgáltatásokat, ez akár 1,2 millió gyermek életét is veszélyeztetheti. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány gyengíti az egészségügyi ellátást és egyes szolgáltatásokat, ez akár 1,2 millió gyermek életét is...","id":"20200513_UNICEF_gyerek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1bc13e-2b51-42d8-8e0c-a24ddd3b4ee3","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_UNICEF_gyerek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 11:17","title":"UNICEF: A koronavírus közvetetten is 1,2 millió gyerek halálát okozhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]