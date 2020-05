Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert a koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt nem kaptak megfelelő egészségügyi ellátást.","shortLead":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert...","id":"20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1a7d5-33e3-49c8-884b-685447247188","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","timestamp":"2020. május. 26. 15:40","title":"Parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez az MSZP a kórházi ágyfelszabadítások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormány 2023-ra Huawei-mentesítheti az 5G-s mobilhálózatokat. Januárban még zöld lámpát villantottak a Huaweinek.","shortLead":"A brit kormány 2023-ra Huawei-mentesítheti az 5G-s mobilhálózatokat. Januárban még zöld lámpát villantottak a Huaweinek.","id":"20200525_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e3dc9d-12e4-4e24-babb-cec57f1ddfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat","timestamp":"2020. május. 25. 12:03","title":"Financial Times: Meggondolhatták magukat a britek, teljesen kizárhatják a Huaweit az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7205bc3-b521-4aba-a8a4-1f4bf2ce56f2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A válságkezelés Magyarországon nem a háztartások működőképességére fókuszált, így megtörhet a szegénység csökkenésének trendje – mondja Tóth István György, a Tárki vezérigazgatója.","shortLead":"A válságkezelés Magyarországon nem a háztartások működőképességére fókuszált, így megtörhet a szegénység csökkenésének...","id":"20200522_Szegenysegi_trendfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7205bc3-b521-4aba-a8a4-1f4bf2ce56f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2556aff5-b88e-4523-b4a2-f773da827490","keywords":null,"link":"/360/20200522_Szegenysegi_trendfordulo","timestamp":"2020. május. 25. 07:00","title":"\"Mennyit segít, ha megszűnik egy hegedűművész állása, de nyílik egy parkfenntartói pozíció?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az uniós válságkezelés terve elvileg nem zárja ki, hogy Magyarország a nettó befizetők között találhassa magát - olvasható a Die Weltben közölt elemzésben.","shortLead":"Az uniós válságkezelés terve elvileg nem zárja ki, hogy Magyarország a nettó befizetők között találhassa magát...","id":"20200526_Die_Welt_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bfdd13-5ec1-4113-a9bb-e3d82c23e2fb","keywords":null,"link":"/360/20200526_Die_Welt_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei_EU","timestamp":"2020. május. 26. 07:30","title":"Magyarország rosszul is járhat a Merkel-Macron-csomaggal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában a következő hetekben.","shortLead":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában...","id":"20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c2364-229b-4a36-826c-100651bd921a","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","timestamp":"2020. május. 25. 20:42","title":"Egyre több korlátozást enyhítenek vagy oldanak fel Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útvonalán még a hidakat is meg kellett támasztani alulról.","shortLead":"Az útvonalán még a hidakat is meg kellett támasztani alulról.","id":"20200525_Minden_eddiginel_nagyobb_544_tonnas_jarmu_haladt_Tiszaujvarosnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb912e6-9e74-4d92-b1e1-1a6be4df3397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acee974e-34ff-40df-b1c6-163c7ae49ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_Minden_eddiginel_nagyobb_544_tonnas_jarmu_haladt_Tiszaujvarosnal","timestamp":"2020. május. 25. 08:49","title":"Gigantikus jármű haladt Tiszaújvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész estig borul a menetrend a Budapest–Cegléd-vonalon.","shortLead":"Egész estig borul a menetrend a Budapest–Cegléd-vonalon.","id":"20200525_vonat_vasut_mav_keses_valto_nyugati","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dcc88e-1ba2-4fc9-b5a4-e1baa914494b","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_vonat_vasut_mav_keses_valto_nyugati","timestamp":"2020. május. 25. 14:54","title":"Egymás után két váltó romlott el a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására hivatkozva döntött így a kormány.","shortLead":"A koronavírus-járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására hivatkozva döntött így a kormány.","id":"20200526_koronavirus_kulfoldiek_tulajdonresz_szerzese_strategiai_vallalatok_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c805e75c-9800-4908-8d5d-baabd2e0eb3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_koronavirus_kulfoldiek_tulajdonresz_szerzese_strategiai_vallalatok_kormanyrendelet","timestamp":"2020. május. 26. 11:30","title":"Az év végéig külföldiek csak miniszteri engedéllyel szerezhetnek tulajdonrészt stratégiai vállalatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]