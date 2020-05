Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","shortLead":"Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.","id":"20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ff168c4-ec9b-46cf-80b4-b64874468a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43e261-e359-4eae-a047-9063832d174f","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_pinter_sandor_onkormanyzat_segitseg","timestamp":"2020. május. 29. 10:47","title":"Azonnali támogatást kér Pintértől az önkorományzatoknak a köztisztviselők szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindhárom autógyártó egy-egy kiválasztott piaci régiójára összpontosít a jövőben, a másik kettő pedig a keze alá dolgozik. ","shortLead":"Mindhárom autógyártó egy-egy kiválasztott piaci régiójára összpontosít a jövőben, a másik kettő pedig a keze alá...","id":"20200528_Bemutattak_ki_mit_csinal_majd_a_RenaultNissanMitsubishi_szovetsegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e2ff1a-0958-43d4-9670-88dc2f8652ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9cbc5a-4aa8-416a-8809-8a818a33dc88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_Bemutattak_ki_mit_csinal_majd_a_RenaultNissanMitsubishi_szovetsegben","timestamp":"2020. május. 28. 09:44","title":"Nem olvad egybe a Renault–Nissan–Mitsubishi, de átalakítják a szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt világszerte ajánlják a maszkviselést, ám gyerekekre bizonyos kor alatt nem tanácsos ráadni egy tanulmány szerint.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt világszerte ajánlják a maszkviselést, ám gyerekekre bizonyos kor alatt nem tanácsos ráadni...","id":"20200527_maszkviseles_maszk_arcmaszk_keteves_gyermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1eced-7592-43d9-9ead-31780e82a68c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_maszkviseles_maszk_arcmaszk_keteves_gyermek","timestamp":"2020. május. 27. 15:03","title":"Kell-e maszkot viselniük az egészen kicsi gyermekeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város vízrendszere nem bírta el a heves esőzések után jelentkező túlterhelést.","shortLead":"A város vízrendszere nem bírta el a heves esőzések után jelentkező túlterhelést.","id":"20200527_35_milliard_liter_szennyviz_tenger_Koppenhaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4adfa573-f9f4-48b7-9308-0fcff202c8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05deb8f-fb8d-4100-b222-cc1c04d517c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200527_35_milliard_liter_szennyviz_tenger_Koppenhaga","timestamp":"2020. május. 27. 21:09","title":"35 milliárd liternél is több szennyvíz került a tengerbe Koppenhágából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","shortLead":"Az egészségügyért felelős uniós biztos szerint a járvány rávilágított néhány problémára, amiket orvosolni kell.","id":"20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced261a5-2372-41f2-9180-2fdf6aa57e33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_europai_bizottsag_egeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 21:24","title":"Az EB új, 9,4 milliárd eurós egészségügyi programot javasol a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24 milliárdos közbeszerzést. A szolgáltatást 20, és opcionálisan további 20 új busszal fogja ellátni.","shortLead":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24...","id":"20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a575d7-e358-472e-994b-dd66ac645deb","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","timestamp":"2020. május. 29. 14:29","title":"Mégsem érkezik új buszos szolgáltató Budapestre, új buszok viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","shortLead":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","id":"20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca21904c-ed50-40a9-b7d3-09832d34f9b9","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","timestamp":"2020. május. 28. 09:17","title":"A távoktatás veszélyei: meztelenül besétált a képbe a gyereke óráján egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee982bb-04e7-4dd0-9bb3-8b285e25e48a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró 78 éves volt.","shortLead":"Az újságíró 78 éves volt.","id":"20200529_elhunyt_Oplatka_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee982bb-04e7-4dd0-9bb3-8b285e25e48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b71b2d-9d97-4976-85de-ce1c1a08649e","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_elhunyt_Oplatka_Andras","timestamp":"2020. május. 29. 10:04","title":"Elhunyt Oplatka András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]