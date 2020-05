Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Explorer kicsit nagyobb és kicsit erősebb prémium kategóriás német riválisánál, a mifelénk igen nagy presztízsű X5-ösnél. ","shortLead":"A vadonatúj Explorer kicsit nagyobb és kicsit erősebb prémium kategóriás német riválisánál, a mifelénk igen nagy...","id":"20200528_a_bmw_x5nel_dragabban_nyit_magyarorszagon_a_ford_nagy_hibrid_divatterepjaroja_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6b88fa-674a-4fcb-a862-df5d93d6b41a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_a_bmw_x5nel_dragabban_nyit_magyarorszagon_a_ford_nagy_hibrid_divatterepjaroja_suv","timestamp":"2020. május. 28. 06:41","title":"A BMW X5-nél drágábban nyit Magyarországon a Ford nagy hibrid divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","shortLead":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","id":"20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3cbe7-8814-4113-a94d-f8ead0edf8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Egyetlen hétvégére engedélyezik az autós koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb0c430-ea49-4818-95e4-3dafd8bf9293","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a trauma közeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360. A sorozat első részében Ady publicisztikáját Polgár Csaba olvassa fel.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200527_Trianon_Kimondva_Elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffb0c430-ea49-4818-95e4-3dafd8bf9293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2737b4-d05a-44e1-be38-e9c50a6396b2","keywords":null,"link":"/360/20200527_Trianon_Kimondva_Elso_resz","timestamp":"2020. május. 27. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Ady Endre: S ha Erdélyt elveszik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947e26d-2e1d-4454-9bae-e8b0f42fe9c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó sportos crossovere mostantól már fejlett plugin hibrid hajtáslánccal is rendelhető. ","shortLead":"A bajor gyártó sportos crossovere mostantól már fejlett plugin hibrid hajtáslánccal is rendelhető. ","id":"20200528_itt_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x2_plugin_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f947e26d-2e1d-4454-9bae-e8b0f42fe9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0f2239-bf51-4606-8a8d-ee27a56129fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_itt_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x2_plugin_hibrid","timestamp":"2020. május. 28. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos új BMW X2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d251ae38-2901-4006-b70f-a61e90ac2acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Malcolm Gladwell sztáríró Ismerős ismeretlenek című könyvében arról akarja meggyőzni olvasóit, hogy \"senki nem nyitott könyv\".","shortLead":"Malcolm Gladwell sztáríró Ismerős ismeretlenek című könyvében arról akarja meggyőzni olvasóit, hogy \"senki nem nyitott...","id":"202022_konyv__tudashatar_malcolm_gladwell_ismeros_ismeretlenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d251ae38-2901-4006-b70f-a61e90ac2acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0378c43-b36c-4409-9f98-5cd94ffe798d","keywords":null,"link":"/360/202022_konyv__tudashatar_malcolm_gladwell_ismeros_ismeretlenek","timestamp":"2020. május. 28. 14:00","title":"Meglepődhetünk, ha előítéleteink vannak az előítéletességről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc71c8be-ae9c-4d30-9ff8-64df9e4fa41a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az Ismeretlen Trianon című könyv szerzője meghúzza a határokat: mély traumák, halványodó emlékek, hanyatló vidékek. HVG-interjú Ablonczy Balázs történésszel. ","shortLead":"Az Ismeretlen Trianon című könyv szerzője meghúzza a határokat: mély traumák, halványodó emlékek, hanyatló vidékek...","id":"202022_maradando_karosodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc71c8be-ae9c-4d30-9ff8-64df9e4fa41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c28e97-927a-4e84-ac40-a5ed8e47638f","keywords":null,"link":"/360/202022_maradando_karosodas","timestamp":"2020. május. 28. 07:00","title":"\"A mai magyar politikai megosztottság gyökerei is Trianonból származnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal gyanúsítanak.","shortLead":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal...","id":"20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d765bf9-ef91-404f-a565-4f742cc747a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","timestamp":"2020. május. 28. 06:53","title":"Elfogták az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb zivataros nap jöhet, a Dunántúl közepét kivéve bárhol lehet egy-egy vihar.","shortLead":"Újabb zivataros nap jöhet, a Dunántúl közepét kivéve bárhol lehet egy-egy vihar.","id":"20200528_Vihar_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045e4ab4-6c4b-4f0a-a5a1-d2aa3b3f03c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Vihar_zivatar_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2020. május. 28. 05:31","title":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]