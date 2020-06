Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel kapcsolatban leginkább a sötétben tapogatóznak. ","shortLead":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel...","id":"20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d802e9fe-af55-4a45-b799-ae9e63cff3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","timestamp":"2020. június. 09. 15:36","title":"Hamarosan fontos változás jön a számlázásnál, de a cégek nagy részének fogalma sincs róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklóst az ellenzéki pártok kiosztották hétfőn. Ungár Péter LMP-s képviselő három hazugságot fedezett fel a miniszter egyetlen mondatában.","shortLead":"Kásler Miklóst az ellenzéki pártok kiosztották hétfőn. Ungár Péter LMP-s képviselő három hazugságot fedezett fel...","id":"20200608_kasler_mellrakszures_dobrev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80079307-1586-405b-8eac-544a2b070bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kasler_mellrakszures_dobrev","timestamp":"2020. június. 08. 13:30","title":"Dobrev: Kásler alkalmatlan, ha onkológusként nincs tisztában a mellrákszűrés fontosságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt Európa több országában csak zárt kapus focimeccsek játszhatók. A szakemberek mindent megpróbálnak, hogy pótolni tudják a szurkolói hangulatot.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt Európa több országában csak zárt kapus focimeccsek játszhatók. A szakemberek mindent...","id":"20200608_mesterseges_stadionzaj_szurkolok_egyesult_kiralysag_premier_league_zartkapus_merkozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7aa746-4998-4e16-a73e-acbd27390d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e961ee6-5e8a-40ba-89ee-d69a7a03b47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_mesterseges_stadionzaj_szurkolok_egyesult_kiralysag_premier_league_zartkapus_merkozes_koronavirus","timestamp":"2020. június. 08. 16:03","title":"A Bundesligában bejött, így a Premier League meccsei alatt is mesterséges stadionzaj szól majd ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d23e29f-92f3-4b00-a369-8647469ce5e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fegyverest a rendőrök őrizetbe vették, egy ember sérült meg.","shortLead":"A fegyverest a rendőrök őrizetbe vették, egy ember sérült meg.","id":"20200608_A_tuntetok_koze_hajtott_majd_tuzet_nyitott_egy_ferfi_Seattleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d23e29f-92f3-4b00-a369-8647469ce5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f8aff7-03d8-42c4-969d-a9776e1c6047","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_A_tuntetok_koze_hajtott_majd_tuzet_nyitott_egy_ferfi_Seattleben","timestamp":"2020. június. 08. 12:48","title":"A tüntetők közé hajtott és tüzet nyitott egy férfi Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sportruháktól elkezdve a luxusholmikon át hirdetnek már olyan holmikat, amelyek csak elenyésző arányban, vagy egyáltalán nem is óceáni hulladékból készülnek – mégis így árulják őket.","shortLead":"A sportruháktól elkezdve a luxusholmikon át hirdetnek már olyan holmikat, amelyek csak elenyésző arányban, vagy...","id":"20200608_Mar_az_oceanbol_kihalaszott_szemetet_is_hamisitjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4195d97f-75a8-483f-9db0-2c6e7e01c508","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Mar_az_oceanbol_kihalaszott_szemetet_is_hamisitjak","timestamp":"2020. június. 08. 15:25","title":"Már az óceánból kihalászott szemetet is hamisítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7285042e-b067-4dc5-9189-91f09615fdf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Római kori erődök, utak, katonai táborok és villaépületek nyomait azonosították kutatók Walesben a 2018-as hőhullám idején készített légifelvételek elemzése révén.\r

","shortLead":"Római kori erődök, utak, katonai táborok és villaépületek nyomait azonosították kutatók Walesben a 2018-as hőhullám...","id":"20200608_wales_romai_erod_aszaly_legi_felvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7285042e-b067-4dc5-9189-91f09615fdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527c256b-d913-4422-8929-8b9980178d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_wales_romai_erod_aszaly_legi_felvetel","timestamp":"2020. június. 08. 20:49","title":"Az aszály fedte fel az elveszett római emlékeket Walesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezért is vállalta el a szereplést.","shortLead":"Ezért is vállalta el a szereplést.","id":"20200609_keanu_reeves_matrix_4_forgatokonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b418b010-352c-4e7a-9e0d-c26ceb5eb868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39830518-6c7a-40eb-87a3-9fbd7c29e7bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_keanu_reeves_matrix_4_forgatokonyv","timestamp":"2020. június. 09. 18:38","title":"Keanu Reeves szerint a Mátrix 4 forgatókönyve maga a gyönyör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"„Ne féljetek, ez egy könnyű érettségi lesz!“. Így biztatta az Ausztriában korona-érettségizőknek becézett ifjakat a jóságosan kékszemű, 206 centiméter magas oktatási miniszter, Heinz Fassmann. Sajnálta a bizonytalanságnak, fertőzésveszélynek kitett 42 ezer maturálót, de arra ő maga sem gondolt, hogy mennyire igaza lesz.","shortLead":"„Ne féljetek, ez egy könnyű érettségi lesz!“. Így biztatta az Ausztriában korona-érettségizőknek becézett ifjakat...","id":"20200609_Szeretettel_Becsbol_Ajandekba_kaptak_az_erettsegit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba2e762-e50b-4b4f-a0e6-4106e91ae3b1","keywords":null,"link":"/360/20200609_Szeretettel_Becsbol_Ajandekba_kaptak_az_erettsegit","timestamp":"2020. június. 09. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Ajándékba kapták az érettségit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]