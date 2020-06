Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c","c_author":"Balla Györgyi - Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának ugyan jól jönne a helyi adó, amit az új szálló fizetne, ám nem mindenki szerint érné meg ezért feltúrni a mostani természetvédelmi területet. Az építtető állítása szerint nem érti az ellenállást, hiszen eddig csak egy, a tulajdonukban lévő magánterületen elképzelt előzetes vízió egy változatát mutatták be, amit a tiltakozók úgy állítanak be, mintha végleges és eldöntött, konkrét tervvel álltak volna elő. Volt, aki népszavazást akart az ügyben, de felmondott a helyi választási bizottság több tagja, így azt nem lehetett megtartani. Később a polgármester saját hatáskörben ismét kinevezett tagokat, de erről az ellenzéki képviselő állítása szerint csak a hvg.hu-tól értesült. Közben a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc is. ","shortLead":"A tatai Öreg-tó partjára egy 120 szobás luxushotelt építenének, ami ellen aláírásgyűjtés is indult a városban. Tatának...","id":"20200615_tata_szalloda_avalon_hell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfc6765-3b5a-4f7b-ae44-bc53cf05e76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb441f1-9b9c-4a76-8854-f52347f79252","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_tata_szalloda_avalon_hell","timestamp":"2020. június. 15. 06:30","title":"A vadludak, az évi 100 millió forint és egy kisváros turisztikai vonzereje – avagy miért forrong Tata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8913a70-c317-44a8-b6bb-8c923291a99c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Beindult a törvénygyár: amellett, hogy a parlamentben megszavazták a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt és az ezzel összefüggő átmeneti szabályokat, egy sor más fontos törvényt is elfogadtak. Döntöttek például a 2020-as költségvetés átírásáról, a különleges gazdasági övezetekről, de még az Erzsébet-táborok és az illetékek szabályain is változtattak.","shortLead":"Beindult a törvénygyár: amellett, hogy a parlamentben megszavazták a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt és...","id":"20200616_parlament_kulonleges_gazdasagi_ovezetek_koltsegvetes_taborok_illetek_szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8913a70-c317-44a8-b6bb-8c923291a99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51cce42-2d7e-4f6c-b5a7-16493fb8f397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_parlament_kulonleges_gazdasagi_ovezetek_koltsegvetes_taborok_illetek_szavazas","timestamp":"2020. június. 16. 12:12","title":"Megszavazták a különleges gazdasági övezetek törvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatszor annyi pénzt költhet a kormány az ünnepi tűzijátékra, mint az elmúlt években.","shortLead":"Hatszor annyi pénzt költhet a kormány az ünnepi tűzijátékra, mint az elmúlt években.","id":"20200616_tuzijatek_augusztus_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3f1028c-5b41-4e14-ac63-9c80c2bf4983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e6a334-0299-4a50-886d-30a2ac73630b","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_tuzijatek_augusztus_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 16. 09:40","title":"Idén 1,3 milliárdba kerülhet az augusztus 20-ai tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","shortLead":"A kormány már a Szentkirályival egyeztet arról, hogy legyenek betétdíjasok a PET-palackok. ","id":"20200616_PET_palack_szentkiralyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a97f5-dd7a-47f2-bf03-a8b0a5870a06","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_PET_palack_szentkiralyi","timestamp":"2020. június. 16. 12:21","title":"Betétdíjasok lehetnek a PET-palackok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hitelmoratóriumot választók nemcsak, hogy többet fizetnek a végén a banknak, de sok helyütt a hitel kiváltását is megnehezítik vagy akár meg is tiltják a számukra. ","shortLead":"A hitelmoratóriumot választók nemcsak, hogy többet fizetnek a végén a banknak, de sok helyütt a hitel kiváltását is...","id":"20200616_lehetoseg_hitelmoratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ec546f-0034-4988-8e7c-9e09d371adf2","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_lehetoseg_hitelmoratorium","timestamp":"2020. június. 16. 12:02","title":"Eleshetnek egy jó lehetőségtől a hitelmoratóriumot választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést javasolt.","shortLead":"Erkölcstelennek gondolta, azért öntötte le savval a lányát a beszámítási képességében súlyosan korlátozott a férfi...","id":"20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76c0a5f-89e1-4654-9ae2-9ed74847c45c","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_felfuggesztett_borton_savval_leontotte_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 15. 11:52","title":"Felfüggesztett börtönt kaphat a férfi, aki savval öntötte le a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","shortLead":"Kiállnak az oktatás szabadsága mellett, és arra kérik a döntéshozókat, hogy szavazzanak nemmel. ","id":"20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fc5c53-4b63-46b5-8ca0-570180fd959d","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Szinhazes_Filmmuveszeti_Egyetem_tiltakozas_szolidaritasi_nyilatkozatok","timestamp":"2020. június. 15. 13:43","title":"Hazai és határon túli szervezetek is védelmükbe vették a Színház-és Filmművészeti Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","shortLead":"A Berlini utca egy laborjában történt robbanás, az épületet kiürítették.","id":"20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d579dd84-3bd9-48f2-875a-5d9354e4b071","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_robbanas_ujpesti_labor_tuzoltosag","timestamp":"2020. június. 15. 12:12","title":"Robbanás volt egy újpesti laborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]