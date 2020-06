Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök vádemelést javasolnak ellene.","shortLead":"A rendőrök vádemelést javasolnak ellene.","id":"20200620_Vezetni_engedte_10_eves_kislanyat_majd_levideozta_a_melykuti_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55336b39-c434-4137-a22f-b6f5a9be44f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Vezetni_engedte_10_eves_kislanyat_majd_levideozta_a_melykuti_ferfi","timestamp":"2020. június. 20. 10:57","title":"Vezetni engedte 10 éves kislányát, majd levideózta a mélykúti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b085c4-dc89-4881-93e9-417f5c199c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Martin Luther King nevén gúnyolódó rasszista képhez kommentált pozitívan a miniszteri biztos Facebook-oldalának kezelője.","shortLead":"Egy Martin Luther King nevén gúnyolódó rasszista képhez kommentált pozitívan a miniszteri biztos Facebook-oldalának...","id":"20200619_Rasszista_vicc_miatt_mondatna_le_a_Momentum_Hoppal_Petert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b085c4-dc89-4881-93e9-417f5c199c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551585f4-75cc-4021-83d4-12deca99271e","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Rasszista_vicc_miatt_mondatna_le_a_Momentum_Hoppal_Petert","timestamp":"2020. június. 19. 20:34","title":"Rasszista vicc miatt mondatná le a Momentum Hoppál Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Két újabbat rendeltek, ezúttal a Postapalotába, az egyik röpködő aranyrudakat ábrázol.","shortLead":"Két újabbat rendeltek, ezúttal a Postapalotába, az egyik röpködő aranyrudakat ábrázol.","id":"20200619_Matolcsyek_es_az_MNB_uj_szobrokat_rendel_szoke_gabor_miklostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46c660f6-ebdb-4be0-a828-6a4780998225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cca23a3-f0c1-4197-87b0-bead8719b964","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200619_Matolcsyek_es_az_MNB_uj_szobrokat_rendel_szoke_gabor_miklostol","timestamp":"2020. június. 19. 14:36","title":"A jegybank nem tud betelni a megalomán aranyozott szobrokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PSZ ifjúsági tagozata három hónapja próbál tárgyalni a fiatalokért felelős helyettes államtitkárral, de ez már kétszer is meghiúsult.","shortLead":"A PSZ ifjúsági tagozata három hónapja próbál tárgyalni a fiatalokért felelős helyettes államtitkárral, de ez már...","id":"20200619_emmi_racz_zsofia_talalkozni_psz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea9acb8-1609-46a5-96ec-771f1ee3e0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_emmi_racz_zsofia_talalkozni_psz","timestamp":"2020. június. 19. 13:24","title":"Megmagyarázta az Emmi, miért nem tudott Rácz Zsófia találkozni a PSZ ifjúsági tagozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c51195b-7baa-4366-9127-c9c567886e10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben jelenik meg a FIFA 21, amelyről azt mondja a cég, soha nem készült még ennyire valósághű sportjáték.","shortLead":"Októberben jelenik meg a FIFA 21, amelyről azt mondja a cég, soha nem készült még ennyire valósághű sportjáték.","id":"20200619_electronic_arts_ea_sports_fifa_21_fifa_22","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c51195b-7baa-4366-9127-c9c567886e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3466214e-7f07-49df-8671-2919fc332a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_electronic_arts_ea_sports_fifa_21_fifa_22","timestamp":"2020. június. 19. 13:03","title":"Ez az első videó a FIFA 21-ről, amely az ígéret szerint sosem látott élményt hoz majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tarlós István évek óta szerette volna elérni, most mégis a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat vághat bele a budapesti parkolási rendszer egységesítésébe. Ehhez első körben kormányzati jóváhagyásra sem lesz szükség, hiszen a bevételek a kerületeknél maradnak, az autósok viszont akár ingyen parkolhatnak az első negyed órában, majd sávosan emelkednének a díjak. Azt a főváros is elismeri: a felülvizsgálat után bizonyos helyeken többet kell majd fizetni a parkolásért. ","shortLead":"Tarlós István évek óta szerette volna elérni, most mégis a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat vághat bele...","id":"20200620_aremeles_fovaros_parkolas_egysegesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86c9e98-1e39-44db-9108-9256fdaa69ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_aremeles_fovaros_parkolas_egysegesites","timestamp":"2020. június. 20. 07:00","title":"Több szabad parkolóhelyet, de áremelést is hozhat egy új fővárosi parkolási rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c2695e-ee29-4154-b952-e6c46e8fe94c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kisebb keresőgépek sem működnek rosszabbul, mint a nagyok, de némelyikük jobban ügyel az internetezők magánszférájára.","shortLead":"A kisebb keresőgépek sem működnek rosszabbul, mint a nagyok, de némelyikük jobban ügyel az internetezők magánszférájára.","id":"202025__a_google_es_versenytarsai__viselkedesalapu_hirdetesek__penz_es_adatgyujtes__keresnek_akeresesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9c2695e-ee29-4154-b952-e6c46e8fe94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de2bfbf-27c5-49bd-a4c6-faca534c30ae","keywords":null,"link":"/360/202025__a_google_es_versenytarsai__viselkedesalapu_hirdetesek__penz_es_adatgyujtes__keresnek_akeresesen","timestamp":"2020. június. 21. 08:15","title":"Labdába rúghat-e bárki a Google-n kívül a keresésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1487df7f-320c-4284-9b01-d653a2abac58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A póttanárságért is jár az elismerés. ","shortLead":"A póttanárságért is jár az elismerés. ","id":"20200619_Meghato_meglepetes_tanaroktol_a_szuloknek_oklevellel_jutalmaztak_a_segitseguket_a_karantenoktatasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1487df7f-320c-4284-9b01-d653a2abac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e498fb57-c60c-450e-8530-20cedc7132cf","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Meghato_meglepetes_tanaroktol_a_szuloknek_oklevellel_jutalmaztak_a_segitseguket_a_karantenoktatasban","timestamp":"2020. június. 19. 13:48","title":"Megható meglepetés tanároktól: oklevéllel jutalmazták a szülőket a karanténoktatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]