Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","shortLead":"Régi arcok és egy nagyon új koncepció bukkant fel a kormánykritikus lapnál. A főszerkesztő is ellenzi a tervet.","id":"20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13072cc5-44e9-4464-9b04-118b35a354df","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Veszelyhelyzet_az_Indexnel_atallitottak_a_szabadsagmutatot","timestamp":"2020. június. 21. 19:43","title":"Veszélyhelyzet az Indexnél, átállították a szabadságmutatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre nagyobbakat hazudik. És még szidta kicsit Budapest vezetését is. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre...","id":"20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56874c66-f4e7-405e-ab16-8646f06ecd95","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","timestamp":"2020. június. 21. 08:52","title":"Gulyás Gergely: Újabb béremelés kell az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korszerű, multifunkcionális pálya lesz ez – jelentette be Palkovics miniszter.","shortLead":"Korszerű, multifunkcionális pálya lesz ez – jelentette be Palkovics miniszter.","id":"20200620_MotoGPpalyat_epit_a_kormany_Hajdunanasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26101c08-a84a-4f50-b4e9-2ef845d62aa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_MotoGPpalyat_epit_a_kormany_Hajdunanasnal","timestamp":"2020. június. 20. 15:18","title":"65 milliárdból épít MotoGP-pályát a kormány Hajdúnánásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig orosz származású fegyverkereskedő, Kobály László.","shortLead":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig...","id":"202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8e08e-b40d-41df-8f51-1528c58209fd","keywords":null,"link":"/360/202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","timestamp":"2020. június. 20. 12:15","title":"NER-vállalkozó és orosz származású fegyverkereskedő gründol közös faipari céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381214f4-072b-4eac-990e-8a73076fcebe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Határtalan csodálatot vagy erős idegenkedést váltanak ki a brutalista épületek, és e két szélsőség között alig van középút.","shortLead":"Határtalan csodálatot vagy erős idegenkedést váltanak ki a brutalista épületek, és e két szélsőség között alig van...","id":"202025_brutalista_epuletek__veszelyben_es_becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=381214f4-072b-4eac-990e-8a73076fcebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefd6c41-5603-4fde-980a-ddedf2213d09","keywords":null,"link":"/360/202025_brutalista_epuletek__veszelyben_es_becsben","timestamp":"2020. június. 20. 16:00","title":"Mentsétek meg a betonszörnyeket! - Veszélyben a brutalista épületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk óriásiak. ","shortLead":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk...","id":"20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ea1e9-a643-4da9-9325-e7ecd3ab5aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","timestamp":"2020. június. 21. 09:32","title":"A hazai gyümölcstermés több mint fele elpusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","shortLead":"Többek között háromezer léggömb segít célba juttatni az üzeneteket.","id":"20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb5cdf8-9efb-4242-b374-5d682afee5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8558cf-1c5a-4717-b095-6ac0a9ed3ebf","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_EszakKorea_12_millio_roplapot_szor_szet_DelKorea_felett","timestamp":"2020. június. 22. 05:39","title":"Észak-Korea 12 millió röplapot szór szét Dél-Korea felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vörös Józsefet a hatmilliárd forint kárt okozó Széchenyi Bank egykori igazgatósági tagjaként gyanúsították meg.","shortLead":"Vörös Józsefet a hatmilliárd forint kárt okozó Széchenyi Bank egykori igazgatósági tagjaként gyanúsították meg.","id":"20200620_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Meszaros_Lorinc_bizalmasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fc9587-3e28-47f9-a861-c8ec8aeec4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_Meszaros_Lorinc_bizalmasat","timestamp":"2020. június. 20. 14:06","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Mészáros Lőrinc bizalmasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]