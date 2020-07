Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A házi karantén miatt kezdtett kommentháborúba két férfi, majd az utcán folytatták az ellenségeskedést. A balhénak a vádlott édesanyja vetett véget. Összevesztek a Facebookon a karantén miatt, amikor találkoztak, előkerült egy fejsze

A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.

Deutsch: „Van ez az aberrált, pedofil képeket tonnaszám gyűjtögető Kaleta nevű volt nagykövet"

84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.

Szinte minden állami reklámköltés NER-cégekhez kerül

Közeleg a Dodge Durango SRT Hellcat bemutatója, amely az amerikai márka SUV-jának legerősebb változata lesz.

A világ legerősebb SUV-jával készül a Dodge

Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol az utóbbi napokban ismét jelentősen megugrott az új koronavírusos fertőzések száma. Ausztráliában is romlik a helyzet, Melbourne-ben kilenc toronyházban rendeltek el teljes zárlatot.

Egyre több helyen durvul a Covid-19 járvány – jönnek az új szigorítások

Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László Pál a karantén ideje alatt indult Kanapén című műsorukban, és a nosztalgiázáson túl aktuális kérdések is szóba kerültek. A műsorvezetők az Index.hu körüli helyzetről is kérdezték a reklámszakembert.

Erdélyi Superman Zsolt: Kilenc hónapja még ők hívtak, most sem akarom megölni az Indexet

Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal a következő költségvetésről. Most már tényleg a jogállamisághoz köthetik az EU-s pénzek kifizetését

A budapesti szakács 13 centiméter hosszú sérülést okozott a vendégnek. A gíroszszeletelő késsel csapta arcon a vendégét, vádat emeltek ellene