A Samsung először a Galaxy S10 telefont ruházta fel 5G képességgel, majd a Galaxy Note10 és a Galaxy S20 sorozat néhány tagja követte. Azonban nem csupán csúcskategóriában gondolkozik a Samsung, a középkategóriás Galaxy A51 és a Galaxy A71 is 5G-s lett, s az előbbi a dél-koreai gyártó legolcsóbb 5G-s telefonja.

© Mysmartprice

És 2021-ben sem lesz leállás, a jövő évi Galaxy A sorozat részeként már meg is kezdte a gyártó egy 5G-kompatibilis, középkategóriás okostelefon fejlesztését. Az eszköz az SM-A426B modellszámot kapta, és ez alapján a telefonnak a Galaxy A42 5G nemzetközi változatának kell lennie – véli a SamMobile, és ez az eszköz még a Galaxy A51-nél is olcsóbb lehet.

Egyelőre nem tudni, hogy lesz-e nem 5G-s Galaxy A42 is, de mivel az 5G-s telefonok kompatibilisek a 4G LTE hálózatokkal, ez nem akkora baj, hiszen olyan piacokon is használhatók, ahol nincs 5G hálózat. Ezzel együtt a Samsung eddig az 5G-s változat mellett LTE-s változatot is indított, ezt a Galaxy A51 és Galaxy A71 esetében is megtette. A Galaxy A42-ről az is kiszivárgott, hogy 128 GB lenne a belső tárhely, ami nagy előrelépés a Galaxy A41-hez képest, amely csak 64 GB-nyi natív tárhelyet kapott.

