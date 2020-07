Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára is, mint eddig volt. Vagy mégsem?","shortLead":"A karantén hónapjai után lassacskán beindul az élet Európában és a világon, ám ez az év egészen más a turisták számára...","id":"20200706_Nagyitas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8358cc6f-69e6-45c9-badb-f78270c84c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd094192-05a0-40bf-9079-6506025397ef","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200706_Nagyitas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 13:06","title":" Így robbant be a nyár a koronavírus-járvány közben – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0521038d-d62e-457f-a9d3-c76881271ec0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tarantino a lakásáig ment, hogy felkérje egy filmhez, Clint Eastwood segített neki olaszról angolra fordítani. Elmúlt 80 éves, mire megkapta a már rég kijáró Oscar-díját, pedig már hatéves kora óta komponált. Nem riadt vissza a fröcsögős horrortól, a politikai drámáktól és a hollywoodi szuperprodukcióktól sem. A világ egyik legnagyobb hatású filmzeneszerzőjére, Ennio Morriconéra emlékezünk. ","shortLead":"Tarantino a lakásáig ment, hogy felkérje egy filmhez, Clint Eastwood segített neki olaszról angolra fordítani. Elmúlt...","id":"20200706_A_romai_aki_fejben_irta_a_vilag_legnagyobb_filmzeneit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0521038d-d62e-457f-a9d3-c76881271ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc33231e-2fb3-429f-a7d5-c3edca56a3fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_A_romai_aki_fejben_irta_a_vilag_legnagyobb_filmzeneit","timestamp":"2020. július. 06. 16:00","title":"A római, aki fejben írta a világ legnagyobb filmzenéit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","shortLead":"Jair Bolsonaro azt állítja, hogy rendben van a tüdeje, de a koronavírus-tesztjének eredményét még nem lehet ismerni.","id":"20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bd42a1-dc5b-48c6-989d-27d255264115","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Covid19_brazil_elnok_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 05:09","title":"A Covid-19-hez hasonló tünetei voltak a brazil elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2020 októbere és decembere között például maximum 30 napra lehetne kiadni az ingatlant.","shortLead":"2020 októbere és decembere között például maximum 30 napra lehetne kiadni az ingatlant.","id":"20200707_Hivatalos_korlatozzak_az_airbnbs_lakaskiadast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1503d7-3ef7-47b2-a989-bad4200e95ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_Hivatalos_korlatozzak_az_airbnbs_lakaskiadast","timestamp":"2020. július. 07. 18:05","title":"Hivatalos: korlátozzák az airbnb-s lakáskiadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen a vásárlóinak.","shortLead":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen...","id":"20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e5fd17-d921-44df-a16d-5e5d1545420d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","timestamp":"2020. július. 05. 20:03","title":"Látványosat villantott az IKEA: ilyennek képzeli a jövő lakberendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Flóris István lett az OORI új főigazgatója, ő már a második vezető az intézmény élén, mióta Cserháti Pétert menesztette Kásler Miklós.","shortLead":"Flóris István lett az OORI új főigazgatója, ő már a második vezető az intézmény élén, mióta Cserháti Pétert menesztette...","id":"20200706_rehabilitacios_intezet_oori_floris_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac09b55-6bf0-4a3d-8648-f932600b8f59","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_rehabilitacios_intezet_oori_floris_istvan","timestamp":"2020. július. 06. 07:38","title":"Ismét új vezetője van a rehabilitációs intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hónapokkal korábban indult alapjogi vizsgálat a koronavírus alatt meghozott egészségügyi döntések miatt, de eredmény még mindig nincsen. Kozma Ákos szerint egy-egy intézkedés orvosszakmai megalapozottságát az ombudsman nem vizsgálhatja.","shortLead":"Már hónapokkal korábban indult alapjogi vizsgálat a koronavírus alatt meghozott egészségügyi döntések miatt, de...","id":"20200706_bangone_kozma_koronavirus_ombudsman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dc6552-df9a-4301-8a95-65aaeadf996e","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_bangone_kozma_koronavirus_ombudsman","timestamp":"2020. július. 06. 17:17","title":"Senki sem fordult az ombudsmanhoz azzal, hogy hazaküldték a kórházból, és ezzel jogsérelem érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai segítettek abban, hogy jó projektekbe fogjon, az airbnb-t pedig bírálta, mert ebben a piaci szegmensben nem ritka az adóelkerülés és a szabályok be nem tartása.","shortLead":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai...","id":"20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e9f4e-f0b9-4303-ac93-7401a8185109","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","timestamp":"2020. július. 06. 12:50","title":"Tiborcz: Nem szeretnék olyan cégben tulajdonos lenni, ami közpénzeket nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]